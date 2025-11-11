Орбан рассчитывает на поддержку Трампа перед парламентскими выборами в Венгрии, - Politico

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан надеется получить поддержку президента США Дональда Трампа накануне парламентских выборов в своей стране.

После визита в Вашингтон Орбан заявил, что Соединенные Штаты якобы предоставят Венгрии "финансовый щит", который поможет Будапешту справиться с давлением со стороны Европейского Союза. Он намекнул, что ЕС может заморозить финансирование из-за нарушения принципов верховенства права.

Politico пишет, что Трамп и Орбан могли обсуждать валютный своп между центральными банками двух стран, который может стать частью пакета финансовой помощи Будапешту. Впрочем, пока нет официальных подтверждений существования таких договоренностей.

Национальный банк Венгрии не имеет соглашений о валютных свопах с Федеральной резервной системой США, а также не обладает механизмом финансовой поддержки в случае кризисных ситуаций. Зато Венгрия имеет своп-соглашение с Европейским центральным банком и может обратиться к МВФ в случае необходимости.

В Politico также отмечают, что Белый дом и Министерство финансов США пока не комментируют возможные финансовые договоренности между Вашингтоном и Будапештом.

Что предшествовало?

Лидер США и венгерский премьер провели встречу 7 ноября 2025 года.

Накануне Орбан заявил, что США освободили Венгрию от санкций на российские энергоносители.

Впоследствии стало известно, что Венгрия лишь на год получила от США освобождение от санкций за покупку газа и нефти у России.

