Орбан заявил, что США освободили Венгрию от санкций на российские энергоносители

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что Венгрия продолжит получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба", поскольку США сделали исключение из санкций для Будапешта.

Заявление Орбана цитирует венгерское издание Telex, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы получили полное освобождение от санкций в отношении трубопроводов "Турецкий поток" и "Дружба"", - сказал Орбан.

Политик добавил, что Венгрия может и в дальнейшем покупать нефть и природный газ у России, не ожидая, что США применят санкции.

"В Венгрии, как и раньше, будут самые низкие цены на энергоносители", - сказал премьер Венгрии.

Покупка Венгрией российской нефти

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал ударом решение Совета Евросоюза об отказе от использования российского ископаемого топлива и анонсировал обращение в Суд ЕС.

Также сообщалось, что произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, который получает сырую нефть из РФ.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Виктором Орбаном 7 ноября заявил, что "рассматривает" возможность освобождения Венгрии от санкций по закупке российской нефти, поскольку у страны нет выхода к морю.

