РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10329 посетителей онлайн
Новости Венгрия покурает российский газ
4 041 39

Орбан заявил, что США освободили Венгрию от санкций на российские энергоносители

Орбан заявил, что США освободили Венгрию от санкций на российские энергоносители

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что Венгрия продолжит получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба", поскольку США сделали исключение из санкций для Будапешта.

Заявление Орбана цитирует венгерское издание Telex, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы получили полное освобождение от санкций в отношении трубопроводов "Турецкий поток" и "Дружба"", - сказал Орбан.

Политик добавил, что Венгрия может и в дальнейшем покупать нефть и природный газ у России, не ожидая, что США применят санкции.

"В Венгрии, как и раньше, будут самые низкие цены на энергоносители", - сказал премьер Венгрии.

Читайте также: США будут требовать от Венгрии отказа от российских энергоносителей, – посол США при НАТО Уитакер

Покупка Венгрией российской нефти

  • Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал ударом решение Совета Евросоюза об отказе от использования российского ископаемого топлива и анонсировал обращение в Суд ЕС.
  • Также сообщалось, что произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, который получает сырую нефть из РФ.
  • Напомним, что ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Виктором Орбаном 7 ноября заявил, что "рассматривает" возможность освобождения Венгрии от санкций по закупке российской нефти, поскольку у страны нет выхода к морю.

Читайте также: Орбан будет просить у Трампа исключения из новых нефтяных санкций против России, – Reuters

Автор: 

Венгрия (2222) нефть (2069) Орбан Виктор (600)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Постачання нафти і газу в Угорщину повністю залежить від нас. Не забувайте про це! Саме ми можемо і маємо зупинити це. Угорці мають альтернативи кацапським вуглеводням але "принципово" відмовляються від них, щоб догодити ***** та принизити ЄС та Україну. Кацапський експорт під час війни має бути заблокований повністю. Крапка.
показать весь комментарий
08.11.2025 00:30 Ответить
+14
Можна додати третього росагента, що контролює транспортування нафти трубопроводом.
показать весь комментарий
08.11.2025 00:23 Ответить
+11
чекаемо що скаже Мадьяр, він не бовтае язиком він робе.
показать весь комментарий
08.11.2025 00:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
2 росагенти. Тут нічого добавити. Орбан програє вибори і потім ще його внуків тикатимуть мордою в це лайно що він начудив а потім найдуть і грошики, а Трамп УЖЕ програв 1 вибори і скоро програє все що можна
показать весь комментарий
08.11.2025 00:18 Ответить
Можна додати третього росагента, що контролює транспортування нафти трубопроводом.
показать весь комментарий
08.11.2025 00:23 Ответить
Діти та внуки Орбана репатріюються в Ізраїль, а там їх "мордою" в криваві гроші від ***** та накрадене у гоїв ніхто тикати не буде. Навіть навпаки! Будуть поважати.
показать весь комментарий
08.11.2025 00:24 Ответить
Йой, і вони з ізраїльськими паспортами??!! Таки світова змова...
показать весь комментарий
08.11.2025 01:05 Ответить
Ну а хто, Ви гадаєте, допомагав моссаду пейджери начинять? 😁
показать весь комментарий
08.11.2025 01:08 Ответить
Стосовно ізраїльських паспортів не знаю, але карєра Орбана стрімко "рвонула вгору" відразу після одруження на єврейці. Раптом "зявився" Сорос, Сьома Могілєвіч, Саркозі, Трамп, Нетаніаху. В нього діти та внуки євреї. Це абсолютно точно...
показать весь комментарий
08.11.2025 02:10 Ответить
По дивному збігу, значна кількисть шахраїв має громадянство Ізраїлю - совпадєніє?
показать весь комментарий
08.11.2025 07:12 Ответить
Трампону вже пойуху. Він вже не буде балотуватись. Поперше за Конституцією США він втретє не може, по друге уе вік.
показать весь комментарий
08.11.2025 00:25 Ответить
закінчив з 8-а війнами та однією санкцією!
показать весь комментарий
08.11.2025 00:21 Ответить
Молодець - насмоктав *********** нафти з рудого х-я
показать весь комментарий
08.11.2025 00:21 Ответить
А може нализав з рудої дупи?
показать весь комментарий
08.11.2025 00:26 Ответить
Видно , що ці двоє є агентами кремля , так як для них гроші
не пахнуть , ящо вони навіть криваві !
показать весь комментарий
08.11.2025 00:24 Ответить
Постачання нафти і газу в Угорщину повністю залежить від нас. Не забувайте про це! Саме ми можемо і маємо зупинити це. Угорці мають альтернативи кацапським вуглеводням але "принципово" відмовляються від них, щоб догодити ***** та принизити ЄС та Україну. Кацапський експорт під час війни має бути заблокований повністю. Крапка.
показать весь комментарий
08.11.2025 00:30 Ответить
Тоді треба у відставку відправляти,щоби була "крапка".
показать весь комментарий
08.11.2025 00:54 Ответить
А може того ... і в море! Моря там, правда, нема, але і Балатону вистачить.
показать весь комментарий
08.11.2025 08:37 Ответить
Ага, ***************..... "найпотужнійший"особисто сприяє отриманню путліром коштів на фінансування та продовження війни, та бігає по світу просить гроші щоб розподіляти між своїми друзями
показать весь комментарий
08.11.2025 07:23 Ответить
Руда потвора продовжує війну ***** в Україні...
показать весь комментарий
08.11.2025 00:30 Ответить
Нафтопроводом Дружба керує не Трамп.
Ось,за ким плачуть санкції.
показать весь комментарий
08.11.2025 00:32 Ответить
В Угорщину рос.нафту запускає зе,в той же час запустив антиорбанівську істерію.
Хтось може вирозумітись в таких хитросплетіннях?
показать весь комментарий
08.11.2025 00:40 Ответить
А якого лішого ця "Дружба" досі існує на території України?
показать весь комментарий
08.11.2025 00:40 Ответить
В Угорщині є завод Рошен. Це сивочолий барига винен💩
показать весь комментарий
08.11.2025 08:46 Ответить
,,Дружбу" давно потрібно прибрати , але Зеленському вона
теж потрібна через відкати !
показать весь комментарий
08.11.2025 00:45 Ответить
чекаемо що скаже Мадьяр, він не бовтае язиком він робе.
показать весь комментарий
08.11.2025 00:49 Ответить
Гаспадін назначіл мєня любімой женой!!!
показать весь комментарий
08.11.2025 01:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5BSAcEET4Fk

Трамп готовий діяти по-Рейганівськи ?
Кажуть треба вдивитися обісране рашаТБ - зараз включу
показать весь комментарий
08.11.2025 01:47 Ответить
ну то Птахи Мадяра введуть
сссанкціі
показать весь комментарий
08.11.2025 01:57 Ответить
Щоб ти вдавився, с...ка, цією нафтою.
показать весь комментарий
08.11.2025 02:28 Ответить
,,Матиме найнижці ціни в Європі на нафту,, (с) Трамп. Навіщо він це підкреслив? І скільки мільйонів доларів коштувала ***** кожна буква в цьому речені Трампа. Реклама російської нафти самим Трампом дорогого коштує.
показать весь комментарий
08.11.2025 03:29 Ответить
Трамп повідомив Орбану, що Сполучені Штати не будуть карати Угорщину за продовження закупівлі російської енергії протягом одного року, пом'якшуючи вплив санкцій на експорт російської нафти, які загрожували завдати шкоди економіці Угорщини, повідомив представник Білого дому CNN.
показать весь комментарий
08.11.2025 07:21 Ответить
Потім розрахуєся, не радуйся
показать весь комментарий
08.11.2025 03:51 Ответить
А що заробиш коли ху....ло наказало
показать весь комментарий
08.11.2025 04:07 Ответить
Орбан,ти Мадяра спросив?Запишись на прийом.
показать весь комментарий
08.11.2025 05:25 Ответить
Сполучені Штати Америки зняли санкції, пов'язані з розширенням угорської атомної електростанції "Пакш".
Росія та Угорщина підписали документи про будівництво на АЕС "Пакш" двох нових енергоблоків № 5 та 6 ("Пакш-2") у 2014 році.
Загальна вартість проекту оцінювалася у 12,5 млрд євро.
З них Москва профінансувала 10 млрд євро, а Будапешт вніс 2,5 млрд євро. Виробництво великого обладнання, необхідного для АЕС "Пакш", триває в Росії та Франції.
показать весь комментарий
08.11.2025 06:05 Ответить
Підключення двох нових енергоблоків АЕС до мережі заплановане на початок 2030-х років.
показать весь комментарий
08.11.2025 06:08 Ответить
Вітусик, довбогреб ти тупий, постачання нафти тобі, дурнику, залежить тільки від милості України. Зарубай це собі на носі, ідіот !
показать весь комментарий
08.11.2025 07:44 Ответить
От проблема... Значить, "Мадяр" знову введе "санкції"... Орбан з ним не домовлявся...
показать весь комментарий
08.11.2025 08:13 Ответить
Ага, лишилось тільки з нашим "мадяром" домовитись і з партизанами шо труби підривають...)))
показать весь комментарий
08.11.2025 08:43 Ответить
Всю цю трубо-нафто-херню, що постачає рашистську нафту будь куди, можно і потрібно нищити кожен день та ніч, до тих пір, поки про неї перестануть згадувати. Це послідовна та дуже необхідна робота для майбутнього розвалу та знищення останньої імперії світу.
показать весь комментарий
08.11.2025 08:48 Ответить
А Мадяра спитали? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
08.11.2025 09:01 Ответить
 
 