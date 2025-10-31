Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Орбан проситиме у Трампа про виняток з нових нафтових санкцій проти Росії, – Reuters

Зустріч Орбана та Трампа

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан домагатиметься для країни винятку з американських санкцій на російську нафту, аргументуючи це залежністю енергопостачання від трубопровідних мереж.

За його словами, питання енергетики має бути вирішене на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка має відбутися за тиждень, повідомляє Reuters.

Орбан раніше повідомляв, що обговорюватиме санкції проти російських компаній "Роснєфть" та "Лукойл", а також прагнутиме укласти ширшу економічну угоду зі Сполученими Штатами.

Він підкреслив, що має переконати Вашингтон у специфічній вразливості Угорщини щодо постачання нафти.

Читайте також: США вимагатимуть від Угорщини відмови від російських енергоносіїв, – посол США при НАТО Вітакер

Раніше повідомлялось, що прем’єрка Японії відкинула вимогу Трампа відмовитися від російського газу через поточні енергетичні потреби країни. Тема російського СПГ порушувалася під час двосторонніх переговорів у Токіо, і Такаїчі просила Вашингтон зважати на енергобезпеку Японії. Російський СПГ забезпечує близько 9% японського імпорту, а компанії Mitsui та Mitsubishi мають частки у російському проєкті Sakhalin-2.

Енергопостачання тут ні до чого - ця жаба просто заробляє гроші на переробці кацапської нафти.
31.10.2025 11:26 Відповісти
Трамп може хутко нагнути Орбана в інших питаннях на свою користь за такі прохання
31.10.2025 11:29 Відповісти
Який тоді сенс в тих санкціях? Потрібно розхерачити ті нафтопроводи до того як ця вугорська жаба не вмовила Тампона піти на це
31.10.2025 11:31 Відповісти
Орбан називає Тампона другом, але купувати нафту і інші ресурси у сша не хоче, а навпаки співробітничає з ворогом Америки. То яка ж це млять дружба. Орбан як і Фіцо просто мають Тампона за дурака. Невже Тампон цього не розуміє чи йому про це ніхто не розказує
31.10.2025 11:33 Відповісти
У політика немає друзів, їх назначають обставини
31.10.2025 11:44 Відповісти
Ніяких винятків. Один закон для всіх однаковий.
31.10.2025 11:39 Відповісти
Орбанутому ЄС пофіг, воно гроші виділяє на країну, а ху...ло тільки йому. Може Мадяру потрібно це питання вирішити раз та назавжди.
31.10.2025 11:42 Відповісти

