Орбан проситиме у Трампа про виняток з нових нафтових санкцій проти Росії, – Reuters

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан домагатиметься для країни винятку з американських санкцій на російську нафту, аргументуючи це залежністю енергопостачання від трубопровідних мереж.

За його словами, питання енергетики має бути вирішене на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка має відбутися за тиждень, повідомляє Reuters.

Орбан раніше повідомляв, що обговорюватиме санкції проти російських компаній "Роснєфть" та "Лукойл", а також прагнутиме укласти ширшу економічну угоду зі Сполученими Штатами.

Він підкреслив, що має переконати Вашингтон у специфічній вразливості Угорщини щодо постачання нафти.

Раніше повідомлялось, що прем’єрка Японії відкинула вимогу Трампа відмовитися від російського газу через поточні енергетичні потреби країни. Тема російського СПГ порушувалася під час двосторонніх переговорів у Токіо, і Такаїчі просила Вашингтон зважати на енергобезпеку Японії. Російський СПГ забезпечує близько 9% японського імпорту, а компанії Mitsui та Mitsubishi мають частки у російському проєкті Sakhalin-2.