Прем’єрка Японії відкинула вимогу Трампа відмовитися від російського газу, – Reuters

Японії буде складно відмовитися від імпорту російського скрапленого газу через поточні енергетичні потреби країни.

Про це прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі заявила під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників агентства, тема російського СПГ порушувалася під час двосторонніх переговорів у Токіо, і Такаїчі просила Вашингтон зважати на енергобезпеку Японії. Російський СПГ забезпечує близько 9% японського імпорту, а компанії Mitsui та Mitsubishi мають частки у російському проєкті Sakhalin-2.

Перед азійським турне США закликали покупців російських енергоносіїв, зокрема Японію, припинити імпорт та запровадити санкції проти компаній "Роснєфть" та "Лукойл". На цьому тлі частина індійських НПЗ призупинила нові замовлення на російську нафту, очікуючи роз’яснень від уряду та постачальників.

Японія останніми роками збільшує закупівлі СПГ у США для диверсифікації та підготовки до завершення контрактів із Sakhalin-2 у 2028-2033 роках. Міністр промисловості країни попереджав, що заміщення цих обсягів буде дорогим і призведе до вищих тарифів на електроенергію.

Імпорт нафти з Росії в Японію становить менше 1% завдяки чинному санкційному винятку, який спливає у грудні, тоді як основні обсяги нафти надходять з Близького Сходу. Китай і Індія залишаються найбільшими покупцями російських енергоносіїв, хоча індійські переробники стали обережнішими після нових санкцій США.

Раніше повідомлялось, що індійські нафтопереробні компанії тимчасово не розміщують нових замовлень на російську нафту після запровадження санкцій США щодо найбільших російських нафтових компаній.

Наразі вони очікують роз'яснень від уряду і постачальників, а частину потреб у сировині закривають на спотовому ринку.