Індійські НПЗ призупинили нові закупівлі російської нафти після санкцій від Трампа, – Reuters

Індійські нафтопереробні компанії тимчасово не розміщують нових замовлень на російську нафту після запровадження санкцій США щодо найбільших російських нафтових компаній.

Наразі вони очікують роз'яснень від уряду і постачальників, а частину потреб у сировині закривають на спотовому ринку, повідомляє Reuters.

За даними джерел агентства, державна Indian Oil оголосила тендер на закупівлю нафти на спотовому ринку, а найбільша приватна нафтопереробна компанія Reliance збільшила спотові закупівлі і заявила про намір дотримуватися санкцій, зберігаючи відносини з чинними постачальниками. Водночас частину вже заброньованих партій, пов'язаних із підсанкційними структурами, скасовано.

Індійські компанії також ретельно перевіряють, щоб закупівлі не були пов'язані з підсанкційними особами, інакше банки не проводитимуть платежі. Деякі імпортери чекають на пропозиції від непідсанкційних трейдерів або контрагентів.

США, ЄС і Велика Британія посилили обмеження проти РФ, зокрема США ввели санкції щодо російських компаній "Лукойл" і "Роснєфть".

За оцінками МЕА, у січні-вересні 2025 року Індія купувала в середньому 1,9 млн барелів російської нафти на добу, або близько 40% експорту РФ. У квітні-вересні імпорт з Росії знизився на 8,4% р/р через менші знижки і жорсткішу пропозицію, тож НПЗ активніше звертаються до нафти з Близького Сходу та США.

Раніше повідомлялось, що США закликатимуть Угорщину представити конкретний план поступової відмови від російських енергоносіїв.

Подібні звернення спрямовані також до Туреччини та Словаччини, однак Угорщина поки не продемонструвала стратегії та ініціативи у цьому напрямку, зауважив посол США при НАТО Метью Вітакер.