Венгрия подаст в Суд ЕС из-за отказа от российского топлива, — Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал ударом решение Совета Евросоюза об отказе от использования российского ископаемого топлива и анонсировал обращение в Суд ЕС.

"Вчера Европейский Союз практически ликвидировал безопасность энергоснабжения Венгрии, потому что они воспринимают энергоснабжение как политический и идеологический вопрос, и они сделали большое дело из физико-географических реалий", - сказал Сийярто.

Министр заявил, что в ближайший период венгерское правительство будет работать над тем, чтобы предотвратить негативные последствия решений Брюсселя, которые назвал "глубоким ударом".

По его словам, для этого есть как политические, так и юридические средства, поскольку решение, принятое накануне, было принято "обманным путем", замаскированное под торговую политику и только квалифицированным большинством, тогда как на самом деле это санкционная мера, поэтому было бы необходимо единодушие.

"Поэтому мы, конечно, пойдем в Европейский суд, но нет никаких сомнений, что чем больше мы будем использовать ядерную энергию, тем меньше мы будем зависеть от импорта, например, природного газа", - сказал Сийятро.

Поэтому он назвал важным, чтобы расширение АЭС "Пакш" происходило как можно быстрее и чтобы малые модульные реакторы были введены в эксплуатацию в Венгрии как можно быстрее.

Напоминаем, Совет ЕС 20 октября подавляющим большинством голосов поддержал механизм RePowerEU, который предусматривает полный отказ Евросоюза от использования российского ископаемого топлива; против выступили Венгрия и Словакия. Это еще не окончательное решение - далее Совет ЕС начнет переговоры с Европарламентом, чтобы согласовать финальный текст.

+5
краще в спортлото напиши петер !
21.10.2025 19:21 Ответить
+2
Я тепер зрозумів вислів: "Ложка дьогтю в діжці меду"
21.10.2025 19:23 Ответить
+2
будапешт 1956 рік.

21.10.2025 19:40 Ответить
краще в спортлото напиши петер !
21.10.2025 19:21 Ответить
Можна і в Басманний суд, більш виграшно.
21.10.2025 19:24 Ответить
Я тепер зрозумів вислів: "Ложка дьогтю в діжці меду"
21.10.2025 19:23 Ответить
Господи Боже дай мені побачити цього підара вживу і з короткої дистанціі .. далі я сам впораюсь, проте дуже сподіваюсь Господи на твоє благославення у цьому питанні, бо це свине мадярське рило давно не бите
21.10.2025 19:24 Ответить
Та не понтуйся, потім копняка під сраку з Нідерландів, і додомку Хочеш?
21.10.2025 19:30 Ответить
Ми 3 роки ніфіга не робили і робити не збираємось (якщо перевести на людську мову), але якщо ви на нас будете тиснути, то підемо до суду!
А якщо ЄС, без усілякого тиску ззовні, просто припинить дотації Угорщини, то чи вистачить цим орбаносіяртам кремлівських грошей, щоб утриматись при владі?
21.10.2025 19:26 Ответить
сіярто-пожалуйся по завєтам путлєра єщьо в лігу сєксуальних рєформ...
21.10.2025 19:26 Ответить
21.10.2025 19:28 Ответить
поганяло Вазелін
21.10.2025 19:41 Ответить
будапешт 1956 рік.

21.10.2025 19:40 Ответить
Може краще до "Ліги сексуальних реформ" пожалітися?
21.10.2025 19:47 Ответить
На рф повно території ви можете перекочувати знову за Урал звідки прийшли ваши пращури ,навіщо вам ненависна Європа?!
21.10.2025 19:49 Ответить
Про розширення атомної станції «Пакш» російськими «спеціалістами» мадяри давно вже говорять. Фактично, в центрі Європи буде атомна бомба, побудована рашистами. Європейцям вистачило розуму заборонити таке …лядство.
21.10.2025 19:52 Ответить
Через півроку в Угорщині вибори і вона може теоретично стати самим надійним союзником. Це до того,що мільйони вибирають зовсім не те, що хочуть. Хіба оце сміття орбан та сійярто це Угорщина? Навряд чи.
21.10.2025 20:03 Ответить
 
 