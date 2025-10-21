Венгрия подаст в Суд ЕС из-за отказа от российского топлива, — Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал ударом решение Совета Евросоюза об отказе от использования российского ископаемого топлива и анонсировал обращение в Суд ЕС.

"Вчера Европейский Союз практически ликвидировал безопасность энергоснабжения Венгрии, потому что они воспринимают энергоснабжение как политический и идеологический вопрос, и они сделали большое дело из физико-географических реалий", - сказал Сийярто.

Министр заявил, что в ближайший период венгерское правительство будет работать над тем, чтобы предотвратить негативные последствия решений Брюсселя, которые назвал "глубоким ударом".

По его словам, для этого есть как политические, так и юридические средства, поскольку решение, принятое накануне, было принято "обманным путем", замаскированное под торговую политику и только квалифицированным большинством, тогда как на самом деле это санкционная мера, поэтому было бы необходимо единодушие.

"Поэтому мы, конечно, пойдем в Европейский суд, но нет никаких сомнений, что чем больше мы будем использовать ядерную энергию, тем меньше мы будем зависеть от импорта, например, природного газа", - сказал Сийятро.

Поэтому он назвал важным, чтобы расширение АЭС "Пакш" происходило как можно быстрее и чтобы малые модульные реакторы были введены в эксплуатацию в Венгрии как можно быстрее.

Напоминаем, Совет ЕС 20 октября подавляющим большинством голосов поддержал механизм RePowerEU, который предусматривает полный отказ Евросоюза от использования российского ископаемого топлива; против выступили Венгрия и Словакия. Это еще не окончательное решение - далее Совет ЕС начнет переговоры с Европарламентом, чтобы согласовать финальный текст.