УКР
Угорщина подасть до Суду ЄС через відмову від російського палива, — Сійярто

міністр закордонних справ Угорщини Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав ударом рішення Ради Євросоюзу про відмову від використання російського викопного палива і анонсував звернення до Суду ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Вчора Європейський Союз практично ліквідував безпеку енергопостачання Угорщини, тому що вони сприймають енергопостачання як політичне та ідеологічне питання, і вони зробили велику справу з фізико-географічних реалій", – сказав Сійярто.

Міністр заявив, що у найближчий період угорський уряд працюватиме над тим, щоб запобігти негативним наслідкам рішень Брюсселя, які назвав "глибоким ударом".

За його словами, для цього є як політичні, так і юридичні засоби, оскільки рішення, прийняте напередодні, було ухвалене "обманним шляхом", замасковане під торговельну політику і лише кваліфікованою більшістю, тоді як насправді це санкційний захід, тому була б необхідна одностайність.

"Тому ми, звичайно, підемо до Європейського суду, але немає жодних сумнівів, що чим більше ми будемо використовувати ядерну енергію, тим менше ми будемо залежати від імпорту, наприклад, природного газу", – сказав Сійятро.

Тому він назвав важливим, щоб розширення АЕС "Пакш" відбувалося якомога швидше і щоб малі модульні реактори були введені в експлуатацію в Угорщині якнайшвидше.

Нагадуємо, Рада ЄС 20 жовтня переважною більшістю голосів підтримала механізм RePowerEU, яка передбачає повну відмову Євросоюзу від використання російського викопного палива; проти виступили Угорщина та Словаччина. Це ще не остаточне рішення – далі Рада ЄС почне перемовини з Європарламентом, щоби погодити фінальний текст.

Угорщина (2551) газ (10736) нафта (5974) Євросоюз (14347) Сійярто Петер (425)
+9
краще в спортлото напиши петер !
показати весь коментар
21.10.2025 19:21
+6
Можна і в Басманний суд, більш виграшно.
показати весь коментар
21.10.2025 19:24
+6
будапешт 1956 рік.

показати весь коментар
21.10.2025 19:40
краще в спортлото напиши петер !
показати весь коментар
21.10.2025 19:21
Можна і в Басманний суд, більш виграшно.
показати весь коментар
21.10.2025 19:24
Я тепер зрозумів вислів: "Ложка дьогтю в діжці меду"
показати весь коментар
21.10.2025 19:23
Господи Боже дай мені побачити цього підара вживу і з короткої дистанціі .. далі я сам впораюсь, проте дуже сподіваюсь Господи на твоє благославення у цьому питанні, бо це свине мадярське рило давно не бите
показати весь коментар
21.10.2025 19:24
Та не понтуйся, потім копняка під сраку з Нідерландів, і додомку Хочеш?
показати весь коментар
21.10.2025 19:30
Ми 3 роки ніфіга не робили і робити не збираємось (якщо перевести на людську мову), але якщо ви на нас будете тиснути, то підемо до суду!
А якщо ЄС, без усілякого тиску ззовні, просто припинить дотації Угорщини, то чи вистачить цим орбаносіяртам кремлівських грошей, щоб утриматись при владі?
показати весь коментар
21.10.2025 19:26
сіярто-пожалуйся по завєтам путлєра єщьо в лігу сєксуальних рєформ...
показати весь коментар
21.10.2025 19:26
показати весь коментар
21.10.2025 19:28
поганяло Вазелін
показати весь коментар
21.10.2025 19:41
будапешт 1956 рік.

показати весь коментар
21.10.2025 19:40
Може краще до "Ліги сексуальних реформ" пожалітися?
показати весь коментар
21.10.2025 19:47
На рф повно території ви можете перекочувати знову за Урал звідки прийшли ваши пращури ,навіщо вам ненависна Європа?!
показати весь коментар
21.10.2025 19:49
Про розширення атомної станції «Пакш» російськими «спеціалістами» мадяри давно вже говорять. Фактично, в центрі Європи буде атомна бомба, побудована рашистами. Європейцям вистачило розуму заборонити таке …лядство.
показати весь коментар
21.10.2025 19:52
Через півроку в Угорщині вибори і вона може теоретично стати самим надійним союзником. Це до того,що мільйони вибирають зовсім не те, що хочуть. Хіба оце сміття орбан та сійярто це Угорщина? Навряд чи.
показати весь коментар
21.10.2025 20:03
А чому не в Басманний районний суд міста Москви?
Там би швидко все порішали, ще й присудили б компенсацію від ЄС у трильйон долларів.
показати весь коментар
21.10.2025 20:08
піпець які угорці флегматики.
Певне то їм постійні подачки від ЄС посприяли.
показати весь коментар
21.10.2025 20:24
Двоє виродків "Великої хвилі" розширення ЄС 2004 року - Угорщина і Словаччина...
показати весь коментар
21.10.2025 20:28
А чи не простіше мадярам переїхати на родіну, в Югру? А там того російського палива, хоч най не кажу!
показати весь коментар
21.10.2025 20:34
проблема в тому, що на всеенькому міжнародному рівні війна не визнана війною. Принаймі, на рівні Ради Безпеки ООН. Генасамблея таку резолюцію (щодо війни, щода касапської агресії проти України) - прийняла; але цього недостатньо, без РБ ООН - це не "бомажка", але й не остаточний документ.
Не знаю, чи існують відповідні прийняті документи в Євросоюзі: Європарламенті, в Європейській раді, в Раді Європейського Союзу, тощо... Напевне, що є.
показати весь коментар
21.10.2025 20:58
Тобто коли ЄС допомагає Україні це підтримка війни, а коли вони допомагають ********* це норм...
показати весь коментар
21.10.2025 21:27
Гнида протестує проти пральної машини.
показати весь коментар
21.10.2025 21:34
Паршивая овца всё стадо портит--- на шашлык.
показати весь коментар
21.10.2025 21:50
Получить відповідь як в Польщі суддя звільнив нашого воїна!!! Шукайте іншу нафту і газ!!!
показати весь коментар
21.10.2025 21:52
 
 