Угорщина подасть до Суду ЄС через відмову від російського палива, — Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав ударом рішення Ради Євросоюзу про відмову від використання російського викопного палива і анонсував звернення до Суду ЄС.

"Вчора Європейський Союз практично ліквідував безпеку енергопостачання Угорщини, тому що вони сприймають енергопостачання як політичне та ідеологічне питання, і вони зробили велику справу з фізико-географічних реалій", – сказав Сійярто.

Міністр заявив, що у найближчий період угорський уряд працюватиме над тим, щоб запобігти негативним наслідкам рішень Брюсселя, які назвав "глибоким ударом".

За його словами, для цього є як політичні, так і юридичні засоби, оскільки рішення, прийняте напередодні, було ухвалене "обманним шляхом", замасковане під торговельну політику і лише кваліфікованою більшістю, тоді як насправді це санкційний захід, тому була б необхідна одностайність.

"Тому ми, звичайно, підемо до Європейського суду, але немає жодних сумнівів, що чим більше ми будемо використовувати ядерну енергію, тим менше ми будемо залежати від імпорту, наприклад, природного газу", – сказав Сійятро.

Тому він назвав важливим, щоб розширення АЕС "Пакш" відбувалося якомога швидше і щоб малі модульні реактори були введені в експлуатацію в Угорщині якнайшвидше.

Нагадуємо, Рада ЄС 20 жовтня переважною більшістю голосів підтримала механізм RePowerEU, яка передбачає повну відмову Євросоюзу від використання російського викопного палива; проти виступили Угорщина та Словаччина. Це ще не остаточне рішення – далі Рада ЄС почне перемовини з Європарламентом, щоби погодити фінальний текст.