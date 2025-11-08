Новини Угорщина купує російську нафту
Орбан заявив, що США звільнили Угорщину від санкцій на російські енергоносії

Очільник угорського уряду Віктор Орбан заявив, що Угорщина продовжить отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба", оскільки США зробили виняток із санкцій для Будапешта.

Заяву Орбана цитує угорське видання Telex, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми отримали повне звільнення від санкцій щодо трубопроводів "Турецький потік" та "Дружба"",- сказав Обран.

Політик додав, що Угорщина може і надалі купувати нафту та природний газ у Росії, не очікуючи, що США застосують санкції.

"В Угорщині, як і раніше, будуть найнижчі ціни на енергоносії", - сказав прем'єр Угорщини.

Купівля Угорщиною російської нафти 

  • Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав ударом рішення Ради Євросоюзу про відмову від використання російського викопного палива і анонсував звернення до Суду ЄС.
  • Також повідомлялося, що стався вибух на нафтопереробному заводі в Угорщині, який отримує сиру нафту з РФ.
  • Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Віктором Орбаном 7 листопада  заявив, що "розглядає" можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо закупівлі російської нафти, бо у країни немає виходу до моря.

Топ коментарі
+37
Постачання нафти і газу в Угорщину повністю залежить від нас. Не забувайте про це! Саме ми можемо і маємо зупинити це. Угорці мають альтернативи кацапським вуглеводням але "принципово" відмовляються від них, щоб догодити ***** та принизити ЄС та Україну. Кацапський експорт під час війни має бути заблокований повністю. Крапка.
08.11.2025 00:30 Відповісти
+32
Можна додати третього росагента, що контролює транспортування нафти трубопроводом.
08.11.2025 00:23 Відповісти
+25
2 росагенти. Тут нічого добавити. Орбан програє вибори і потім ще його внуків тикатимуть мордою в це лайно що він начудив а потім найдуть і грошики, а Трамп УЖЕ програв 1 вибори і скоро програє все що можна
08.11.2025 00:18 Відповісти
Сша уважают только силу и условия. Санкции будут сняты увидите
09.11.2025 04:15 Відповісти
