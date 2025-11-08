Орбан заявив, що США звільнили Угорщину від санкцій на російські енергоносії
Очільник угорського уряду Віктор Орбан заявив, що Угорщина продовжить отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба", оскільки США зробили виняток із санкцій для Будапешта.
Заяву Орбана цитує угорське видання Telex, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми отримали повне звільнення від санкцій щодо трубопроводів "Турецький потік" та "Дружба"",- сказав Обран.
Політик додав, що Угорщина може і надалі купувати нафту та природний газ у Росії, не очікуючи, що США застосують санкції.
"В Угорщині, як і раніше, будуть найнижчі ціни на енергоносії", - сказав прем'єр Угорщини.
Купівля Угорщиною російської нафти
- Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав ударом рішення Ради Євросоюзу про відмову від використання російського викопного палива і анонсував звернення до Суду ЄС.
- Також повідомлялося, що стався вибух на нафтопереробному заводі в Угорщині, який отримує сиру нафту з РФ.
- Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Віктором Орбаном 7 листопада заявив, що "розглядає" можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо закупівлі російської нафти, бо у країни немає виходу до моря.
