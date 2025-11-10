Орбан: Пока Трамп будет президентом, а я - премьер-министром, санкций не будет
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о "бессрочном освобождении Венгрии от американских санкций в отношении нефти".
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По словам Орбана, США и Венгрия "завершили самые важные переговоры года". "Мы договорились с президентом Трампом о бессрочном освобождении Венгрии от американских санкций в отношении нефти. Пока он будет президентом, а я — премьер-министром, санкций не будет", — отметил премьер.
Он подчеркнул, что для страны "ставки не могли быть выше". По его словам, введение санкций США в отношении российских энергоресурсов привело бы к дву- или трехкратному росту коммунальных расходов и значительному повышению цен на бензин до Рождества.
Орбан подчеркнул, что благодаря договоренности венгерские семьи смогут провести праздники без существенных финансовых затруднений.
Что предшествовало?
Накануне Орбан заявил, что США освободили Венгрию от санкций на российские энергоносители.
После этого стало известно, что Венгрия лишь на год получила от США освобождение от санкций за покупку газа и нефти у России.
Покупка Венгрией российской нефти
- Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал ударом решение Совета Евросоюза об отказе от использования российского ископаемого топлива и анонсировал обращение в Суд ЕС.
- Также сообщалось, что произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, который получает сырую нефть из РФ.
- Напомним, что ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Виктором Орбаном 7 ноября заявил, что "рассматривает" возможность освобождения Венгрии от санкций по закупке российской нефти, поскольку у страны нет выхода к морю.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль