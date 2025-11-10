РУС
Орбан: Пока Трамп будет президентом, а я - премьер-министром, санкций не будет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о "бессрочном освобождении Венгрии от американских санкций в отношении нефти".

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам Орбана, США и Венгрия "завершили самые важные переговоры года". "Мы договорились с президентом Трампом о бессрочном освобождении Венгрии от американских санкций в отношении нефти. Пока он будет президентом, а я — премьер-министром, санкций не будет", — отметил премьер.

Он подчеркнул, что для страны "ставки не могли быть выше". По его словам, введение санкций США в отношении российских энергоресурсов привело бы к дву- или трехкратному росту коммунальных расходов и значительному повышению цен на бензин до Рождества.

Орбан подчеркнул, что благодаря договоренности венгерские семьи смогут провести праздники без существенных финансовых затруднений.

Что предшествовало?

Накануне Орбан заявил, что США освободили Венгрию от санкций на российские энергоносители.

После этого стало известно, что Венгрия лишь на год получила от США освобождение от санкций за покупку газа и нефти у России.

Покупка Венгрией российской нефти

  • Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал ударом решение Совета Евросоюза об отказе от использования российского ископаемого топлива и анонсировал обращение в Суд ЕС.
  • Также сообщалось, что произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, который получает сырую нефть из РФ.
  • Напомним, что ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Виктором Орбаном 7 ноября заявил, что "рассматривает" возможность освобождения Венгрии от санкций по закупке российской нефти, поскольку у страны нет выхода к морю.

+7
Стара жирна ряпуха бздит програти вибори та заїхати на кічу?
10.11.2025 14:12 Ответить
+3
Орбан, змішав президента США з московським лайном ******, на очах усього Світу! Безкарність орбана, це московське лайно на обличчі Трампа !!! Соромно, за народи США та Угорщини!!!
10.11.2025 14:12 Ответить
+3
Чекайте, ще Мадяр нічого за санкції не говорив!
10.11.2025 14:15 Ответить
2 дебіла - це сила )))
10.11.2025 14:11 Ответить
Орбан, змішав президента США з московським лайном ******, на очах усього Світу! Безкарність орбана, це московське лайно на обличчі Трампа !!! Соромно, за народи США та Угорщини!!!
10.11.2025 14:12 Ответить
Чекайте, ще Мадяр нічого за санкції не говорив!
10.11.2025 14:15 Ответить
Орбанутий:" вітре мені, трампонутий буде робити все, що ми з ху...ло накажемо"
10.11.2025 14:15 Ответить
Доквакається жаба.
10.11.2025 14:16 Ответить
Саме головне поки ти до квітня 2026 будеш прем'єр-міністром,в там гуляй Вітя.Можливо ще тебе прищучуть за корупцію.
10.11.2025 14:20 Ответить
Сербский клоун пытается для плебса выдать желаемое за действительное перед выборами. По факту, у него год отсрочки
10.11.2025 14:23 Ответить
Азагплі то він мад'яр, а не серб! 😅
10.11.2025 14:31 Ответить
А точно, извиняюсь. Даже не буду удалять, можете поржать. Это о том, что от него шума больше чем от президента штатов, а кто оно и откуда хрен поймет. Шума больше чем веса
10.11.2025 14:33 Ответить
"Одно мое слово спасло Францию ! Галантерейщик и кардинал - это сила !" (с)
10.11.2025 14:28 Ответить
Ти диви, яке самовпевнене падло,! У рудого швидко вчиться, жаба мад'ярська! 🤬
10.11.2025 14:29 Ответить
А якщо підірвати нафтопровід, то питання санкція пропаде як таке...
10.11.2025 14:32 Ответить
Срочно написать иконы "Двух Мужей" по во всем конфессиям Венгрии раздать, пусть "молються" за здравие, с утра до ночи!
10.11.2025 14:34 Ответить
До списку істот треба додати - х. уйла, луку, та низку інших маніаків та людожерів . Доки ці істоти будуть при владі - людство в небезпеці!
10.11.2025 14:34 Ответить
Молодець Орбан, вибив преференцію для своєї країни.
10.11.2025 14:35 Ответить
Прикольно!Да закройте в Украине кран!себе качайте!
10.11.2025 14:36 Ответить
Трампу потрібний ЄС з "ветоносцями" - розділяй і "роздягай".
10.11.2025 14:39 Ответить
По нафтопроводу дружба вогонь. Орбан іди нах.й гандон
10.11.2025 15:02 Ответить
Ну ему до выбора дотянуть а там уже дело такое. Скорее всего об этом и был договорняк с Трампом.
10.11.2025 15:04 Ответить
Орбан на замовлення ***** навмисно робить розкол в Євросоюзі...
10.11.2025 15:09 Ответить
Доки ці два фашиста будуть при владі про мир в усьому світі можна забути
10.11.2025 15:16 Ответить
 
 