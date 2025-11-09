Румыния и Болгария пытаются спасти НПЗ на своей территории, принадлежащие "Лукойлу", - Politico
Румыния и Болгария пытаются предотвратить остановку нефтеперерабатывающих заводов на своей территории, принадлежащих российской нефтяной компании "Лукойл", против которой США ввели санкции.
Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.
Издание пишет, что страны ЕС, где работают НПЗ российских компаний "Лукойл" и "Роснефть", пытаются успеть вывести эти заводы из-под санкционного удара до 21 ноября, поскольку в этот день американские санкции против двух российских нефтяных гигантов вступят в силу.
Какие решения приняла Болгария?
Так, 7 ноября парламент Болгарии принял закон, который дает правительству полномочия назначать руководителя НПЗ "Лукойл" в Бургасе, наделяя его правом управлять предприятием, продавать или даже национализировать актив.
Какие решения ищет Румыния?
В свою очередь Румыния, где расположен нефтеперерабатывающий завод Petrotel компании "Лукойл", еще не приняла официального решения. По словам высокопоставленного чиновника румынского правительства, Бухарест рассматривает вариант отсрочки действия санкций. В качестве крайней меры рассматривается национализация.
Министр энергетики Богдан-Груя Иван заявил, что Румыния "готова к любому сценарию" и стремится одновременно сохранить экономическую стабильность и прекратить финансирование России.
Издание отмечает, что российский НПЗ в Болгарии обеспечивает до 80% потребностей страны в топливе, поэтому его остановка будет иметь серьезные последствия для экономики.
В то же время в Румынии российский НПЗ обеспечивает около 20% топлива страны. Его остановка создаст определенный дефицит на рынке и рост цен.
Кроме того, это может повлиять на экспорт топлива в Молдову. По словам эксперта Аны Отилии Нуцу из Expert Forum, такое развитие событий станет "огромной пиар-возможностью для России".
- Ранее сообщалось о том, что парламент Болгарии проголосовал за ограничение экспорта топлива в страны ЕС после введения санкций США против российской компании "Лукойл".
- Также сообщалось, что Болгария рассматривает возможность обратиться к США с просьбой сделать исключение из новых санкций, введенных против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".
- 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
