Новости Санкции США против России
Румыния и Болгария пытаются спасти НПЗ на своей территории, принадлежащие "Лукойлу", - Politico

Болгария и Румыния ищут пути сохранения работы НПЗ, принадлежащих российскому "Лукойлу"

Румыния и Болгария пытаются предотвратить остановку нефтеперерабатывающих заводов на своей территории, принадлежащих российской нефтяной компании "Лукойл", против которой США ввели санкции.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что страны ЕС, где работают НПЗ российских компаний "Лукойл" и "Роснефть", пытаются успеть вывести эти заводы из-под санкционного удара до 21 ноября, поскольку в этот день американские санкции против двух российских нефтяных гигантов вступят в силу.

Какие решения приняла Болгария?

Так, 7 ноября парламент Болгарии принял закон, который дает правительству полномочия назначать руководителя НПЗ "Лукойл" в Бургасе, наделяя его правом управлять предприятием, продавать или даже национализировать актив.

Какие решения ищет Румыния?

В свою очередь Румыния, где расположен нефтеперерабатывающий завод Petrotel компании "Лукойл", еще не приняла официального решения. По словам высокопоставленного чиновника румынского правительства, Бухарест рассматривает вариант отсрочки действия санкций. В качестве крайней меры рассматривается национализация.

Министр энергетики Богдан-Груя Иван заявил, что Румыния "готова к любому сценарию" и стремится одновременно сохранить экономическую стабильность и прекратить финансирование России.

Издание отмечает, что российский НПЗ в Болгарии обеспечивает до 80% потребностей страны в топливе, поэтому его остановка будет иметь серьезные последствия для экономики.

В то же время в Румынии российский НПЗ обеспечивает около 20% топлива страны. Его остановка создаст определенный дефицит на рынке и рост цен.

Кроме того, это может повлиять на экспорт топлива в Молдову. По словам эксперта Аны Отилии Нуцу из Expert Forum, такое развитие событий станет "огромной пиар-возможностью для России".

  • Ранее сообщалось о том, что парламент Болгарии проголосовал за ограничение экспорта топлива в страны ЕС после введения санкций США против российской компании "Лукойл".
  • Также сообщалось, что Болгария рассматривает возможность обратиться к США с просьбой сделать исключение из новых санкций, введенных против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".
  • 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Всі ці східноєвропейські боратостани корумповані клоаки.
09.11.2025 05:56 Ответить
Параша переименует Лукойл на Чеснокойл и будет гнать свою нефть в Европу дальше. А чего бы ей не гнать, когда зелень даже не обсуждает перекрытие вентилей на нефтепроводе "дружбан".
09.11.2025 07:20 Ответить
Если рыжая тварь сделала исключение для мадярской жабы , то теперь Болгария и Румыния тоже будут просить для себя «исключение» …
Надо расху@рить «Дружбу» так , чтобы этот трубопровод не подлежал восстановлению !
09.11.2025 07:48 Ответить
Взагалі-то, націоналізація НПЗ - це не зовсім те, що написано у заголовку.
09.11.2025 02:04 Ответить
можна ще з соєвою олією зв'язати або міндичами
09.11.2025 07:36 Ответить
DW

Україну на початку повномасштабного вторгнення Росії врятували ********** з Болгарії - артилерійські снаряди радянського зразка. Тепер Софія переводить свою військову промисловість на виробництво *********** НАТО.

Болгарія на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну змогла за короткий час передати Україні озброєння радянських часів, яке українська армія змогла негайно використати.
Софія довго тримала ці поставки в таємниці, побоюючись диверсій з боку Росії.
Найчастіше обладнання та ********** доставляли до Польщі.
Сам Тодор Тагарєв, обіймаючи посаду міністра оборони Болгарії з червня 2023 по квітень 2024 року, сформував для України в умовах найсуворішої таємності один із найбільших пакетів військової допомоги, включаючи стару радянську зброю.
09.11.2025 03:23 Ответить
95% ***********, якими я працюю по під@рах, - болгарського виробництва.
показать весь комментарий
09.11.2025 05:04 Ответить
09.11.2025 05:56 Ответить
09.11.2025 07:20 Ответить
09.11.2025 07:48 Ответить
Стаіт над гарою Альоша
Балгарії рускій салдат
09.11.2025 07:48 Ответить
Ціна на підсанкційні НПЗ на які не буде постачатися кацапська нафта стрімко впаде і їх націоналізують або викуплять за символічною залишковою ціною. Монополія ********** на цьому закінчиться назавжди.
09.11.2025 07:50 Ответить
Все більше впевнюєшся в тому,
що дозволи влазити іншим країнам
під будь-яким приводом на
свою територію закінчуються
щонайменше проблемами
найбільше - війною.
09.11.2025 08:24 Ответить
 
 