Румунія та Болгарія намагаються врятувати НПЗ на своїй території, які належать "Лукойлу", - Politico

Болгарія та Румунія шукають шляхи збереження роботи НПЗ, що належать російському "Лукойлу"

Румунія та Болгарія намагаються запобігти зупинці нафтопереробних заводів на своїй території, які належать російській нафтовій компанії "Лукойл", проти якої США запровадили санкції.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що країни ЄС, де працюють НПЗ російських компаній "Лукойл" та "Роснефть", намагаються встигнути вивести ці заводи з-під санкційного удару до 21 листопада, оскільки цього дня американські санкції проти двох російських нафтових гігантів набудуть чинності.

Які рішення ухвалила Болгарія? 

Так, 7 листопада парламент Болгарії ухвалив закон, який надає уряду повноваження призначати керівника НПЗ "Лукойл" у Бургасі, наділивши його правом управляти підприємством, продавати або навіть націоналізувати актив.

Які рішення шукає Румунія? 

Своєю чергою Румунія, де розташований нафтопереробний завод Petrotel компанії "Лукойл", ще не ухвалила офіційного рішення. За словами високопосадовця румунського уряду, Бухарест розглядає варіант відтермінування дії санкцій. Як крайній крок розглядається націоналізація.

Міністр енергетики Богдан-Груя Іван заявив, що Румунія "готова до будь-якого сценарію" і прагне водночас зберегти економічну стабільність та припинити фінансування Росії.

Видання зазначає, що російський НПЗ в Болгарії забезпечує до 80% потреб країни в паливі, тож його зупинка матиме серйозні наслідки для економіки.

Водночас у Румунії російський НПЗ забезпечує близько 20% палива країни. Його зупинка створить певний дефіцит на ринку і зростання цін. 

Крім цього, це може вплинути на експорт палива до Молдови. За словами експертки Ани Отилії Нуцу з Expert Forum, такий розвиток подій стане "величезною піар-можливістю для Росії".

  • Раніше повідомлялося про те, що парламент Болгарії проголосував за обмеження експорту пального до країн ЄС після запровадження санкцій США проти російської компанії "Лукойл".
  • Також повідомлялося, що Болгарія розглядає можливість звернутися до США із проханням зробити виняток із нових санкцій, запроваджених проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойлу".
  • 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Топ коментарі
+6
Если рыжая тварь сделала исключение для мадярской жабы , то теперь Болгария и Румыния тоже будут просить для себя «исключение» …
Надо расху@рить «Дружбу» так , чтобы этот трубопровод не подлежал восстановлению !
показати весь коментар
09.11.2025 07:48 Відповісти
+4
DW

Україну на початку повномасштабного вторгнення Росії врятували ********** з Болгарії - артилерійські снаряди радянського зразка. Тепер Софія переводить свою військову промисловість на виробництво *********** НАТО.

Болгарія на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну змогла за короткий час передати Україні озброєння радянських часів, яке українська армія змогла негайно використати.
Софія довго тримала ці поставки в таємниці, побоюючись диверсій з боку Росії.
Найчастіше обладнання та ********** доставляли до Польщі.
Сам Тодор Тагарєв, обіймаючи посаду міністра оборони Болгарії з червня 2023 по квітень 2024 року, сформував для України в умовах найсуворішої таємності один із найбільших пакетів військової допомоги, включаючи стару радянську зброю.
показати весь коментар
09.11.2025 03:23 Відповісти
+4
Всі ці східноєвропейські боратостани корумповані клоаки.
показати весь коментар
09.11.2025 05:56 Відповісти
Взагалі-то, націоналізація НПЗ - це не зовсім те, що написано у заголовку.
показати весь коментар
09.11.2025 02:04 Відповісти
можна ще з соєвою олією зв'язати або міндичами
показати весь коментар
09.11.2025 07:36 Відповісти
Ну как написано. Никто ж никогда не утверждал что например НПЗ или заправки Лукойла в Европе должны быть сожжены из огнемета или разбомблены. Нет, если завод является стратегическим - то государство должно принять меры для того чтобы завод продолжал работать. Да, национализация предусматривает выплату компенсации бывшему владельцу, но вопрос же еще в том - сколько? В таком режиме Лукойл если процентов 20-30 от реальной стоимости объектов получит - это для него еще хорошо.
показати весь коментар
09.11.2025 10:53 Відповісти
Саме так. А у заголовку написано, що вони рятують Лукойл.
показати весь коментар
09.11.2025 11:51 Відповісти
95% ***********, якими я працюю по під@рах, - болгарського виробництва.
показати весь коментар
09.11.2025 05:04 Відповісти
Параша переименует Лукойл на Чеснокойл и будет гнать свою нефть в Европу дальше. А чего бы ей не гнать, когда зелень даже не обсуждает перекрытие вентилей на нефтепроводе "дружбан".
показати весь коментар
09.11.2025 07:20 Відповісти
Стаіт над гарою Альоша
Балгарії рускій салдат
показати весь коментар
09.11.2025 07:48 Відповісти
Ціна на підсанкційні НПЗ на які не буде постачатися кацапська нафта стрімко впаде і їх націоналізують або викуплять за символічною залишковою ціною. Монополія ********** на цьому закінчиться назавжди.
показати весь коментар
09.11.2025 07:50 Відповісти
Все більше впевнюєшся в тому,
що дозволи влазити іншим країнам
під будь-яким приводом на
свою територію закінчуються
щонайменше проблемами
найбільше - війною.
показати весь коментар
09.11.2025 08:24 Відповісти
 
 