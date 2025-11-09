Румунія та Болгарія намагаються врятувати НПЗ на своїй території, які належать "Лукойлу", - Politico

Румунія та Болгарія намагаються запобігти зупинці нафтопереробних заводів на своїй території, які належать російській нафтовій компанії "Лукойл", проти якої США запровадили санкції.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що країни ЄС, де працюють НПЗ російських компаній "Лукойл" та "Роснефть", намагаються встигнути вивести ці заводи з-під санкційного удару до 21 листопада, оскільки цього дня американські санкції проти двох російських нафтових гігантів набудуть чинності.

Які рішення ухвалила Болгарія?

Так, 7 листопада парламент Болгарії ухвалив закон, який надає уряду повноваження призначати керівника НПЗ "Лукойл" у Бургасі, наділивши його правом управляти підприємством, продавати або навіть націоналізувати актив.

Читайте також: Вплив санкцій: Болгарія розробляє закон, що дозволить взяти під контроль НПЗ російського "Лукойла"

Які рішення шукає Румунія?

Своєю чергою Румунія, де розташований нафтопереробний завод Petrotel компанії "Лукойл", ще не ухвалила офіційного рішення. За словами високопосадовця румунського уряду, Бухарест розглядає варіант відтермінування дії санкцій. Як крайній крок розглядається націоналізація.

Міністр енергетики Богдан-Груя Іван заявив, що Румунія "готова до будь-якого сценарію" і прагне водночас зберегти економічну стабільність та припинити фінансування Росії.

Видання зазначає, що російський НПЗ в Болгарії забезпечує до 80% потреб країни в паливі, тож його зупинка матиме серйозні наслідки для економіки.

Водночас у Румунії російський НПЗ забезпечує близько 20% палива країни. Його зупинка створить певний дефіцит на ринку і зростання цін.

Крім цього, це може вплинути на експорт палива до Молдови. За словами експертки Ани Отилії Нуцу з Expert Forum, такий розвиток подій стане "величезною піар-можливістю для Росії".

Раніше повідомлялося про те, що парламент Болгарії проголосував за обмеження експорту пального до країн ЄС після запровадження санкцій США проти російської компанії "Лукойл".

Також повідомлялося, що Болгарія розглядає можливість звернутися до США із проханням зробити виняток із нових санкцій, запроваджених проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойлу".

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Читайте також: Угорщина отримає звільнення від санкцій проти російської нафти на рік, але почне купувати газ у США, – Reuters