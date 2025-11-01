Болгарія хоче попросити США про виняток із санкцій проти "Лукойлу", - Politico

Болгарія розглядає можливість звернутися до США із проханням зробити виняток із нових санкцій, запроваджених проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойлу".

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній – "Роснефти" та "Лукойлу". Це рішення змусило кілька країн ЄС, де ці компанії працюють, шукати можливості для отримання винятків від США.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Лукойл" у Болгарії

Видання зазначає, що в Болгарії розташований великий нафтопереробний завод у Бургасі, який належить "Лукойлу" і забезпечує до 80% пального країни.

Російський нафтовий гігант традиційно має значний економічний вплив на Болгарію, а сам завод раніше пов’язували з використанням лазівок у санкційних режимах ЄС.

Читайте також: Німеччина може конфіскувати активи "Роснєфті" через нові санкції Трампа, – Reuters

Болгарський уряд звернувся до США

За інформацією джерел, болгарський уряд звернувся до Вашингтона із запитом, як саме слід оформити прохання про відтермінування дії санкцій після їхнього набуття чинності 21 листопада.

Влада Болгарії має занепокоєння, що закриття заводу може спричинити дефіцит пального, соціальні протести та урядову кризу. Це своєю чергою може посилити позиції президента Болгарії Румена Радева, якого деякі вважають проросійським, і який раніше висловлював ідею створення нової політичної партії.

Раніше повідомлялося про те, що парламент Болгарії проголосував за обмеження експорту пального до країн ЄС після запровадження санкцій США проти російської компанії "Лукойл".

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Читайте також: Болгарія обмежила експорт нафтопродуктів до країн ЄС після санкцій США проти "Лукойлу"