УКР
Санкції США проти Росії
990 18

Болгарія хоче попросити США про виняток із санкцій проти "Лукойлу", - Politico

Болгарія просить США про виняток для Лукойлу

Болгарія розглядає можливість звернутися до США із проханням зробити виняток із нових санкцій, запроваджених проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойлу".

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній – "Роснефти" та "Лукойлу". Це рішення змусило  кілька країн ЄС, де ці компанії працюють, шукати можливості для отримання винятків від США.

"Лукойл" у Болгарії

Видання зазначає, що в Болгарії розташований великий нафтопереробний завод у Бургасі, який належить "Лукойлу" і забезпечує до 80% пального країни.

Російський нафтовий гігант традиційно має значний економічний вплив на Болгарію, а сам завод раніше пов’язували з використанням лазівок у санкційних режимах ЄС.

Читайте також: Німеччина може конфіскувати активи "Роснєфті" через нові санкції Трампа, – Reuters

Болгарський уряд звернувся до США

За інформацією джерел, болгарський уряд звернувся до Вашингтона із запитом, як саме слід оформити прохання про відтермінування дії санкцій після їхнього набуття чинності 21 листопада.

Влада Болгарії має занепокоєння, що закриття заводу може спричинити дефіцит пального, соціальні протести та урядову кризу. Це своєю чергою може посилити позиції президента Болгарії Румена Радева, якого деякі вважають проросійським, і який раніше висловлював ідею створення нової політичної партії.

  • Раніше повідомлялося про те, що парламент Болгарії проголосував за обмеження експорту пального до країн ЄС після запровадження санкцій США проти російської компанії "Лукойл".
  • 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Читайте також: Болгарія обмежила експорт нафтопродуктів до країн ЄС після санкцій США проти "Лукойлу"

Автор: 

Болгарія (813) санкції (12961) США (24706) Лукойл (139)
Топ коментарі
+10
Тяжко злізти з нафтової ігли а все ж прийдеться. Угорщина вже отримала відмову від трампа. Так і не доходить до цих поціновувачів рашки що вони врешті решт спонсують вбивцю який колись може за їхні ж гроші вбивати і їх дітей.
показати весь коментар
01.11.2025 21:04 Відповісти
+6
Там вже черга стоїть за винятками.
показати весь коментар
01.11.2025 21:02 Відповісти
+6
Так вітя-***** вже звертався... Чи братушки кацапські хочуть, щоб трапон їх особисто найух послав?
показати весь коментар
01.11.2025 21:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Вбивства тут ні до чого. Трампу треба ринок, щоб продавати своє.
Якщо Угорщина може, то й інші країни захочуть брати дешевше не в США.
показати весь коментар
01.11.2025 21:37 Відповісти
Ти їх у двері, вони - у вікно. Касаби
показати весь коментар
01.11.2025 21:14 Відповісти
Яка тупість! Невже після мадяр вони надіяться на виняток?!
показати весь коментар
01.11.2025 21:20 Відповісти
І скільки таких хитрих циган в Європі, поки всіх відволікають Орбаном?
показати весь коментар
01.11.2025 21:22 Відповісти
Якщо господар не дозволить використовувати кацапську нафту, владу захоплять кацапи. Хитро.
показати весь коментар
01.11.2025 21:20 Відповісти
на "жаль" все має кінец. І халява теж
показати весь коментар
01.11.2025 21:24 Відповісти
Мразі! Мабуть цей продажний і недолугій світ вже не заслуговує на своє їснування!
показати весь коментар
01.11.2025 21:27 Відповісти
"своя сорочка ближче..." ніж усі європейські "цінності", "принциповість" та "солідарність"! і ось ЦІ нам диктуватимуть "правила"???
показати весь коментар
01.11.2025 21:33 Відповісти
хер вам эбонитовый
показати весь коментар
01.11.2025 21:37 Відповісти
Пипец птом быть легальным хабом для всех!!!Будут покупать всю нефть!!!и перепродавать!!!
показати весь коментар
01.11.2025 21:46 Відповісти
Виняток то таке, дійсно можна, алеж тіки вже ні в ЄС, а у - сАюзі тайожному.
показати весь коментар
01.11.2025 21:52 Відповісти
Усi спонсори парашинського терору повилазили. Вогонь!!!
показати весь коментар
01.11.2025 21:55 Відповісти
"Балґарскій слон - лутший друх савецкава слана!"
показати весь коментар
01.11.2025 21:57 Відповісти
Пацюки з усіх дирок вилазять коли в нору вода пішла. Зразу видно хто прив'язаний до московської пуповини. А який сенс тоді в цих санкціях якщо всім хто сидить на московському кукані зробити винятки?
показати весь коментар
01.11.2025 22:04 Відповісти
нєхєр. хай буде.
показати весь коментар
01.11.2025 22:04 Відповісти
 
 