Новости Санкции США против России
Болгария хочет попросить США об исключении из санкций против "Лукойла", - Politico

Болгария просит США об исключении для Лукойла

Болгария рассматривает возможность обратиться к США с просьбой сделать исключение из новых санкций, введенных против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Об этом пишет Politico , сообщает Цензор.НЕТ.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефти" и "Лукойла". Это решение заставило несколько стран ЕС, где эти компании работают, искать возможности для получения исключений от США.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Лукойл" в Болгарии

Издание отмечает, что в Болгарии расположен крупный нефтеперерабатывающий завод в Бургасе, который принадлежит "Лукойлу" и обеспечивает до 80% топлива страны.

Российский нефтяной гигант традиционно имеет значительное экономическое влияние на Болгарию, а сам завод ранее связывали с использованием лазеек в санкционных режимах ЕС.

Читайте также: Германия может конфисковать активы "Роснефти" из-за новых санкций Трампа, – Reuters

Болгарское правительство обратилось к США

По информации источников, болгарское правительство обратилось к Вашингтону с запросом, как именно следует оформить просьбу об отсрочке действия санкций после их вступления в силу 21 ноября.

Власти Болгарии обеспокоены тем, что закрытие завода может привести к дефициту топлива, социальным протестам и правительственному кризису. Это, в свою очередь, может усилить позиции президента Болгарии Румена Радева, которого некоторые считают пророссийским и который ранее высказывал идею создания новой политической партии.

  • Ранее сообщалось, что парламент Болгарии проголосовал за ограничение экспорта топлива в страны ЕС после введения санкций США против российской компании "Лукойл".
  • 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Читайте также: Болгария ограничила экспорт нефтепродуктов в страны ЕС после санкций США против "Лукойла"

Болгария (676) санкции (12007) США (28208) Лукойл (27)
Топ комментарии
+11
Тяжко злізти з нафтової ігли а все ж прийдеться. Угорщина вже отримала відмову від трампа. Так і не доходить до цих поціновувачів рашки що вони врешті решт спонсують вбивцю який колись може за їхні ж гроші вбивати і їх дітей.

01.11.2025 21:04
показать весь комментарий
01.11.2025 21:04 Ответить
+7
Там вже черга стоїть за винятками.
показать весь комментарий
01.11.2025 21:02 Ответить
+6
Так вітя-***** вже звертався... Чи братушки кацапські хочуть, щоб трапон їх особисто найух послав?

01.11.2025 21:05
показать весь комментарий
01.11.2025 21:05 Ответить
Вбивства тут ні до чого. Трампу треба ринок, щоб продавати своє.
Якщо Угорщина може, то й інші країни захочуть брати дешевше не в США.
показать весь комментарий
01.11.2025 21:37 Ответить
Ти їх у двері, вони - у вікно. Касаби

01.11.2025 21:14
показать весь комментарий
01.11.2025 21:14 Ответить
Яка тупість! Невже після мадяр вони надіяться на виняток?!

01.11.2025 21:20
показать весь комментарий
01.11.2025 21:20 Ответить
І скільки таких хитрих циган в Європі, поки всіх відволікають Орбаном?

01.11.2025 21:22
показать весь комментарий
01.11.2025 21:22 Ответить
Якщо господар не дозволить використовувати кацапську нафту, владу захоплять кацапи. Хитро.

01.11.2025 21:20
показать весь комментарий
01.11.2025 21:20 Ответить
на "жаль" все має кінец. І халява теж

01.11.2025 21:24
показать весь комментарий
01.11.2025 21:24 Ответить
Мразі! Мабуть цей продажний і недолугій світ вже не заслуговує на своє їснування!

01.11.2025 21:27
показать весь комментарий
01.11.2025 21:27 Ответить
"своя сорочка ближче..." ніж усі європейські "цінності", "принциповість" та "солідарність"! і ось ЦІ нам диктуватимуть "правила"???

01.11.2025 21:33
показать весь комментарий
01.11.2025 21:33 Ответить
хер вам эбонитовый
показать весь комментарий
01.11.2025 21:37 Ответить
Пипец птом быть легальным хабом для всех!!!Будут покупать всю нефть!!!и перепродавать!!!

01.11.2025 21:46
показать весь комментарий
01.11.2025 21:46 Ответить
Виняток то таке, дійсно можна, алеж тіки вже ні в ЄС, а у - сАюзі тайожному.

01.11.2025 21:52
показать весь комментарий
01.11.2025 21:52 Ответить
Усi спонсори парашинського терору повилазили. Вогонь!!!

01.11.2025 21:55
показать весь комментарий
01.11.2025 21:55 Ответить
"Балґарскій слон - лутший друх савецкава слана!"

01.11.2025 21:57
показать весь комментарий
01.11.2025 21:57 Ответить
Пацюки з усіх дирок вилазять коли в нору вода пішла. Зразу видно хто прив'язаний до московської пуповини. А який сенс тоді в цих санкціях якщо всім хто сидить на московському кукані зробити винятки?

01.11.2025 22:04
показать весь комментарий
01.11.2025 22:04 Ответить
нєхєр. хай буде.
показать весь комментарий
01.11.2025 22:04 Ответить
 
 