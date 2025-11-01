Болгария хочет попросить США об исключении из санкций против "Лукойла", - Politico
Болгария рассматривает возможность обратиться к США с просьбой сделать исключение из новых санкций, введенных против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".
Об этом пишет Politico , сообщает Цензор.НЕТ.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефти" и "Лукойла". Это решение заставило несколько стран ЕС, где эти компании работают, искать возможности для получения исключений от США.
"Лукойл" в Болгарии
Издание отмечает, что в Болгарии расположен крупный нефтеперерабатывающий завод в Бургасе, который принадлежит "Лукойлу" и обеспечивает до 80% топлива страны.
Российский нефтяной гигант традиционно имеет значительное экономическое влияние на Болгарию, а сам завод ранее связывали с использованием лазеек в санкционных режимах ЕС.
Болгарское правительство обратилось к США
По информации источников, болгарское правительство обратилось к Вашингтону с запросом, как именно следует оформить просьбу об отсрочке действия санкций после их вступления в силу 21 ноября.
Власти Болгарии обеспокоены тем, что закрытие завода может привести к дефициту топлива, социальным протестам и правительственному кризису. Это, в свою очередь, может усилить позиции президента Болгарии Румена Радева, которого некоторые считают пророссийским и который ранее высказывал идею создания новой политической партии.
- Ранее сообщалось, что парламент Болгарии проголосовал за ограничение экспорта топлива в страны ЕС после введения санкций США против российской компании "Лукойл".
- 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо Угорщина може, то й інші країни захочуть брати дешевше не в США.