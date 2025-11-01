Болгария хочет попросить США об исключении из санкций против "Лукойла", - Politico

Болгария рассматривает возможность обратиться к США с просьбой сделать исключение из новых санкций, введенных против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Об этом пишет Politico

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефти" и "Лукойла". Это решение заставило несколько стран ЕС, где эти компании работают, искать возможности для получения исключений от США.

"Лукойл" в Болгарии

Издание отмечает, что в Болгарии расположен крупный нефтеперерабатывающий завод в Бургасе, который принадлежит "Лукойлу" и обеспечивает до 80% топлива страны.

Российский нефтяной гигант традиционно имеет значительное экономическое влияние на Болгарию, а сам завод ранее связывали с использованием лазеек в санкционных режимах ЕС.

Болгарское правительство обратилось к США

По информации источников, болгарское правительство обратилось к Вашингтону с запросом, как именно следует оформить просьбу об отсрочке действия санкций после их вступления в силу 21 ноября.

Власти Болгарии обеспокоены тем, что закрытие завода может привести к дефициту топлива, социальным протестам и правительственному кризису. Это, в свою очередь, может усилить позиции президента Болгарии Румена Радева, которого некоторые считают пророссийским и который ранее высказывал идею создания новой политической партии.

Ранее сообщалось, что парламент Болгарии проголосовал за ограничение экспорта топлива в страны ЕС после введения санкций США против российской компании "Лукойл".

23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

