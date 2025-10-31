РУС
Болгария ограничила экспорт нефтепродуктов в страны ЕС после санкций США против "Лукойла"

болгарія

В пятницу, 31 октября, парламент Болгарии проголосовал за ограничение экспорта топлива в страны ЕС после введения санкций США против российской компании "Лукойл".

Об этом сообщает агентство БТА, информирует Цензор.НЕТ.

Как болгарское правительство объяснило запрет?

Председатель бюджетного комитета болгарского парламента Делян Добрев заявил, что запрет на экспорт нефтепродуктов является превентивной мерой, направленной на предотвращение злоупотреблений на рынке.

"Причина заключается в том, чтобы предотвратить спекуляции ценами, поскольку есть заинтересованные стороны, которые пытаются заниматься такой практикой", - сказал он.

По словам Добрева, в настоящее время Болгария преимущественно потребляет дизельное топливо - более 80%, тогда как бензин составляет менее 20%.

Запрет не распространяется на заправку судов и самолетов

В то же время запрет не распространяется на заправку судов и самолетов, как болгарских, так и иностранных, а также на поставки топлива для вооруженных сил стран-членов ЕС и НАТО.

Читайте также: Литва прекратит перевозить нефть российской "Лукойл". В прошлом году на нее приходилось 93% транзита

"Лукойл" в Болгарии

В Болгарии компания "Лукойл" владеет крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом на Балканах через свою швейцарскую дочернюю компанию Litasco.

Через нее российская компания также контролирует "Лукойл-Болгария", одну из ведущих компаний страны в сфере розничной продажи топлива.

Что предшествовало?

23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

24 октября стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

Читайте также: Германия может конфисковать активы "Роснефти" из-за новых санкций Трампа, – Reuters

Цікаво, а основним паливним оператором у Болгарії досі є Лукойл?
31.10.2025 22:42 Ответить
Так. Болгари і з російскої нафти, роблять бензин і дизель і продають його Україні. Як і мадяри
31.10.2025 22:48 Ответить
Трамп завжди знає що робить. Європі тепер складно жерти улюблену кацапську нафту.
31.10.2025 22:55 Ответить
Так альтернатив, не так і багато
31.10.2025 22:56 Ответить
Як Венесуелу приборкають, стане більше.
31.10.2025 23:05 Ответить
 
 