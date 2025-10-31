Німеччина може конфіскувати активи "Роснєфті" через нові санкції Трампа, – Reuters

Санкції США проти найбільшої нафтової російської компанії "Роснєфть" відродили дискусії щодо націоналізації її активів у Німеччині, включно з нафтопереробним заводом, який забезпечує пальним Берлін.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два поінформовані джерела.

Напередодні Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США до 29 квітня 2026 року звільнило від санкцій дочірні компанії "Роснєфті" у Німеччині, які перебувають в управлінні уряду ФРН. Йдеться про Rosneft Deutschland GmbH та RN Refining & Marketing GmbH.

За словами співрозмовників агентства, бажаним варіантом для Берліна залишається отримання постійного звільнення цих компаній від санкцій, але німецькі чиновники також розглядають можливість конфіскації дочірніх підприємств "Роснєфті" та їх продаж іноземному інвестору.

Поки що Берлін уникав конфіскації російських активів через побоювання щодо необхідності виплачувати компенсацію Москві, яка, до того ж, погрожує конфіскувати у відповідь активи німецьких компаній, які досі працюють у Росії.

Російські ЗМІ оцінюють вартість німецьких активів "Роснєфті" приблизно в $7 мільярдів. Однак один із співрозмовників Reuters зауважив, що їх справжня вартість може бути меншою за половину цієї суми.

Депутат від "Партії зелених" у парламенті Німеччини Міхаель Келлнер публічно закликав уряд націоналізувати бізнес "Роснєфті".

"Це системно важливо для Німеччини. Уряду потрібно націоналізувати бізнес "Роснєфті" в Німеччині, щоб мати впевненість у його майбутньому", – заявив політик.

Келлнер додав, що вимагав націоналізувати бізнес, перебуваючи при владі у складі попередньої коаліції, і що Катар і Казахстан висловлювали зацікавленість у його придбанні у 2024 році.

Загалом Rosneft Deutschland належать частки у кількох нафтопереробних заводах у Німеччині: найбільшому в країні НПЗ у місті Карлсруе (частка "Роснєфті" – 24%), заводі PCK Raffinerie у Шведті (54,17%) та BayernOil Raffineriegesellschaft у місті Нойштадт-ан-дер-Донау (28,57%).

Завод у Шведті забезпечує нафтопродуктами більшу частину східної частини Німеччини, включно з аеропортом Берліна. Його потужність – 11,6 млн тонн на рік. Завод пов'язаний із трубопровідною системою "Дружба", якою раніше постачалася російська нафта до Німеччини.

Уряд Німеччини передав активи "Роснєфті" у тимчасове управління після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Хоча компанія й вела перемовини про продаж німецьких підрозділів, але угода із суверенним Інвестиційним фондом Катару (Qatar Investment Authority, QIA) зірвалася, оскільки сторони не змогли домовитися про ціну. Катарському суверенному фонду QIA вже належить 19,5% акцій "Роснєфті", які були придбані в рамках приватизації переважно за кошти російського держбанку ВТБ. Раніше повідомлялося, що Міністерство економіки Німеччини вивчає можливість націоналізувати німецьку дочку "Роснєфті" – компанію Rosneft Deutschland.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа минулого тижня вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні". Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "ЛукОйл", а також всі їхні дочірні компанії. OFAC встановило крайній термін до 21 листопада для компаній, щоб згорнути свій бізнес за кордоном.

Найбільша приватна нафтогазова російська компанія "ЛукОйл" вже оголосила про намір продати всі свої іноземні активи через санкції.