Болгарія обмежила експорт нафтопродуктів до країн ЄС після санкцій США проти "Лукойлу"

У п'ятницю, 31 жовтня, парламент Болгарії проголосував за обмеження експорту пального до країн ЄС після запровадження санкцій США проти російської компанії "Лукойл".

Як болгарський уряд пояснив заборону?

Голова бюджетного комітету болгарського парламенту Делян Добрев заявив, що заборона на експорт нафтопродуктів є превентивним заходом, спрямованим на уникнення зловживань на ринку.

"Причина полягає в тому, щоб запобігти спекуляціями цінами, оскільки є зацікавлені сторони, які намагаються займатися такою практикою",- сказав він.

За словами Добрева, наразі Болгарія переважно споживає дизельне паливо - понад 80%, тоді як бензин становить менш як 20%.

Заборона не поширюється на заправку суден і літаків

Водночас заборона не поширюється на заправки суден і літаків, як болгарських, так і іноземних, а також на постачання пального для збройних сил країн-членів ЄС і НАТО.

"Лукойл" у Болгарії

У Болгарії компанія "Лукойл" володіє найбільшим нафтопереробним заводом на Балканах через свою швейцарську дочірню компанію Litasco.

Через неї російська компанія також контролює "Лукойл-Болгарія", одну з провідних компаній країни у сфері роздрібного продажу пального.

Що передувало?

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

24 жовтня стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

