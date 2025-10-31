Литва припинить перевозити нафту російського "Лукойлу". Торік на неї припадало 93% транзиту

Компанія "Литовські залізниці" (LTG), яка досі перевозила продукти російської компанії "Лукойл" транзитом до Калінінградської області (Росія), заявила, що дотримуватиметься режиму санкцій США та Великої Британії, який обмежує продаж найбільших нафтових компаній РФ, і припинить такі перевезення.

Як пише LRT, минулого року LTG загалом перевезла до Калінінградської області 371 тис. тонн нафтопродуктів, із яких 345 тис. тонн припадало на продукцію "Лукойла".

Нафта "Роснєфті" – ще однієї російської підсанкційної нафтової компанії – через Литву не перевозилася ні минулого, ні цього року, проте в поточному році LTG перевезла до Калінінграда і назад 194 тис. тонн нафти "Лукойла".

"Важливо, що жодна з компаній групи LTG не має прямих договірних відносин із "Лукойлом" або "Роснєфтью". Продукцію "Лукойла" транзитом з Росії до Калінінграда перевозять експедитори, чиї імена ми не можемо розкривати через договірні зобов'язання", – заявили в компанії LTG.

Санкції США проти "Роснєфті" та "Лукойла", найбільших російських нафтових компаній, набудуть чинності з 21 листопада. Це означає, що до цієї дати компанії повинні завершити або припинити існуючі угоди з зазначеними підприємствами.

Згідно з майбутнім санкційним режимом, активи "Роснєфті" й "Лукойла" в США будуть заморожені, а американцям буде заборонено укладати з ними угоди. Санкції поширюватимуться і на треті країни: наприклад, планується застосовувати обмеження до іноземних банків, які допомагатимуть "Роснєфті" та "Лукойлу" здійснювати угоди з продажу нафти в інших країнах.

Із середини жовтня аналогічні санкції застосовує Велика Британія.

LTG заявляє, що буде дотримуватися рекомендацій іноземних партнерів, намагаючись мінімізувати бізнес-ризики.

"Після завершення перехідного періоду для завершення угод LTG не здійснюватиме перевезення, в ланцюжку яких так чи інакше беруть участь компанії "Лукойл" або "Роснєфть", санкціоновані США і Великою Британією, а також пов'язані з ними підприємства", – зазначили в компанії.

Із грудня 2022 року, згідно з обмеженнями Європейського Союзу, заборонено перевезення російських нафтопродуктів через територію ЄС, за винятком трубопроводів. У Литві діє виняток для транзиту в Калінінградську область, куди можуть перевозитися тільки товари першої необхідності й виключно залізничним транспортом.

Хоча санкції ЄС поширюються на російську нафту, діяльність "Лукойлу" в Європі тривала, оскільки компанія є приватною і не підпадає під додаткові обмеження, як, наприклад, "Роснєфть". Однак у відповідь на американські санкції "Лукойл" оголосив про продаж своїх дочірніх компаній за кордоном швейцарській нафтотрейдинговій компанії Gunvor.

Міністерство фінансів США прогнозує, що нові санкції можуть позбавити Кремль до 30% доходів від нафти і газу.

Нагадаємо, раніше адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні". Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл", а також всі їхні дочірні компанії. OFAC встановило крайній термін до 21 листопада для компаній, щоб згорнути свій бізнес за кордоном.

Найбільша приватна нафтогазова російська компанія "Лукойл" вже оголосила про намір продати всі свої іноземні активи через санкції.