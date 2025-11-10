Орбан: Доки Трамп буде президентом, а я - прем’єр-міністром, санкцій не буде

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що домовився з президентом США Дональдом Трампом про "безстрокове звільнення Угорщини від американських санкцій щодо нафти".

Про це він повідомив у фейсбуці.

За словами Орбана, США та Угорщина "завершили найважливіші переговори року". "Ми домовилися з президентом Трампом про безстрокове звільнення Угорщини від американських санкцій щодо нафти. Доки він буде президентом, а я - прем'єр-міністром, санкцій не буде", - зазначив прем’єр.

Він підкреслив, що для країни "ставки не могли бути вищими". За його словами, запровадження санкцій США щодо російських енергоресурсів спричинило б дво- чи трьохразове зростання комунальних витрат та значне підвищення цін на бензин до Різдва.

Орбан наголосив, що завдяки домовленості угорські родини зможуть провести свята без суттєвих фінансових ускладнень.

Що передувало?

Напередодні Орбан заявив, що США звільнили Угорщину від санкцій на російські енергоносії.

Згодом стало відомо, що Угорщина лише на рік отримала від США звільнення від санкцій через купівлю газу та нафти у Росії.

Купівля Угорщиною російської нафти

Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав ударом рішення Ради Євросоюзу про відмову від використання російського викопного палива і анонсував звернення до Суду ЄС.

Також повідомлялося, що стався вибух на нафтопереробному заводі в Угорщині, який отримує сиру нафту з РФ.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Віктором Орбаном 7 листопада заявив, що "розглядає" можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо закупівлі російської нафти, бо у країни немає виходу до моря.

