УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8241 відвідувач онлайн
Новини Санкції США проти Росії
2 726 29

Орбан: Доки Трамп буде президентом, а я - прем’єр-міністром, санкцій не буде

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що домовився з президентом США Дональдом Трампом про "безстрокове звільнення Угорщини від американських санкцій щодо нафти".

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За словами Орбана, США та Угорщина "завершили найважливіші переговори року". "Ми домовилися з президентом Трампом про безстрокове звільнення Угорщини від американських санкцій щодо нафти. Доки він буде президентом, а я - прем'єр-міністром, санкцій не буде", - зазначив прем’єр.

Він підкреслив, що для країни "ставки не могли бути вищими". За його словами, запровадження санкцій США щодо російських енергоресурсів спричинило б дво- чи трьохразове зростання комунальних витрат та значне підвищення цін на бензин до Різдва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки санкцій: Молдова може взяти під контроль місцевий бізнес російського "Лукойлу"

Орбан наголосив, що завдяки домовленості угорські родини зможуть провести свята без суттєвих фінансових ускладнень.

Що передувало?

Напередодні Орбан заявив, що США звільнили Угорщину від санкцій на російські енергоносії.

Згодом стало відомо, що Угорщина лише на рік отримала від США звільнення від санкцій через купівлю газу та нафти у Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Румунія та Болгарія намагаються врятувати НПЗ на своїй території, які належать "Лукойлу", - Politico

Купівля Угорщиною російської нафти

  • Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав ударом рішення Ради Євросоюзу про відмову від використання російського викопного палива і анонсував звернення до Суду ЄС.
  • Також повідомлялося, що стався вибух на нафтопереробному заводі в Угорщині, який отримує сиру нафту з РФ.
  • Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Віктором Орбаном 7 листопада заявив, що "розглядає" можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо закупівлі російської нафти, бо у країни немає виходу до моря.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

санкції (13182) Трамп Дональд (8869) Орбан Віктор (942)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Стара жирна ряпуха бздит програти вибори та заїхати на кічу?
показати весь коментар
10.11.2025 14:12 Відповісти
+7
Орбан, змішав президента США з московським лайном ******, на очах усього Світу! Безкарність орбана, це московське лайно на обличчі Трампа !!! Соромно, за народи США та Угорщини!!!
показати весь коментар
10.11.2025 14:12 Відповісти
+7
Ти диви, яке самовпевнене падло,! У рудого швидко вчиться, жаба мад'ярська! 🤬
показати весь коментар
10.11.2025 14:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
2 дебіла - це сила )))
показати весь коментар
10.11.2025 14:11 Відповісти
Стара жирна ряпуха бздит програти вибори та заїхати на кічу?
показати весь коментар
10.11.2025 14:12 Відповісти
Орбан, змішав президента США з московським лайном ******, на очах усього Світу! Безкарність орбана, це московське лайно на обличчі Трампа !!! Соромно, за народи США та Угорщини!!!
показати весь коментар
10.11.2025 14:12 Відповісти
Чекайте, ще Мадяр нічого за санкції не говорив!
показати весь коментар
10.11.2025 14:15 Відповісти
Орбанутий:" вітре мені, трампонутий буде робити все, що ми з ху...ло накажемо"
показати весь коментар
10.11.2025 14:15 Відповісти
Доквакається жаба.
показати весь коментар
10.11.2025 14:16 Відповісти
Саме головне поки ти до квітня 2026 будеш прем'єр-міністром,в там гуляй Вітя.Можливо ще тебе прищучуть за корупцію.
показати весь коментар
10.11.2025 14:20 Відповісти
Сербский клоун пытается для плебса выдать желаемое за действительное перед выборами. По факту, у него год отсрочки
показати весь коментар
10.11.2025 14:23 Відповісти
Азагплі то він мад'яр, а не серб! 😅
показати весь коментар
10.11.2025 14:31 Відповісти
А точно, извиняюсь. Даже не буду удалять, можете поржать. Это о том, что от него шума больше чем от президента штатов, а кто оно и откуда хрен поймет. Шума больше чем веса
показати весь коментар
10.11.2025 14:33 Відповісти
"Одно мое слово спасло Францию ! Галантерейщик и кардинал - это сила !" (с)
показати весь коментар
10.11.2025 14:28 Відповісти
Ти диви, яке самовпевнене падло,! У рудого швидко вчиться, жаба мад'ярська! 🤬
показати весь коментар
10.11.2025 14:29 Відповісти
А якщо підірвати нафтопровід, то питання санкція пропаде як таке...
показати весь коментар
10.11.2025 14:32 Відповісти
Срочно написать иконы "Двух Мужей" по во всем конфессиям Венгрии раздать, пусть "молються" за здравие, с утра до ночи!
показати весь коментар
10.11.2025 14:34 Відповісти
До списку істот треба додати - х. уйла, луку, та низку інших маніаків та людожерів . Доки ці істоти будуть при владі - людство в небезпеці!
показати весь коментар
10.11.2025 14:34 Відповісти
Прикольно!Да закройте в Украине кран!себе качайте!
показати весь коментар
10.11.2025 14:36 Відповісти
Трампу потрібний ЄС з "ветоносцями" - розділяй і "роздягай".
показати весь коментар
10.11.2025 14:39 Відповісти
По нафтопроводу дружба вогонь. Орбан іди нах.й гандон
показати весь коментар
10.11.2025 15:02 Відповісти
Ну ему до выбора дотянуть а там уже дело такое. Скорее всего об этом и был договорняк с Трампом.
показати весь коментар
10.11.2025 15:04 Відповісти
Орбан на замовлення ***** навмисно робить розкол в Євросоюзі...
показати весь коментар
10.11.2025 15:09 Відповісти
І у нього це добре виходить.
показати весь коментар
10.11.2025 16:10 Відповісти
Доки ці два фашиста будуть при владі про мир в усьому світі можна забути
показати весь коментар
10.11.2025 15:16 Відповісти
Передайте угорській жабі, що трамп вже подихає, та й термін президенства не безстроковий.
показати весь коментар
10.11.2025 15:32 Відповісти
Санкции Трампон Трампакс наложил не на орбан и не премьер-министра, а на государство Венгрия!
показати весь коментар
10.11.2025 15:34 Відповісти
Вітя відчув себе володарем кілець. Цікаво буде подивитись, як ці кільця на його свинячій шиї замкнуться, а це незабаром станеться.
показати весь коментар
10.11.2025 16:12 Відповісти
Отже орбан виграв наступні вибори.
показати весь коментар
10.11.2025 16:28 Відповісти
 
 