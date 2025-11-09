Угорщина звільнена від санкцій США за купівлю російської нафти та газу на рік, а не безстроково, - Reuters

Угорщина лише на рік отримала від США звільнення від санкцій через купівлю газу та нафти у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це неназваний представник Білого дому повідомив агентству Reuters.

Що каже Сійярто?

Своєю чергою, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив у суботу, що Угорщина нібито отримала від США "необмежене звільнення" від санкцій. Їх могли застосувати до Будапешта через купівлю газу та нафти у Росії.

"Ми отримаємо звільнення від санкцій на необмежений термін, тому угорський народ продовжуватиме платити найнижчі ціни на енергоносії в Європі", - запевнив Сійярто.

Що кажуть у Білому домі?

Втім, представник Білого дому в електронному листі агентству Reuters підтвердив, що звільнення діятиме лише впродовж року.

За даними американських ЗМІ, Сполучені Штати надали Угорщині річне звільнення від санкцій за використання російських енергоносіїв. Проте не просто так: в обмін Будапешт погодився закупити американського скрапленого газу на 600 мільйонів доларів.

Що передувало?

Напередодні Орбан заявив, що США звільнили Угорщину від санкцій на російські енергоносії.

  • Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав ударом рішення Ради Євросоюзу про відмову від використання російського викопного палива і анонсував звернення до Суду ЄС.
  • Також повідомлялося, що стався вибух на нафтопереробному заводі в Угорщині, який отримує сиру нафту з РФ.
  • Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Віктором Орбаном 7 листопада заявив, що "розглядає" можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо закупівлі російської нафти, бо у країни немає виходу до моря.

Фухх, видихаємо. Це докорінно змінює справу.
09.11.2025 08:16 Відповісти
09.11.2025 08:19 Відповісти
Мадяр повинен звільнити мадяр від кацапської нафти. Пару раз він вже намагався, але кацапи відновлювали. Як там - "можем павтаріть".
09.11.2025 09:10 Відповісти
Мудяри того давно заслужили.
09.11.2025 10:22 Відповісти
Це зрозуміло. Вже навесні в Угорщині вибори. Раптом там переможуть комуністи які будуть обзивати Трампа собакою? Тоді Донні Корлеоне покарає сволоту.
09.11.2025 08:22 Відповісти
Тю, якісь невідомі диверсанти можуть підривати ті труби щотижня.
09.11.2025 08:23 Відповісти
09.11.2025 08:43 Відповісти
Тобто орбан насвистів, що його зовсім звільниои від санкцій?
Вся Європа 4ий рік шукає, як звільнитися від мокшанського впливу, а цьому індику тільки зараз носом потикали, що час настав звільнитися!
Споліваюсь, що після виборів, які він програє, швидше відмовляться.
09.11.2025 08:24 Відповісти
Насосав???
09.11.2025 08:35 Відповісти
Десь так.
09.11.2025 09:37 Відповісти
🤮
09.11.2025 17:00 Відповісти
Бо США потрібно якосі впливати на дії в ЕС. Зняття санкцій для Угорщини це велика вирогідність що Орбан стане знову президентом. І це прої.. ЕС бо вони не захотіли компенсувати Угорщіні вартість енергоресурсів і якось працювати з угорським народом.
Тепер будуть пожинати плоди і видумувати нові антізаконні з точки зору евросоюзу ініціативи, щоб якось притушити Угорщину. Чим самі собі і вирили яму.
09.11.2025 08:39 Відповісти
орбан влаштував переворот, змістив Тамаша Шуйока і став президентом?
09.11.2025 09:19 Відповісти
ну, тепер рашка понапихує там свої нпз
09.11.2025 08:45 Відповісти
Через чиї кордони?
09.11.2025 09:13 Відповісти
Мабуть, через ті,
завдяки яким я в Німеччині бачу
Якесь дурне в тебе запитання, як завжди.
09.11.2025 10:15 Відповісти
Ну я тобі не тикала, не ображала.

Зустрічне питання - а як до Німеччини твоєї й до ЄС все оте потрапляє.

Сиди й не гавкай.
09.11.2025 10:36 Відповісти
Через бєларусію і Латвію
09.11.2025 10:48 Відповісти
Ось побачити в день коли санкції мають вступити в дію(16 чи17 листопада) вони будуть відмінені Трампом.
09.11.2025 08:46 Відповісти
У Орбана скоро вибори і ця "дешева" нафта йому потрібна саме для того щоб їх виграти і знову залишитись при владі.
09.11.2025 08:49 Відповісти
схоже орбан це проксі Сороса, інакше не зрозуміло, чому Трамп та ЄС рахується з цим жабоподібним плазуном
09.11.2025 08:53 Відповісти
Європа його тримає для балансу. Їм вигідно мати ручну абізяну *****, на яку можна звалити усю свою неспроможність та небажання нас врятувати від скаженого сусіда.
09.11.2025 09:10 Відповісти
Польська влада не дружить і не любить орбана і його уряд
09.11.2025 09:25 Відповісти
Зато його дуже ******** американська влада, аж взасос.
А польська влада нікого не любить окрім себе. Тому не дивно. Нас вони взагалі ненавидять та не приховують цього.
09.11.2025 09:28 Відповісти
Це не тільки абізяна *****, а й абізяна всього ЄС, яка все блокує щодо України, щоб не підставляти весь ЄС. Велика політика, маму її за ногу!
09.11.2025 09:42 Відповісти
Ваш вихід шановний пане "Мадьяр". Прошу.
09.11.2025 08:59 Відповісти
Я попереджав що потрібно рознести всю Унечу і весь нафтопровід недружба ще до того як Орбан поговорить з Тампоном. Тепер боюсь що нафтопровід тей ніхто чіпати не буде, зсилаючись на те що Тампон забороняє.
09.11.2025 09:55 Відповісти
А пан Броуді в тіх перемовинах двох старих 3,14дорів, участі не брав, тому йому пох.
09.11.2025 10:09 Відповісти
Не простіше вимкнути насоси, посилаючись на військові дії та форс-мажор, а безпілотники приберегти на інші цілі?
09.11.2025 16:25 Відповісти
Україна звільнить Угорщину від російської нафти....Навіки....
09.11.2025 09:01 Відповісти
Ну, тепер Обриган гарантовано переможе на виборах, руда білка врятувала друга. А ми наївні думали, що через рік здихаємося цього путініста.
09.11.2025 09:06 Відповісти
трамп нагадує дешевий турецький серіал з очевидним сюжетом: коли рішення прийнято, але в останній момент всі передумали і все йде інакше. І так кожну серію..."побачимо що буде"

І зазвичай, до останніх серій ніхто не дивиться, бо навіть найтупішим набридає
09.11.2025 09:25 Відповісти
Ну тепер будемо спокійніше прокачувати мадярам кацапську нафту. Тіпа, ми при чому? Америка так сказала.
09.11.2025 09:35 Відповісти
Завести партизанів з місією підриву Дружби. І ВСЕ порішпється !!!
09.11.2025 10:27 Відповісти
саме зараз настав час знов в'***** по ГНПС "Унєча" і по НПС "Аксіньїна" та "Стальной Конь". Трампу на це настільки *****, що він навіть не захоче про це знати.
09.11.2025 09:36 Відповісти
Ага. Все в цьому свыты тимчасово. А факт в тому що Тампон цим рішенням допоміг )(уйлу продовжии війну ще на рік, а також показав іншим країнам що бути прорашистською владою це добре. Потрібно зробити так щоб Орбан кров'ю вмився але не отримав нв каплі газу і нафти з Сосії
09.11.2025 09:53 Відповісти
Дуже привабливе рішення рудого поца!) Цікаво хто наступний піде шляхом орбанів?? Швидше за все, черга вже вибудовується.
09.11.2025 10:08 Відповісти
Вы слышали один хозяин освободил свою любимую по работе дома,теперь осталось чтобы второй тоже не слишком нагибал, не легко быть женой двух старых маразматиков
09.11.2025 10:14 Відповісти
Орбан радіє. Але дарма. Бо там є забов'язання для Угорщини купувати американську нафту. Не стане купувати (а там сума чи маленька), Трамп свій дозвіл забере назад. Так що, краще б Орбан зразу відмовився від російської наживки.
09.11.2025 10:18 Відповісти
в обмен Будапешт согласился закупить американского сжиженного газа на 600 миллионов долларов. Источник: https://censor.net/ru/n3584029
09.11.2025 17:41 Відповісти
Нафтопровід "Дружба" має бути зруйнований. А Епштейн(Трамп) має сісти на електричний стілець за сексуальні злочини з неповнолітніми
09.11.2025 11:15 Відповісти
Орбан бреше - дали один рік, щоб відмовитись від кацапської нафти, а не необмежене звільнення від санкцій.
09.11.2025 12:07 Відповісти
а у Мадяра запитали???
09.11.2025 12:32 Відповісти
а чому цієї статті нема в англомовному виданню?
09.11.2025 13:43 Відповісти
Через територію України кацапські газ та нафта йдуть в Угорщину. Чи не **********? Нема електрики,компресори стали Вони заміновані? Аварійні роботи,плановий ремонт. Невже немає фантазії,як зупинити транзит.
09.11.2025 19:34 Відповісти
 
 