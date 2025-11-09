Угорщина звільнена від санкцій США за купівлю російської нафти та газу на рік, а не безстроково, - Reuters

Угорщина лише на рік отримала від США звільнення від санкцій через купівлю газу та нафти у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це неназваний представник Білого дому повідомив агентству Reuters.

Що каже Сійярто?

Своєю чергою, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив у суботу, що Угорщина нібито отримала від США "необмежене звільнення" від санкцій. Їх могли застосувати до Будапешта через купівлю газу та нафти у Росії.

"Ми отримаємо звільнення від санкцій на необмежений термін, тому угорський народ продовжуватиме платити найнижчі ціни на енергоносії в Європі", - запевнив Сійярто.

Що кажуть у Білому домі?

Втім, представник Білого дому в електронному листі агентству Reuters підтвердив, що звільнення діятиме лише впродовж року.

За даними американських ЗМІ, Сполучені Штати надали Угорщині річне звільнення від санкцій за використання російських енергоносіїв. Проте не просто так: в обмін Будапешт погодився закупити американського скрапленого газу на 600 мільйонів доларів.

Що передувало?

Напередодні Орбан заявив, що США звільнили Угорщину від санкцій на російські енергоносії.

Купівля Угорщиною російської нафти

Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав ударом рішення Ради Євросоюзу про відмову від використання російського викопного палива і анонсував звернення до Суду ЄС.

Також повідомлялося, що стався вибух на нафтопереробному заводі в Угорщині, який отримує сиру нафту з РФ.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Віктором Орбаном 7 листопада заявив, що "розглядає" можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо закупівлі російської нафти, бо у країни немає виходу до моря.

