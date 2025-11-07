Єдині країни, які виступають за мир в Україні, – США та "маленька Угорщина", - Орбан

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан вважає, що тільки уряди США та Угорщини прагнуть миру в Україні у війні з РФ.

Про це він заявив під час пресконференції з президентом США Дональдом Трампом 7 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

Про мирні зусилля Трампа

Угорський міністр похвалив президента США, який "докладає величезних зусиль для досягнення миру" в Україні, "що є просто чудовим і дуже позитивним для європейського континенту та всіх народів Європи".

Під час зустрічі Трамп заявив, що, на думку Орбана, російсько-українська війна закінчиться в "недалекому майбутньому", і запропонував самому прем'єру прокоментувати це.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп "розглядає" звільнення Угорщини від санкцій за купівлю російської нафти

Про мир в Україні

Орбан підтвердив заяву глави Білого дому, зазначивши, що він "глибоко переконаний у цьому".

Водночас він вважає, що проблема в тому, що країни Європи "не є єдиними" через різні підходи до питання війни в Україні.

"Єдиним урядом, який виступає за мир, є уряд Сполучених Штатів і маленька Угорщина в Європі. Всі інші уряди вважають за краще продовжувати війну, оскільки багато з них думають, що Україна може перемогти на фронті, що є неправильним розумінням ситуації", - додав Орбан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан – Зеленському: Угорщина "нічого не винна" Україні, ми не просили про захист