Единственные страны, которые выступают за мир в Украине, – США и "маленькая Венгрия", – Орбан
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что только правительства США и Венгрии стремятся к миру в Украине в войне с РФ.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом 7 ноября, информирует Цензор.НЕТ.
О мирных усилиях Трампа
Венгерский министр похвалил президента США, который "прилагает огромные усилия для достижения мира" в Украине, "что просто замечательно и очень позитивно для европейского континента и всех народов Европы".
Во время встречи Трамп заявил, что, по мнению Орбана, российско-украинская война закончится в "недалеком будущем", и предложил самому премьеру прокомментировать это.
О мире в Украине
Орбан подтвердил заявление главы Белого дома, отметив, что он "глубоко убежден в этом".
В то же время он считает, что проблема в том, что страны Европы "не едины" из-за разных подходов к вопросу войны в Украине.
"Единственным правительством, которое выступает за мир, является правительство Соединенных Штатов и маленькая Венгрия в Европе. Все остальные правительства предпочитают продолжать войну, поскольку многие из них думают, что Украина может победить на фронте, что является неправильным пониманием ситуации", - добавил Орбан.
- Напомним, во время этой встречи Трамп спросил его, верит ли Орбан в победу Украины. На что он ответил: "Знаете, чудеса случаются".
