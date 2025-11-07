РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8279 посетителей онлайн
Новости Антиукраинская позиция Орбана Встреча Трампа и Орбана
431 16

Единственные страны, которые выступают за мир в Украине, – США и "маленькая Венгрия", – Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что только правительства США и Венгрии стремятся к миру в Украине в войне с РФ.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом 7 ноября, информирует Цензор.НЕТ.

О мирных усилиях Трампа

Венгерский министр похвалил президента США, который "прилагает огромные усилия для достижения мира" в Украине, "что просто замечательно и очень позитивно для европейского континента и всех народов Европы".

Во время встречи Трамп заявил, что, по мнению Орбана, российско-украинская война закончится в "недалеком будущем", и предложил самому премьеру прокомментировать это.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп "рассматривает" освобождение Венгрии от санкций за покупку российской нефти

О мире в Украине

Орбан подтвердил заявление главы Белого дома, отметив, что он "глубоко убежден в этом".

В то же время он считает, что проблема в том, что страны Европы "не едины" из-за разных подходов к вопросу войны в Украине.

"Единственным правительством, которое выступает за мир, является правительство Соединенных Штатов и маленькая Венгрия в Европе. Все остальные правительства предпочитают продолжать войну, поскольку многие из них думают, что Украина может победить на фронте, что является неправильным пониманием ситуации", - добавил Орбан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан – Зеленскому: Венгрия "ничего не должна" Украине, мы не просили о защите

  • Напомним, во время этой встречи Трамп спросил его, верит ли Орбан в победу Украины. На что он ответил: "Знаете, чудеса случаются".

Автор: 

Венгрия (2222) Орбан Виктор (594) война в Украине (6784)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Психлікарня Орбану вже давно прогули ставить
показать весь комментарий
07.11.2025 22:00 Ответить
+1
Шо цей Угорській кабан взагілі меле блдь?
показать весь комментарий
07.11.2025 22:02 Ответить
+1
тіпа "а на кладбіщє всьо спакойнінько"?
показать весь комментарий
07.11.2025 22:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Психлікарня Орбану вже давно прогули ставить
показать весь комментарий
07.11.2025 22:00 Ответить
Шановний він не хворий - він добре знає для чого це він сказав ( і він знає шо бреше ). А ви взяли і оправдання йому дали - він цинічна людина ні більше і не менше .
показать весь комментарий
07.11.2025 22:06 Ответить
Шо цей Угорській кабан взагілі меле блдь?
показать весь комментарий
07.11.2025 22:02 Ответить
Те саме шо і совок весь час свого існування - в совку на кожному тині був напис Миру мир і одночасно совок вів або підтримував війну по всьому світу . Тим самим теперка займається КНР - ну і на Заході тоже є любителі цієї справи .
показать весь комментарий
07.11.2025 22:10 Ответить
тіпа "а на кладбіщє всьо спакойнінько"?
показать весь комментарий
07.11.2025 22:03 Ответить
Сдохни, шльондра *****.
показать весь комментарий
07.11.2025 22:06 Ответить
а Украина типа не хочет мира и закончить войну ?
показать весь комментарий
07.11.2025 22:07 Ответить
Це мадярська жаба Трампа потролила чи як?
показать весь комментарий
07.11.2025 22:07 Ответить
Найбільш важке завдання - це визначити межу між дебілізмом та брехливим лицемірством цих кремлівських агентів впливу.
показать весь комментарий
07.11.2025 22:08 Ответить
Його мабудь разів тридцять мамка у дитинстві головою вниз впускала...
показать весь комментарий
07.11.2025 22:08 Ответить
Хворе угорське хайло. Скажи дебілу ***** чи воно хоче миру.
показать весь комментарий
07.11.2025 22:08 Ответить
Без Орбана Америка вже давно загнулась би..Да й Трамп небув би президентом..Й Орбан зупинив війни не тількі на нашій планеті..Про це мало хто знае..Навіть малюк Трамп не знае..Ну хай вчиться...
показать весь комментарий
07.11.2025 22:09 Ответить
Перекличка під×уйловських під@расів.
показать весь комментарий
07.11.2025 22:14 Ответить
Уйобок
показать весь комментарий
07.11.2025 22:14 Ответить
цікаво, чи пошле трамп орбана ***** на майбутніх перемовинах, чи все ж таки орбану вдасться насцяти трампу у вуха?
показать весь комментарий
07.11.2025 22:15 Ответить
 
 