Новости Венгрия покурает российский газ
1 466 22

Венгрия освобождена от санкций США за покупку российской нефти и газа на год, а не бессрочно, - Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Венгрия лишь на год получила от США освобождение от санкций за покупку газа и нефти у России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом неназванный представитель Белого дома сообщил агентству Reuters.

Что говорит Сийярто?

В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в субботу, что Венгрия якобы получила от США "неограниченное освобождение" от санкций. Их могли применить к Будапешту из-за покупки газа и нефти у России.

"Мы получим освобождение от санкций на неограниченный срок, поэтому венгерский народ будет продолжать платить самые низкие цены на энергоносители в Европе", - заверил Сийярто.

Что говорят в Белом доме?

Впрочем, представитель Белого дома в электронном письме агентству Reuters подтвердил, что освобождение будет действовать только в течение года.

По данным американских СМИ, Соединенные Штаты предоставили Венгрии годовое освобождение от санкций за использование российских энергоносителей. Однако не просто так: в обмен Будапешт согласился закупить американского сжиженного газа на 600 миллионов долларов.

Что предшествовало?

Накануне Орбан заявил, что США освободили Венгрию от санкций на российские энергоносители.

Покупка Венгрией российской нефти

  • Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал ударом решение Совета Евросоюза об отказе от использования российского ископаемого топлива и анонсировал обращение в Суд ЕС.
  • Также сообщалось, что произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, который получает сырую нефть из РФ.
  • Напомним, что ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Виктором Орбаном 7 ноября заявил, что "рассматривает" возможность освобождения Венгрии от санкций по закупке российской нефти, поскольку у страны нет выхода к морю.

Венгрия (2226) Газ (10316) нефть (2071) США (28240) Сийярто Петер (390)
ми звільнимо мудяр від російської нафти
09.11.2025 08:19 Ответить
Пані Оресто, не "можуть", а могли б, якби не зєрмакоміндічі, которі в режимі он-лайн зливають мордору всю інформацію, починаючи з 2019 року, пам'ятаєте "Вегнергейт", операція по звільненню наших полонених з концтабору "Ізоляція" в Донецьку, цемах і т. п.
09.11.2025 08:43 Ответить
Ваш вихід шановний пане "Мадьяр". Прошу.
09.11.2025 08:59 Ответить
Фухх, видихаємо. Це докорінно змінює справу.
09.11.2025 08:16 Ответить
ми звільнимо мудяр від російської нафти
09.11.2025 08:19 Ответить
Мадяр повинен звільнити мадяр від кацапської нафти. Пару раз він вже намагався, але кацапи відновлювали. Як там - "можем павтаріть".
09.11.2025 09:10 Ответить
Це зрозуміло. Вже навесні в Угорщині вибори. Раптом там переможуть комуністи які будуть обзивати Трампа собакою? Тоді Донні Корлеоне покарає сволоту.
09.11.2025 08:22 Ответить
Тю, якісь невідомі диверсанти можуть підривати ті труби щотижня.
09.11.2025 08:23 Ответить
Пані Оресто, не "можуть", а могли б, якби не зєрмакоміндічі, которі в режимі он-лайн зливають мордору всю інформацію, починаючи з 2019 року, пам'ятаєте "Вегнергейт", операція по звільненню наших полонених з концтабору "Ізоляція" в Донецьку, цемах і т. п.
09.11.2025 08:43 Ответить
Тобто орбан насвистів, що його зовсім звільниои від санкцій?
Вся Європа 4ий рік шукає, як звільнитися від мокшанського впливу, а цьому індику тільки зараз носом потикали, що час настав звільнитися!
Споліваюсь, що після виборів, які він програє, швидше відмовляться.
09.11.2025 08:24 Ответить
Насосав???
09.11.2025 08:35 Ответить
Бо США потрібно якосі впливати на дії в ЕС. Зняття санкцій для Угорщини це велика вирогідність що Орбан стане знову президентом. І це прої.. ЕС бо вони не захотіли компенсувати Угорщіні вартість енергоресурсів і якось працювати з угорським народом.
Тепер будуть пожинати плоди і видумувати нові антізаконні з точки зору евросоюзу ініціативи, щоб якось притушити Угорщину. Чим самі собі і вирили яму.
09.11.2025 08:39 Ответить
орбан влаштував переворот, змістив Тамаша Шуйока і став президентом?
09.11.2025 09:19 Ответить
ну, тепер рашка понапихує там свої нпз
на кожному кілометрі ,
це як впустити гуманітарні конвої
в 2014 році.
09.11.2025 08:45 Ответить
Через чиї кордони?
09.11.2025 09:13 Ответить
Ось побачити в день коли санкції мають вступити в дію(16 чи17 листопада) вони будуть відмінені Трампом.
09.11.2025 08:46 Ответить
У Орбана скоро вибори і ця "дешева" нафта йому потрібна саме для того щоб їх виграти і знову залишитись при владі.
09.11.2025 08:49 Ответить
схоже орбан це проксі Сороса, інакше не зрозуміло, чому Трамп та ЄС рахується з цим жабоподібним плазуном
09.11.2025 08:53 Ответить
Європа його тримає для балансу. Їм вигідно мати ручну абізяну *****, на яку можна звалити усю свою неспроможність та небажання нас врятувати від скаженого сусіда.
09.11.2025 09:10 Ответить
Польська влада не дружить і не любить орбана і його уряд
09.11.2025 09:25 Ответить
Зато його дуже ******** американська влада, аж взасос.
А польська влада нікого не любить окрім себе. Тому не дивно. Нас вони взагалі ненавидять та не приховують цього.
09.11.2025 09:28 Ответить
Ваш вихід шановний пане "Мадьяр". Прошу.
09.11.2025 08:59 Ответить
Україна звільнить Угорщину від російської нафти....Навіки....
09.11.2025 09:01 Ответить
Ну, тепер Обриган гарантовано переможе на виборах, руда білка врятувала друга. А ми наївні думали, що через рік здихаємося цього путініста.
09.11.2025 09:06 Ответить
трамп нагадує дешевий турецький серіал з очевидним сюжетом: коли рішення прийнято, але в останній момент всі передумали і все йде інакше. І так кожну серію..."побачимо що буде"

І зазвичай, до останніх серій ніхто не дивиться, бо навіть найтупішим набридає
09.11.2025 09:25 Ответить
 
 