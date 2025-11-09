Венгрия освобождена от санкций США за покупку российской нефти и газа на год, а не бессрочно, - Reuters

Венгрия лишь на год получила от США освобождение от санкций за покупку газа и нефти у России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом неназванный представитель Белого дома сообщил агентству Reuters.

Что говорит Сийярто?

В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в субботу, что Венгрия якобы получила от США "неограниченное освобождение" от санкций. Их могли применить к Будапешту из-за покупки газа и нефти у России.

"Мы получим освобождение от санкций на неограниченный срок, поэтому венгерский народ будет продолжать платить самые низкие цены на энергоносители в Европе", - заверил Сийярто.

Читайте также: Единственные страны, которые выступают за мир в Украине, – США и "маленькая Венгрия", – Орбан

Что говорят в Белом доме?

Впрочем, представитель Белого дома в электронном письме агентству Reuters подтвердил, что освобождение будет действовать только в течение года.

По данным американских СМИ, Соединенные Штаты предоставили Венгрии годовое освобождение от санкций за использование российских энергоносителей. Однако не просто так: в обмен Будапешт согласился закупить американского сжиженного газа на 600 миллионов долларов.

Что предшествовало?

Накануне Орбан заявил, что США освободили Венгрию от санкций на российские энергоносители.

Покупка Венгрией российской нефти

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал ударом решение Совета Евросоюза об отказе от использования российского ископаемого топлива и анонсировал обращение в Суд ЕС.

Также сообщалось, что произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, который получает сырую нефть из РФ.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Виктором Орбаном 7 ноября заявил, что "рассматривает" возможность освобождения Венгрии от санкций по закупке российской нефти, поскольку у страны нет выхода к морю.

Читайте также: Орбан будет просить у Трампа исключения из новых нефтяных санкций против России, – Reuters