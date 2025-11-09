Венгрия освобождена от санкций США за покупку российской нефти и газа на год, а не бессрочно, - Reuters
Венгрия лишь на год получила от США освобождение от санкций за покупку газа и нефти у России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом неназванный представитель Белого дома сообщил агентству Reuters.
Что говорит Сийярто?
В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в субботу, что Венгрия якобы получила от США "неограниченное освобождение" от санкций. Их могли применить к Будапешту из-за покупки газа и нефти у России.
"Мы получим освобождение от санкций на неограниченный срок, поэтому венгерский народ будет продолжать платить самые низкие цены на энергоносители в Европе", - заверил Сийярто.
Что говорят в Белом доме?
Впрочем, представитель Белого дома в электронном письме агентству Reuters подтвердил, что освобождение будет действовать только в течение года.
По данным американских СМИ, Соединенные Штаты предоставили Венгрии годовое освобождение от санкций за использование российских энергоносителей. Однако не просто так: в обмен Будапешт согласился закупить американского сжиженного газа на 600 миллионов долларов.
Что предшествовало?
Накануне Орбан заявил, что США освободили Венгрию от санкций на российские энергоносители.
Покупка Венгрией российской нефти
- Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал ударом решение Совета Евросоюза об отказе от использования российского ископаемого топлива и анонсировал обращение в Суд ЕС.
- Также сообщалось, что произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, который получает сырую нефть из РФ.
- Напомним, что ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Виктором Орбаном 7 ноября заявил, что "рассматривает" возможность освобождения Венгрии от санкций по закупке российской нефти, поскольку у страны нет выхода к морю.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вся Європа 4ий рік шукає, як звільнитися від мокшанського впливу, а цьому індику тільки зараз носом потикали, що час настав звільнитися!
Споліваюсь, що після виборів, які він програє, швидше відмовляться.
Тепер будуть пожинати плоди і видумувати нові антізаконні з точки зору евросоюзу ініціативи, щоб якось притушити Угорщину. Чим самі собі і вирили яму.
на кожному кілометрі ,
це як впустити гуманітарні конвої
в 2014 році.
А польська влада нікого не любить окрім себе. Тому не дивно. Нас вони взагалі ненавидять та не приховують цього.
І зазвичай, до останніх серій ніхто не дивиться, бо навіть найтупішим набридає