Орбан розраховує на підтримку Трампа перед парламентськими виборами в Угорщині, - Politico

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сподівається отримати підтримку президента США Дональда Трампа напередодні парламентських виборів у своїй країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Після візиту до Вашингтона Орбан заявив, що Сполучені Штати нібито нададуть Угорщині "фінансовий щит", який допоможе Будапешту впоратися з тиском з боку Європейського Союзу. Він натякнув, що ЄС може заморозити фінансування через порушення принципів верховенства права.

Politico пише, що Трамп і Орбан могли обговорювати валютний своп між центральними банками двох країн, який може стати частиною пакету фінансової допомоги Будапешту. Втім, наразі немає офіційних підтверджень існування таких домовленостей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков: Кремль не знає про "мирні ініціативи" Орбана щодо України

Національний банк Угорщини не має угод про валютні свопи з Федеральною резервною системою США, а також не володіє механізмом фінансової підтримки у разі кризових ситуацій. Натомість Угорщина має своп-угоду з Європейським центральним банком і може звернутися до МВФ у разі потреби.

У Politico також зазначають, що Білий дім і Міністерство фінансів США поки не коментують можливі фінансові домовленості між Вашингтоном і Будапештом.

Що передувало?

Лідер США та угорський прем'єр провели зустріч 7 листопада 2025 року.

Напередодні Орбан заявив, що США звільнили Угорщину від санкцій на російські енергоносії.

Згодом стало відомо, що Угорщина лише на рік отримала від США звільнення від санкцій через купівлю газу та нафти у Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан: Доки Трамп буде президентом, а я - прем’єр-міністром, санкцій не буде