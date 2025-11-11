Новини
Росія хоче спочатку окупувати всю Донеччину, а вже потім домовлятися про мир з Україною, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "мирні переговори" між РФ та Україною зайшли в глухий кут через територіальне питання, оскільки Росія хоче захопити всю Донецьку область перед можливою угодою.

Про це він сказав в інтерв'ю угорському телеканалу ATV, передає Цензор.НЕТ.

Зустріч Трампа та Путіна

Орбан вважає, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у Будапешті все ж відбудеться, хоча й із затримкою.

"Російсько-американський саміт у Будапешті є на порядку денному, хоча він і затримується. Те, що затримується, все одно відбудеться. Тільки не тоді, коли ми хочемо, а трохи пізніше", - заявив він.

Про мирні переговори

За словами угорського прем'єра, мирні переговори між Москвою і Києвом "застопорилися" на територіальному питанні.

Орбан каже, що 22% Донецької області не окуповані Росією, а Кремль, після того, як закріпив у своїй конституції анексію чотирьох територій України, не хоче домовлятися про мир допоки не захопить цю територію повністю.

Він також згадав так звані Стамбульські домовленості 2022 року, заявивши, що угода "була близька до успіху", але її нібито "зірвали англосакси".

Скасування зустрічі Трампа та Путіна

  • 21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".
  • 22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

11.11.2025 22:38 Відповісти
11.11.2025 22:48 Відповісти
11.11.2025 22:38 Відповісти
А Зеля, сирський, Генштаб і вся ця корупційна паркетно-совкова шобла генералів допомагає в цьому питанні пуйлу.
11.11.2025 22:38 Відповісти
Це і без Орбана всім зрозуміло.
11.11.2025 22:38 Відповісти
Це брехня, рашисти будуть воювати поки не захватять Київ
11.11.2025 22:48 Відповісти
Це вони спробують зробити під час наступної війни. Через пару років як мінімум.
11.11.2025 22:50 Відповісти
А може через 10 років. А може через 100.
11.11.2025 22:53 Відповісти
а може ******* по Будапешту ???
11.11.2025 23:11 Відповісти
Тю! На фуя? Досить знайти ідейного антисеміта, дати йому парабелум, пачку патронів, три гранати, пачку доларів і натравити на родину корумпованого Орбана.
11.11.2025 23:57 Відповісти
серуня, у пуйла немає стільки часу, воно не зупиниться, йому посрати.
12.11.2025 16:40 Відповісти
Вошингтон!
11.11.2025 22:51 Відповісти
орбан та ***** разом план оккупації разробляли)
11.11.2025 23:19 Відповісти
Та не хоче! Вона її окупує 100%
11.11.2025 22:40 Відповісти
Мужиків нема,одні муфлони
11.11.2025 22:45 Відповісти
Хотіти і отримати це дві великі різниці. Он Орбан також знову прем'єром "хоче" обратись....розсмішив небесну Божу канцелярію.
11.11.2025 22:47 Відповісти
Питання: Чого тільки цей гівнюк не натриндить перед своїми виборами?
Відповідь: Того, чого тільки зеля не натриндів перед своїми виборами.
11.11.2025 22:48 Відповісти
До якого *** вони в Дніпро полізли, Орбан дебіл ти циганський
11.11.2025 22:48 Відповісти
Ну а що тут коментувати? Орбан озвучив Оманські плани які чітко виконуються зе і ко..
11.11.2025 22:56 Відповісти
Но такими темпами забепуть не тіки донбас, а асе правобережжя.
11.11.2025 23:15 Відповісти
Коли квартальни пацюкі почали тікати з баблішком, це вже нагадує 18 рік.
11.11.2025 22:57 Відповісти
Україна хоче, щоби вітьок орбан поїхав до вітька інуковоща до ростову де жили б разом довго (місяця два), розповідаючи друг дружкє свої казки за легітимність і сконали одночасно, коли помилуваний ****** зек-СВОлоч, повернувшийся з України, ********* їх сокирою, бо потрібні бабки на бухло.
11.11.2025 23:00 Відповісти
На пох нп Орбана, а в Ростов хай їде вован потужний.
11.11.2025 23:13 Відповісти
Я хочу, щоби піськограй сидів в українській в'язниці - якмінівмум років 15, а краще довічно...
А лєнка щоби носила йому скумбрію з мівіною...
11.11.2025 23:18 Відповісти
Примерно полтора года назад этот торбан вот что сказал. Что мол Россия многие свои войны очень плохо начинает, но как правило хорошо их заканчивает. Где была Россия полтора года назад и где уже сегодня, мы можем определиться в целом точно. Где будет через год полтора конечно не знаем точно .Но можно уже известное расстояние на сегодня куда продвинулись, продлить на столько же далее. Поищите своё место --- ну как?
11.11.2025 23:13 Відповісти
Це лайно речник кремля? А де санкції проти нього? І що це чмо казатиме про окупацію угорщини путіним?
11.11.2025 23:19 Відповісти
А потім всю Харківську чи всю Запорізьку. Ця пи...ж немає сенсу. Нема прив'язки до області до міста до квадратного кілометра ворог буде лізти доти - доки ми йому це дозволяємо.
11.11.2025 23:20 Відповісти
Що він скаже,коли орда таки захвате увесь Донбас,а війна і далі продовжуватиметься?Буде блеяти про Запоріжжя і Херсон?Чи усі південно-східні регіони?Це цинічний мерзотник,Україна повинна допомогти угорській опозиції скинути цю 5 колону кремля в Європі
11.11.2025 23:55 Відповісти
Шоб ви всі ,орбан ,*****,зеленський трамп ,здохли в один день ...Амінь !!!...
12.11.2025 00:04 Відповісти
Таке тільки в казці…
12.11.2025 00:22 Відповісти
Это и раньше заявили. Зегавара решил что мы удержим бамбасс, вернее лугамбасс еще два года или сколько там. Ну-ну, интересно сколько пацанов лягут там за эти заявы. И дай бог чтобы фронт не рухнул до того времени
12.11.2025 00:28 Відповісти
Так путин ***** говорило, шо ему не важна территория, а главное спасти людей?! А оказывается ему люди *****, ему нужно захватить территории Украины, в этом причина и цель войны Путина *****?!
12.11.2025 03:29 Відповісти
Орбан чекає, що путін віддасть йому наше Закарпаття. У 2022-ому навіть свої війська до границі підводив. Обломилось. Тепер знов чекає.
12.11.2025 08:34 Відповісти
 
 