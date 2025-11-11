Росія хоче спочатку окупувати всю Донеччину, а вже потім домовлятися про мир з Україною, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "мирні переговори" між РФ та Україною зайшли в глухий кут через територіальне питання, оскільки Росія хоче захопити всю Донецьку область перед можливою угодою.

Про це він сказав в інтерв'ю угорському телеканалу ATV.

Зустріч Трампа та Путіна

Орбан вважає, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у Будапешті все ж відбудеться, хоча й із затримкою.

"Російсько-американський саміт у Будапешті є на порядку денному, хоча він і затримується. Те, що затримується, все одно відбудеться. Тільки не тоді, коли ми хочемо, а трохи пізніше", - заявив він.

Про мирні переговори

За словами угорського прем'єра, мирні переговори між Москвою і Києвом "застопорилися" на територіальному питанні.

Орбан каже, що 22% Донецької області не окуповані Росією, а Кремль, після того, як закріпив у своїй конституції анексію чотирьох територій України, не хоче домовлятися про мир допоки не захопить цю територію повністю.

Він також згадав так звані Стамбульські домовленості 2022 року, заявивши, що угода "була близька до успіху", але її нібито "зірвали англосакси".

Скасування зустрічі Трампа та Путіна

21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

