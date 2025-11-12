76 вражеских атак отбито на Покровском направлении, на Александровском более 20 штурмов за сутки, - Генштаб

В целом, за прошедшие сутки, 11 ноября 2025 года, на фронте было зафиксировано 217 боевых столкновений.

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 44 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 44 управляемые бомбы. Кроме этого, осуществил 4080 обстрелов, из них 109 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3965 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Лозовая Харьковской области; Маломихайловка Днепропетровской области; Зеленый Гай Запорожской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 2 района сосредоточения личного состава и техники, три командно-наблюдательных пункта, склад хранения беспилотных летательных аппаратов и три других важных объекта российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1000 человек. Также украинские воины обезвредили три боевые бронированные машины, 13 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство ПВО, 162 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, единицу специальной и 87 единиц автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло десять боестолкновений. Противник осуществил 157 артиллерийских обстрелов, в том числе 3 - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении произошло 17 боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное и в сторону Двуречанского.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 18 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Степовой Новоселовки, Боровской Андреевки и в сторону Глушковки, Петропавловки и Новоосиново.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Заречное, Редкодуб, Надежда, Твердохлебово, Колодези и в сторону населенного пункта Коровий Яр.

На Славянском направлении за прошедшие сутки враг совершил восемь атак на позиции наших подразделений в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки и Дроновки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 16 атак в районах населенных пунктов Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 76 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Червоный Лиман, Мирноград, Родинское, Лесовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Новониколаевка", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

На Александровском направлении Силы обороны отразили 23 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Степовое, Новониколаевка, Первомайское, Рыбное и в сторону Солодкого.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отразили три атаки в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Солодкое и Даниловка.

На Ореховском направлении захватнические войска четыре раза атаковали позиции наших защитников в сторону населенного пункта Приморское.

За прошедшие сутки на Краматорском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

