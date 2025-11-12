76 ворожих атак відбито на Покровському напрямку, на Олександрівському понад 20 штурмів за добу, - Генштаб. КАРТИ

Загалом, упродовж минулої доби, 11 листопада 2025 року, на фронті було зафіксовано 217 бойових зіткнень.

Удари по території України

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 44 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 44 керованих бомби. Крім цього, здійснив 4080 обстрілів, з них 109 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3965 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Лозова Харківської області; Маломихайлівка Дніпропетровської області; Зелений Гай Запорізької області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 2 райони зосередження особового складу та техніки, три командно-спостережні пункти, склад зберігання безпілотних літальних апаратів, та три інших важливих об’єкти російських загарбників.

Генштаб нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1000 осіб. Також українські воїни знешкодили три бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб ППО, 162 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, одиницю спеціальної та 87 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося десять боєзіткнень. Противник здійснив 157 артилерійських обстрілів, зокрема 3 – із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 17 боєзіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та у бік Дворічанського.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 18 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Степової Новоселівки, Борівської Андріївки та у бік Глушківки, Петропавлівки й Новоосинового.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Зарічне, Рідкодуб, Надія, Твердохлібове, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр.

На Слов’янському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив вісім атак на позиції наших підрозділів у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Дронівки.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак в районах населених пунктів Біла Гора, Щербинівка, Плещіївка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 76 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Новомиколаївка", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Новомиколаївка, Першотравневе, Рибне та у бік Солодкого.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили три атаки в районі населених пунктів Зелений Гай, Солодке й Данилівка.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська чотири рази атакували позиції наших оборонців у бік населеного пункту Приморське.

Минулої доби на Краматорському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

