Понад 70 ворожих атак відбито на Покровському напрямку, - Генштаб
Загалом упродовж минулої доби, 8 листопада 2025 року, на фронті було зафіксовано 196 бойових зіткнень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удари по території України
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 54 авіаційних ударів, застосував 41 ракету й скинув 126 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5276 дронів-камікадзе та здійснено 4697 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких понад сто – із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Миколаївка, Костянтинівка Донецької області; Великомихайлівка, Радісне Дніпропетровської області; Солодке, Залізничне, Софіївка, Оріхів Запорізької області.
Удари по ворогу
Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу противника.
Генштаб нагадує, що втрати російських загарбників минулої доби становили 970 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, бойову броньовану машину, 19 артилерійських систем, 440 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 8 ракет та 85 одиниць автомобільної техніки окупантів.
Обстановка на Півночі
Як зазначається, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 11 бойових зіткнень. Противник завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув 23 керовані авіабомби та здійснив 169 обстрілів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.
Обстановка на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового, Тихого та у бік населених пунктів Дворічанське й Колодязне.
На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.
Обстановка на Сході
Як інформує Генштаб, на Лиманському напрямку ворог атакував тричі, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Зарічне, Дерилове та у бік населеного пункту Коровин Яр.
На Слов’янському напрямку противник 15 разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки та Федорівки.
Також зазначається, що на Краматорському напрямку наші воїни відбили ворожий наступ у районі Залізнянського.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу Яблунівки, Щербинівки та у бік Софіївки.
"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 73 атаки агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Промінь, Лисівка, Покровськ, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Філія", - йдеться у повідомленні.
Обстановка на Півдні
За даними Генштабу, на Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів в районах населених пунктів Зелений Гай, Орестопіль, Соснівка, Вороне, Новомиколаївка, Привілля та Красногірське.
На Гуляйпільському напрямку відбулось десять боєзіткнень в районах населених пунктів Успенівка та Новоуспенівське.
На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося два боєзіткнення – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Плавнів.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку загарбників.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу.
На північній околиці Мирнограда російський штурмовик на мотоциклі потрапив під удар українських дронарів, намагаючись прорватися до житлової забудови. Також ЗСУ атакували супротивника в одному з багатоповерхових житлових будинків у північній частині міста, що передбачає, що російським військам все ж таки вдалося дістатися перших будинків.
У Покровську тривають бої у північно-західній, північній та північно-східній частинах міста. Противник робить нові спроби просунутися в районі колишнього молокозаводу та м'ясокомбінату.
Сіверський напрямок:
У Дронівці російські війська перейшли залізницю та штурмують житлову забудову у південній частині населеного пункту. Паралельно противник продовжує штурмувати лісосмуги і вздовж залізниці на південь і на південний схід від Сіверська."