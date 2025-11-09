Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 151 070 осіб (+970 за добу), 11 335 танків, 34 340 артсистем, 23 545 бойових броньованих машин
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 151 070 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Скільки окупантів та техніки знищено?
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 9.11.25 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 151 070 (+970) осіб
- танків - 11 335 (+5) од.
- бойових броньованих машин - 23 545 (+1) од.
- артилерійських систем - 34 340 (+19) од.
- РСЗВ - 1 538 (+0) од.
- засоби ППО - 1 239 (+0) од.
- літаків - 428 (+0) од.
- гелікоптерів - 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 79 368 (+440) од.
- крилаті ракети - 3 926 (+8) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 66 880 (+85) од.
- спеціальна техніка - 3 993 (+0) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Що передувало?
За даними президента Володимира Зеленського, у жовтні понад 25 тис. росіян - "двохсоті". Це тільки завдяки ударам наших БпЛА. Також повідомлялося, що РФ втратила 346 тис. військових від початку року. Стільки ж, скільки й мобілізувала.
360 010 чумардосів 22+23 роки разом
Арта хоч і вочивидь сильно просіла 12 808 стволів з початку року, максимум 24 рік - 13 050 стволів, так що все дуже відносно.