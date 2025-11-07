У жовтні понад 25 тис. росіян – "двохсоті". Це тільки завдяки ударам наших БпЛА, - Зеленський

Зеленський назвав втрати росіян від дронів за жовтень

У жовтні російська армія зазнала на фронті найбільших втрат з початку повномасштабної війни проти України – понад 25 тисяч росіян стали "двохсотими".

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на брифінгу 7 листопада, передає Цензор.НЕТ.

"Ми маємо 25 000 втрат – "двохсотих" ворога за жовтень місяць, тільки завдяки БПЛА. Тут чітка цифра, тому що все це – з відеопідтвердженням. Як ви знаєте, у нас є програма, і ми даємо за відповідні дії з відеопідтвердженням додаткові бали. І тому тут чітка цифра. Плюс вважаємо без відеопідтверджень плюс ще 2-3 тисячі. Це – найбільша кількість втрат Росії з початку повномасштабної війни за один місяць", - заявив Зеленський.

  • Він додав, що це засвідчує збільшення застосування БПЛА українськими захисниками та відповідно збільшення втрат у ворога.

ти тут до чого? всупереч тобі. Слава ЗСУ
07.11.2025 16:38 Відповісти
зе!гундос ніколи не віддасть всі свої особисті заслуги та славу якомусь мадяру!!!
чи хтось сумнівається, що саме зе!гніда доклав максимум зусиль?
07.11.2025 16:44 Відповісти
"Ми маємо"... "Ми пахали, я і трактор" (С)
07.11.2025 16:48 Відповісти
наших, за гроші українських платників податків

а ЗЄльоній до них - прі чьом, у нього свох міндичі

.
07.11.2025 17:01 Відповісти
Ви ці ***** краще за операторів БПЛА давайте, бо, курва, у нас теж великі втрати від руснявих дронів. І русня, на відміну від наших, за пілотами БПЛА пріоритетно полює. А нашим простіше "доходягами" ****** набити.
07.11.2025 16:39 Відповісти
а наx..зачем кацапії ті 25 тисяч штук кацаплян?
та нафіг не потрібно...
07.11.2025 16:42 Відповісти
"Мадяра" піднімуть через ОПу до певного рівня - "партія військових йде в раду" і на чолі буде вагомий герой на вибір: посол, окопник, і т.д.
07.11.2025 16:52 Відповісти
Головне його довоєнне минуле не згадувати.
07.11.2025 16:56 Відповісти
він сказав, що не йде в політику - його минуле ніхто згадувати не буде!
Для мене він - воїн....
07.11.2025 17:00 Відповісти
а, що там?
знаходили конкурентів в чанах з бограчем?
07.11.2025 17:02 Відповісти
хммм....
з мадяра роблять холуя дєрьмака?
нє, ну з білецьким все ясно.....
але наш президент, притула! і стерненко головний прокурор!
07.11.2025 16:59 Відповісти
На жаль, українські оператори БПЛА- легка здобич професійних російських підрозділів, що мають приоритетом знищення саме операторів ВСУ. Своїх охороняють і бережуть сумлінно.
07.11.2025 16:45 Відповісти
"Наших" - це ЗЄ та Міндіча?
07.11.2025 16:46 Відповісти
по кацапських банях скакуни зараз вирішуть долю країни.
07.11.2025 16:47 Відповісти
А скільки твої дружки вкрали за жовтень,клован?
07.11.2025 16:47 Відповісти
"Ми пахали, я і трактор"
І прицепщик (помічник тракториста) дЄрмак разом із плугом!
07.11.2025 16:54 Відповісти
А до чого тут Зе? Велика подяка нашим хлопцям і дівчатам. Подяка волонтерам і простим громадянам за донати. Добре, що НАБУ налякали міндіча і він втік за кордон, не вкрав черговий мільярд.
07.11.2025 16:48 Відповісти
Буба чемпіон!
07.11.2025 16:51 Відповісти
І только Сага трудівниця ,скубет загезаний петух...
07.11.2025 16:52 Відповісти
наші- це він мав на увазі себе та своїх гнид.
07.11.2025 17:31 Відповісти
 
 