У жовтні понад 25 тис. росіян – "двохсоті". Це тільки завдяки ударам наших БпЛА, - Зеленський

У жовтні російська армія зазнала на фронті найбільших втрат з початку повномасштабної війни проти України – понад 25 тисяч росіян стали "двохсотими".

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на брифінгу 7 листопада, передає Цензор.НЕТ.

Втрати ворога

"Ми маємо 25 000 втрат – "двохсотих" ворога за жовтень місяць, тільки завдяки БПЛА. Тут чітка цифра, тому що все це – з відеопідтвердженням. Як ви знаєте, у нас є програма, і ми даємо за відповідні дії з відеопідтвердженням додаткові бали. І тому тут чітка цифра. Плюс вважаємо без відеопідтверджень плюс ще 2-3 тисячі. Це – найбільша кількість втрат Росії з початку повномасштабної війни за один місяць", - заявив Зеленський.

Використання дронів

Він додав, що це засвідчує збільшення застосування БПЛА українськими захисниками та відповідно збільшення втрат у ворога.

