В октябре более 25 тыс. россиян - "двухсотые". Это только благодаря ударам наших БПЛА, - Зеленский

Зеленский назвал потери россиян от дронов за октябрь

В октябре российская армия понесла на фронте самые большие потери с начала полномасштабной войны против Украины – более 25 тысяч россиян стали "двухсотыми".

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на брифинге 7 ноября, передает Цензор.НЕТ.

Потери врага

"У нас 25 000 потерь – "двухсотых", врага за октябрь месяц, только благодаря БПЛА. Здесь четкая цифра, потому что все это – с видеоподтверждением. Как вы знаете, у нас есть программа, и мы даем за соответствующие действия с видеоподтверждением дополнительные баллы. И поэтому здесь четкая цифра. Плюс считаем без видеоподтверждений плюс еще 2-3 тысячи. Это – наибольшее количество потерь России с начала полномасштабной войны за один месяц", – заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ потеряла более 1,14 млн военных с начала вторжения в Украину, - британская разведка. ИНФОГРАФИКА

Использование дронов

  • Он добавил, что это свидетельствует об увеличении применения БПЛА украинскими защитниками и, соответственно, об увеличении потерь у врага.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ потеряла 346 тыс. военных с начала года. Столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский

Автор: 

армия РФ (21202) беспилотник (4503) Зеленский Владимир (22507) ликвидация (4143) потери (4605) война в Украине (6784)
+6
ти тут до чого? всупереч тобі. Слава ЗСУ
07.11.2025 16:38 Ответить
+5
зе!гундос ніколи не віддасть всі свої особисті заслуги та славу якомусь мадяру!!!
чи хтось сумнівається, що саме зе!гніда доклав максимум зусиль?
07.11.2025 16:44 Ответить
+4
"Ми маємо"... "Ми пахали, я і трактор" (С)
07.11.2025 16:48 Ответить
ти тут до чого? всупереч тобі. Слава ЗСУ
07.11.2025 16:38 Ответить
+ 100 !

наших, за гроші українських платників податків

а ЗЄльоній до них - прі чьом, у нього свох міндичі

.
07.11.2025 17:01 Ответить
Ви ці ***** краще за операторів БПЛА давайте, бо, курва, у нас теж великі втрати від руснявих дронів. І русня, на відміну від наших, за пілотами БПЛА пріоритетно полює. А нашим простіше "доходягами" ****** набити.
07.11.2025 16:39 Ответить
а наx..зачем кацапії ті 25 тисяч штук кацаплян?
та нафіг не потрібно...
07.11.2025 16:42 Ответить
зе!гундос ніколи не віддасть всі свої особисті заслуги та славу якомусь мадяру!!!
чи хтось сумнівається, що саме зе!гніда доклав максимум зусиль?
07.11.2025 16:44 Ответить
"Мадяра" піднімуть через ОПу до певного рівня - "партія військових йде в раду" і на чолі буде вагомий герой на вибір: посол, окопник, і т.д.
07.11.2025 16:52 Ответить
Головне його довоєнне минуле не згадувати.
07.11.2025 16:56 Ответить
він сказав, що не йде в політику - його минуле ніхто згадувати не буде!
Для мене він - воїн....
07.11.2025 17:00 Ответить
а, що там?
знаходили конкурентів в чанах з бограчем?
07.11.2025 17:02 Ответить
хммм....
з мадяра роблять холуя дєрьмака?
нє, ну з білецьким все ясно.....
але наш президент, притула! і стерненко головний прокурор!
07.11.2025 16:59 Ответить
На жаль, українські оператори БПЛА- легка здобич професійних російських підрозділів, що мають приоритетом знищення саме операторів ВСУ. Своїх охороняють і бережуть сумлінно.
07.11.2025 16:45 Ответить
"Наших" - це ЗЄ та Міндіча?
07.11.2025 16:46 Ответить
по кацапських банях скакуни зараз вирішуть долю країни.
07.11.2025 16:47 Ответить
А скільки твої дружки вкрали за жовтень,клован?
07.11.2025 16:47 Ответить
"Ми маємо"... "Ми пахали, я і трактор" (С)
07.11.2025 16:48 Ответить
"Ми пахали, я і трактор"
І прицепщик (помічник тракториста) дЄрмак разом із плугом!
07.11.2025 16:54 Ответить
А до чого тут Зе? Велика подяка нашим хлопцям і дівчатам. Подяка волонтерам і простим громадянам за донати. Добре, що НАБУ налякали міндіча і він втік за кордон, не вкрав черговий мільярд.
07.11.2025 16:48 Ответить
Буба чемпіон!
07.11.2025 16:51 Ответить
І только Сага трудівниця ,скубет загезаний петух...
07.11.2025 16:52 Ответить
наші- це він мав на увазі себе та своїх гнид.
07.11.2025 17:31 Ответить
 
 