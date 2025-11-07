В октябре более 25 тыс. россиян - "двухсотые". Это только благодаря ударам наших БПЛА, - Зеленский

В октябре российская армия понесла на фронте самые большие потери с начала полномасштабной войны против Украины – более 25 тысяч россиян стали "двухсотыми".

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на брифинге 7 ноября, передает Цензор.НЕТ.

Потери врага

"У нас 25 000 потерь – "двухсотых", врага за октябрь месяц, только благодаря БПЛА. Здесь четкая цифра, потому что все это – с видеоподтверждением. Как вы знаете, у нас есть программа, и мы даем за соответствующие действия с видеоподтверждением дополнительные баллы. И поэтому здесь четкая цифра. Плюс считаем без видеоподтверждений плюс еще 2-3 тысячи. Это – наибольшее количество потерь России с начала полномасштабной войны за один месяц", – заявил Зеленский.

Использование дронов

Он добавил, что это свидетельствует об увеличении применения БПЛА украинскими защитниками и, соответственно, об увеличении потерь у врага.

