РФ потеряла 346 тыс. военных с начала года. Столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский

Зеленский назвал потери россиян с начала года

Президент Владимир Зеленский заявил, что российская армия с начала 2025 года потеряла 346 тысяч военных убитыми и ранеными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.

Это главе государства сообщили украинские генералы, пишет издание.

"Это почти идентично количеству, которое она мобилизовала за это время", - сказал Зеленский.

По словам президента, украинская разведка установила, что Путин тайно хвастался союзникам, что РФ оккупирует весь Донбасс до 15 октября.

"Россия не может этого сделать. У нее недостаточно людей. Его сильные батальоны уничтожены. Сегодня на поле боя мы остаемся в основном там, где стояли в течение последних 2-3 месяцев", - пояснил Зеленский.

Потери РФ на войне против Украины

По данным британской разведки, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1 118 000 военных, в том числе в этом году - до 332 тысяч представителей своей армии.

Британское издание The Economist подсчитало, что при сохранении нынешних темпов российского наступления на полную оккупацию Украины у страны-агрессора уйдет 103 года.

армия РФ (21047) Зеленский Владимир (22404) потери (4592)
Топ комментарии
+11
А цей статист недоколиханний знає про наші втрати.... непорозуміння.....
27.10.2025 12:32 Ответить
+3
А ми скільки втратили?
27.10.2025 12:32 Ответить
+1
Твої зелені слуги кажуть що Україна щомісяця мобілізує 30 тисяч, з початку року це якраз 10 місяців, помножити одне на інше - і виходить що?
27.10.2025 12:40 Ответить
А ми скільки втратили?
27.10.2025 12:32 Ответить
Это для служебного пользования.
27.10.2025 13:05 Ответить
Ну президент вже казав що приблизно 1:6. З урахуванням оптимізму, співвідношення певно трохи інше. Втрати РФ зараз десь 1,137 млн. Можна легко порахувати. Але мобресурсу ще вистачить на довгі роки (а матеріальної допомоги вірних союзників ще на довше), тому причин для тривоги немає.
27.10.2025 13:19 Ответить
Вірю ЗЄлєнському більше, ніж самому собі!

.
27.10.2025 13:55 Ответить
порахуйте самі:
кілька днів тому було повідомлення на Цензорі
"щомісяця в Україні мобілізують 30 тис."
Вєніславський (слуга Урода )
27.10.2025 13:49 Ответить
А цей статист недоколиханний знає про наші втрати.... непорозуміння.....
27.10.2025 12:32 Ответить
Потрібно розголошувати втрати на телемарафоні, а то дюди думають, що потєрь нєт, то чого до того війська і йти. Все ж ЗЕшибісь
27.10.2025 12:36 Ответить
і села здаємо щодня...

.
27.10.2025 13:50 Ответить
Навіть на Заході розповідають тільки про мільйони втрат кацапів. Навіщо йому це.
27.10.2025 12:39 Ответить
В нас все добре.
Одні перемоги і здобуття.
Сирський не дасть збрехати!
27.10.2025 12:58 Ответить
Ніхто ніколи в жодній віні не розказує про власні втрати. Ну хіба шо може Ізраїль.. та і то, не думаю шо там оприлюднюють таку статистику під час військових дій.
27.10.2025 13:02 Ответить
И толк с того? У них население в стране 150 миллионов, они воевать еще лет 20 спокойно смогут! И то какие у них потери должно кого-то успокаивать? Вы на карту фронта посмотрите пожалуйста
27.10.2025 12:37 Ответить
Не можуть вони воювати 20 років. В них кабзда в економіці, в усіх без вийнятку галузях промисловості і сільського господарства. В них величезна нехватка працівників і (шо саме цікаве) зростаюче безробіття в той самий час.
Казочки про 150 мільонів були актуальні десять років тому. Шоб було все так круто, то не було б штурмів кацапськіх інвалідів на костилях.
27.10.2025 13:00 Ответить
"спокійно" воювати не зможуть,

а терпіти тяготи та лішенія війни кацапи з буйлом не домовлялись,
згода була на СВО "Киев за три дня"

.
27.10.2025 13:53 Ответить
Твої зелені слуги кажуть що Україна щомісяця мобілізує 30 тисяч, з початку року це якраз 10 місяців, помножити одне на інше - і виходить що?
27.10.2025 12:40 Ответить
Мобилизация=утилизация обычная кацапская забава, чем больше ваты уничтожим тем лучше...
27.10.2025 12:47 Ответить
На пітьмі пішла тенденція до різкого зниження набору по контракту у армію російських загарбників вже починаючи з другого кварталу цього року.
Так за 2-й квартал було законтрактовано лише 37,9 тис. голів, що майже у 2,5 рази нижче показника за 1-й квартал 2025 року.

Інфографіка:
27.10.2025 12:48 Ответить
В них бабла нема. На піку платили 2-3 лями ржублів за контракт. Зараз ціна впала до 600-800 тищ. Для багатьох капських підарів це все ще захмарна ціна, але там вже всі розуміють, шо це квиток в один кінець. Тож ідуть ті, кому вже зовсім нема шо ловити в цьому житті і які не встигли продати свою сраку, коли давали по 3 лями. А таких все менше і менше.
27.10.2025 12:57 Ответить
Що пропонуєш?
27.10.2025 12:52 Ответить
Останавливать войну по линии фронта.
27.10.2025 12:54 Ответить
Кацапи відмовляються.
27.10.2025 13:03 Ответить
А чого ти сам не воюєш?
27.10.2025 13:34 Ответить
ти про своїх думай
27.10.2025 13:16 Ответить
Це зрозуміло, що йде перемелювання свинособак на лайно у промислових масштабах. Але ж кінцю краю цього не видно.
27.10.2025 13:33 Ответить
геть песимізм!

тіштесь надією, що на фронті будемо мочити й "хороших руЗьких"!

.
27.10.2025 13:57 Ответить
 
 