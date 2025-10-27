РФ потеряла 346 тыс. военных с начала года. Столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что российская армия с начала 2025 года потеряла 346 тысяч военных убитыми и ранеными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.
Это главе государства сообщили украинские генералы, пишет издание.
"Это почти идентично количеству, которое она мобилизовала за это время", - сказал Зеленский.
По словам президента, украинская разведка установила, что Путин тайно хвастался союзникам, что РФ оккупирует весь Донбасс до 15 октября.
"Россия не может этого сделать. У нее недостаточно людей. Его сильные батальоны уничтожены. Сегодня на поле боя мы остаемся в основном там, где стояли в течение последних 2-3 месяцев", - пояснил Зеленский.
Потери РФ на войне против Украины
По данным британской разведки, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1 118 000 военных, в том числе в этом году - до 332 тысяч представителей своей армии.
Британское издание The Economist подсчитало, что при сохранении нынешних темпов российского наступления на полную оккупацию Украины у страны-агрессора уйдет 103 года.
