Россия потеряла более 1,1 миллиона военных с начала вторжения в Украину, - британская разведка

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 1 118 000 военных, в частности в этом году - до 332 тысяч представителей своей армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные британской разведки.

По ее оценкам, уровень потерь российских войск уменьшался с марта по август 2025 года, однако в октябре снова вырос - более 1000 человек ежедневно в период с 5 по 12 октября.

Также приводятся данные Генерального штаба ВСУ, согласно которым среднесуточные потери российской армии в сентябре составили 950 человек, что выше, чем в августе. В то же время этот показатель был самым низким с апреля 2024 года.

разведка (4237) россия (97654) потери (4586) война в Украине (6506)
нічосі, британська розвідка навчилася читати зведення генштабу?!
14.10.2025 17:50 Ответить
А що дивовижного? Нарешті у МІ-6 вивчили українську мову.
14.10.2025 18:46 Ответить
Треба писати родини ху... лостану отримали 1,1 млн. білих лад. Не всі ще отримали, але родини обіцяють прикласти зусилля
14.10.2025 17:51 Ответить
максимум один млн кіло пельмєнєй.
а, комусь мішок гнилої цибулі, комусь білет в цирк, а комусь м'ясорубка.
а комусь машина дров, а комусь навіть баран.
14.10.2025 18:12 Ответить
Вгадай мелодію: ру-сіш кацапіш! ундер москалірен!
14.10.2025 17:57 Ответить
Україні треба всього 178 млн дронів (89 млн * 2 шт) щоб назавжди закрити руzкє питання.
14.10.2025 18:25 Ответить
Що видає ШІ....На початок 2022 року армія росії налічувала близько 900 тисяч військовослужбовців, а загальна чисельність резерву становила близько 2 мільйонів осіб. До складу регулярних збройних сил входили сухопутні війська, ВДВ та ВКС. Росія мала значну кількість бойової техніки, включаючи понад 15 847 бойових броньованих машин та понад 4894 арт.системи..======================Тобто одну свинособачу армію наші вояки вже "закобзонили" і взялись за резерви..
14.10.2025 18:25 Ответить
Бабы ещё нарожают...
14.10.2025 18:40 Ответить
 
 