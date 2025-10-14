633 8
Россия потеряла более 1,1 миллиона военных с начала вторжения в Украину, - британская разведка
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 1 118 000 военных, в частности в этом году - до 332 тысяч представителей своей армии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные британской разведки.
По ее оценкам, уровень потерь российских войск уменьшался с марта по август 2025 года, однако в октябре снова вырос - более 1000 человек ежедневно в период с 5 по 12 октября.
Также приводятся данные Генерального штаба ВСУ, согласно которым среднесуточные потери российской армии в сентябре составили 950 человек, что выше, чем в августе. В то же время этот показатель был самым низким с апреля 2024 года.
