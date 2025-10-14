645 8
Росія втратила понад 1,1 мільйона військових від початку вторгнення в Україну, - британська розвідка
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 1 118 000 військових, зокрема цього року - до 332 тисяч представників своєї армії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані британської розвідки.
За її оцінками, рівень втрат російських військ зменшувався з березня по серпень 2025 року, однак у жовтні знову зріс - понад 1000 осіб щодня у період з 5 по 12 жовтня.
Також наводяться дані Генерального штабу ЗСУ, згідно з якими середньодобові втрати російської армії у вересні становили 950 осіб, що вище, ніж у серпні. Водночас цей показник був найнижчим із квітня 2024 року.
