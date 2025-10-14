УКР
Росія втратила понад 1,1 мільйона військових від початку вторгнення в Україну, - британська розвідка

ворог,втрати,окупант,рф

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 1 118 000 військових, зокрема цього року - до 332 тисяч представників своєї армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані британської розвідки.

За її оцінками, рівень втрат російських військ зменшувався з березня по серпень 2025 року, однак у жовтні знову зріс - понад 1000 осіб щодня у період з 5 по 12 жовтня.

Також наводяться дані Генерального штабу ЗСУ, згідно з якими середньодобові втрати російської армії у вересні становили 950 осіб, що вище, ніж у серпні. Водночас цей показник був найнижчим із квітня 2024 року.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

розвідка (3936) росія (68415) втрати (4601) війна в Україні (6555)
Коментувати
Сортувати:
нічосі, британська розвідка навчилася читати зведення генштабу?!
14.10.2025 17:50 Відповісти
А що дивовижного? Нарешті у МІ-6 вивчили українську мову.
14.10.2025 18:46 Відповісти
Треба писати родини ху... лостану отримали 1,1 млн. білих лад. Не всі ще отримали, але родини обіцяють прикласти зусилля
14.10.2025 17:51 Відповісти
максимум один млн кіло пельмєнєй.
а, комусь мішок гнилої цибулі, комусь білет в цирк, а комусь м'ясорубка.
а комусь машина дров, а комусь навіть баран.
14.10.2025 18:12 Відповісти
Вгадай мелодію: ру-сіш кацапіш! ундер москалірен!
14.10.2025 17:57 Відповісти
Україні треба всього 178 млн дронів (89 млн * 2 шт) щоб назавжди закрити руzкє питання.
14.10.2025 18:25 Відповісти
Що видає ШІ....На початок 2022 року армія росії налічувала близько 900 тисяч військовослужбовців, а загальна чисельність резерву становила близько 2 мільйонів осіб. До складу регулярних збройних сил входили сухопутні війська, ВДВ та ВКС. Росія мала значну кількість бойової техніки, включаючи понад 15 847 бойових броньованих машин та понад 4894 арт.системи..======================Тобто одну свинособачу армію наші вояки вже "закобзонили" і взялись за резерви..
14.10.2025 18:25 Відповісти
Бабы ещё нарожают...
14.10.2025 18:40 Відповісти
 
 