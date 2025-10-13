Как минимум 314 граждан Беларуси, воевавших против Украины на стороне РФ, погибли, - "Хочу жить". СПИСОК

Более 1,3 тыс. граждан Беларуси воюют на стороне России против Украины. Как минимум 314 из них уже погибли.

Об этом сообщил проект "Хочу жить", передает Цензор.НЕТ.

"Сразу подчеркнем: этот список не является полным. Вероятно, реальное количество погибших и пропавших без вести белорусов значительно больше.

Российские власти скрывают как собственные потери, так и гибель своих наемников. Однако уже установленные нами 314 погибших - это огромная цифра для любой страны. Для сравнения: за десять лет Афганской войны погибло 723 белоруса", - говорится в сообщении.

Читайте также: Переговоры США с Беларусью имели целью коммуникацию с Путиным, - Келлог

Самым старшим из погибших является Шкорник Василий Казимирович, 20.08.1962 года рождения. Ему было 63 года. Через четыре месяца после подписания контракта он был ликвидирован.

Самый молодой - Кореньков Михаил Николаевич, 21.02.2007 года рождения. Он пропал без вести в возрасте 18 лет.

"В среднем от момента подписания контракта до признания погибшим проходит около 6,5 месяцев. Больше всего погибших служили в частях 150-й мотострелковой дивизии.

Многие из погибших были завербованы в российских тюрьмах. Однако среди белорусов, воюющих против Украины, есть и более примечательные фигуры - прежде всего военнослужащие 5-й отдельной бригады специального назначения из Марьина Горка.

Как белорусские спецназовцы оказываются на войне, а также сколько из них уже погибло или ранено - это отдельный вопрос, на который стоило бы обратить внимание белорусским СМИ", - добавили там.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ













