Как минимум 314 граждан Беларуси, воевавших против Украины на стороне РФ, погибли, - "Хочу жить". СПИСОК
Более 1,3 тыс. граждан Беларуси воюют на стороне России против Украины. Как минимум 314 из них уже погибли.
Об этом сообщил проект "Хочу жить", передает Цензор.НЕТ.
"Сразу подчеркнем: этот список не является полным. Вероятно, реальное количество погибших и пропавших без вести белорусов значительно больше.
Российские власти скрывают как собственные потери, так и гибель своих наемников. Однако уже установленные нами 314 погибших - это огромная цифра для любой страны. Для сравнения: за десять лет Афганской войны погибло 723 белоруса", - говорится в сообщении.
Самым старшим из погибших является Шкорник Василий Казимирович, 20.08.1962 года рождения. Ему было 63 года. Через четыре месяца после подписания контракта он был ликвидирован.
Самый молодой - Кореньков Михаил Николаевич, 21.02.2007 года рождения. Он пропал без вести в возрасте 18 лет.
"В среднем от момента подписания контракта до признания погибшим проходит около 6,5 месяцев. Больше всего погибших служили в частях 150-й мотострелковой дивизии.
Многие из погибших были завербованы в российских тюрьмах. Однако среди белорусов, воюющих против Украины, есть и более примечательные фигуры - прежде всего военнослужащие 5-й отдельной бригады специального назначения из Марьина Горка.
Как белорусские спецназовцы оказываются на войне, а также сколько из них уже погибло или ранено - это отдельный вопрос, на который стоило бы обратить внимание белорусским СМИ", - добавили там.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Коли ж раіська для вас батьківщиною стала....гниди ви
молодці що скопитились
За словами Лукашенка, його нібито збентежила велика кількість військовослужбовців (25 тис.), які прибули з москоії до ********* для участі у рашко-*********** військових навчаннях, а про початок війни він дізнався з відеозвернення нелегітимного президента рашки Блідої Молі.
Оскільки навчання відбувалися на півдні ********, після їх закінчення війська москоії проходили через "складний" кордон з Україною і вздовж дороги Ленінград - Одеса, за версією луки, "зайшли" на "кілька годин" в Україну.
"Чому московські війська через Київ пішли на схід московії? Чому )(уйло виводив їх через Київ до московії? Ну, це до [президента України Володимира] Зеленського питання і до )(уйла", - сказав лука.
Такі заяви лука робить не вперше. У жовтні 2024 року він в інтерв'ю ВВС News говорив, що https://gordonua.com/news/military-actions/eho-sprovotsirovali-lukashenko-zajavil-chto-ne-daval-putinu-razreshenija-atakovat-ukrainu-iz-belarusi-1722728.html нібито не дозволяв московії атакувати Україну з території *********. За його словами, )(уйло почав відводити ці війська дорогою вздовж кордону з Україною і "у якийсь момент" перескерував частину цих військ до Києва. Він сказав, що )(уйла "спровокували". Хто саме і як - не уточнив.