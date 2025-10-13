РУС
Как минимум 314 граждан Беларуси, воевавших против Украины на стороне РФ, погибли, - "Хочу жить". СПИСОК

Белорусы воюют на стороне РФ. Озвучены потери

Более 1,3 тыс. граждан Беларуси воюют на стороне России против Украины. Как минимум 314 из них уже погибли.

Об этом сообщил проект "Хочу жить", передает Цензор.НЕТ.

"Сразу подчеркнем: этот список не является полным. Вероятно, реальное количество погибших и пропавших без вести белорусов значительно больше.

Российские власти скрывают как собственные потери, так и гибель своих наемников. Однако уже установленные нами 314 погибших - это огромная цифра для любой страны. Для сравнения: за десять лет Афганской войны погибло 723 белоруса", - говорится в сообщении.

Читайте также: Переговоры США с Беларусью имели целью коммуникацию с Путиным, - Келлог

Самым старшим из погибших является Шкорник Василий Казимирович, 20.08.1962 года рождения. Ему было 63 года. Через четыре месяца после подписания контракта он был ликвидирован.

Самый молодой - Кореньков Михаил Николаевич, 21.02.2007 года рождения. Он пропал без вести в возрасте 18 лет.

"В среднем от момента подписания контракта до признания погибшим проходит около 6,5 месяцев. Больше всего погибших служили в частях 150-й мотострелковой дивизии.

Многие из погибших были завербованы в российских тюрьмах. Однако среди белорусов, воюющих против Украины, есть и более примечательные фигуры - прежде всего военнослужащие 5-й отдельной бригады специального назначения из Марьина Горка.

Как белорусские спецназовцы оказываются на войне, а также сколько из них уже погибло или ранено - это отдельный вопрос, на который стоило бы обратить внимание белорусским СМИ", - добавили там.

Беларусь (8041) россия (97627) потери (4584) наемники рф (2106)
Топ комментарии
+3
Хочете сказати що це без дозволу Бульбофюрера вони пішли воювати проти України? Бульбофюрер вже веде війну проти України тільки боїться це сказати в голос
13.10.2025 16:53 Ответить
+3
Рядовой, єфрєйтор, сєржант, мясо короче картопляне одне
13.10.2025 16:58 Ответить
+3
Білоруси в полку Калиновського, а це підари бульбопюрера.
13.10.2025 17:27 Ответить
Серед прізвищ окупантів достатньо і українських.
Коли ж раіська для вас батьківщиною стала....гниди ви
молодці що скопитились
13.10.2025 16:50 Ответить
Ксеніє! немало тих "українських" прізвищ, є , насправді, білоруськими... У білорусів та українців, є велика спорідненість у створенні прізвищ...
13.10.2025 17:00 Ответить
Хочете сказати що це без дозволу Бульбофюрера вони пішли воювати проти України? Бульбофюрер вже веде війну проти України тільки боїться це сказати в голос
13.10.2025 16:53 Ответить
Рядовой, єфрєйтор, сєржант, мясо короче картопляне одне
13.10.2025 16:58 Ответить
Цікаво, кацапських самок білими "Ладами" отоварюють, а чим лукашенковських?
13.10.2025 17:13 Ответить
Ця лицемірна тварюка Лука тільки придурюється безвинною вівцею, а насправді Лука, який називає себе президентом Білорусі, заявив, що нібито не знав про заплановане країною-агресором вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Про це він сказав в інтерв'ю журналу https://time.com/7308021/lukashenko-belarus-minsk-backchannel-trump-putin/ Time, відеоверсію розмови 8 серпня опублікувало https://www.youtube.com/watch?v=f342f1cpHV4 БЕЛТА.

За словами Лукашенка, його нібито збентежила велика кількість військовослужбовців (25 тис.), які прибули з москоії до ********* для участі у рашко-*********** військових навчаннях, а про початок війни він дізнався з відеозвернення нелегітимного президента рашки Блідої Молі.

Оскільки навчання відбувалися на півдні ********, після їх закінчення війська москоії проходили через "складний" кордон з Україною і вздовж дороги Ленінград - Одеса, за версією луки, "зайшли" на "кілька годин" в Україну.

"Чому московські війська через Київ пішли на схід московії? Чому )(уйло виводив їх через Київ до московії? Ну, це до [президента України Володимира] Зеленського питання і до )(уйла", - сказав лука.

Такі заяви лука робить не вперше. У жовтні 2024 року він в інтерв'ю ВВС News говорив, що https://gordonua.com/news/military-actions/eho-sprovotsirovali-lukashenko-zajavil-chto-ne-daval-putinu-razreshenija-atakovat-ukrainu-iz-belarusi-1722728.html нібито не дозволяв московії атакувати Україну з території *********. За його словами, )(уйло почав відводити ці війська дорогою вздовж кордону з Україною і "у якийсь момент" перескерував частину цих військ до Києва. Він сказав, що )(уйла "спровокували". Хто саме і як - не уточнив.
13.10.2025 17:15 Ответить
собаці собача смерть .
13.10.2025 17:15 Ответить
І ще приблизно 150 білорусів загинуло воюючи за Україну.
13.10.2025 17:16 Ответить
Білоруси в полку Калиновського, а це підари бульбопюрера.
13.10.2025 17:27 Ответить
Недокацапи💩
13.10.2025 17:38 Ответить
Є явний ворог і є скритий ворог. Згадайте початок війни,звідки летіли ракєти,? Хто надав свою територію ,для вторгнення ? Білоруси,така сама сволота,як і кацапи.Прикидуються обіженками.
13.10.2025 18:02 Ответить
бульбосабакі...
13.10.2025 18:08 Ответить
 
 