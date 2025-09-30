РУС
Новости переговоры США и России
586 5

Переговоры США с Беларусью имели целью коммуникацию с Путиным, - Келлог

келлог

Переговоры США с белорусским режимом проводились прежде всего для обеспечения каналов связи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил спецпредставитель США Кит Келлог, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По его словам, Вашингтон сосредоточился на контактах с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, поскольку тот регулярно общается с Путиным. США не уверены в содержании этих разговоров, но стремились быть уверенными, что их сигналы доходят до Кремля.

Келлог отметил, что восстановление отношений с Минском было сделано именно с этой целью. Освобождение политических заключенных, которое произошло позже, стало лишь побочным следствием, а не основной целью американской дипломатии.

"Нашей целью было найти лучший способ решения войны между Украиной и Россией", - подчеркнул представитель США.

Беларусь (8029) путин владимир (32238) США (27983) Келлог Кит (233)
трампу подарували контрольний пакет белавіа?
пісділ!!!
30.09.2025 12:23 Ответить
хитродупому бульбофюреру віри нема
наїпе, продасть, а потім ще раз наїпе
30.09.2025 12:24 Ответить
Ну до чого це призвело всі побачили. Тепер країни НАТО атакують вже не тільки безпілотники а і літаки а Бульбофюрер настільки роздухарився що погрожує вже НАТО ядерною зброєю. Коли вже до всіх дійде що скажену собаку не облизувати потрібно а пристрілити
30.09.2025 12:31 Ответить
невдахи...
30.09.2025 12:34 Ответить
Угу. То есть, трамповские шестёрки каждый день в Москву мотаются, что-то с Вовой перетирают, а тут понадобился бацька, чтобы донёс сигнал. Клоуны
