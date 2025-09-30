Переговоры США с Беларусью имели целью коммуникацию с Путиным, - Келлог

Переговоры США с белорусским режимом проводились прежде всего для обеспечения каналов связи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил спецпредставитель США Кит Келлог, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По его словам, Вашингтон сосредоточился на контактах с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, поскольку тот регулярно общается с Путиным. США не уверены в содержании этих разговоров, но стремились быть уверенными, что их сигналы доходят до Кремля.

Келлог отметил, что восстановление отношений с Минском было сделано именно с этой целью. Освобождение политических заключенных, которое произошло позже, стало лишь побочным следствием, а не основной целью американской дипломатии.

"Нашей целью было найти лучший способ решения войны между Украиной и Россией", - подчеркнул представитель США.

