УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12472 відвідувача онлайн
Новини переговори США та Росії
809 8

Переговори США з Білоруссю мали на меті комунікацію з Путіним, - Келлог

келлог

Переговори США з білоруським режимом проводилися насамперед для забезпечення каналів зв'язку з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це заявив спецпредставник США Кіт Келлог, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За його словами, Вашингтон зосередився на контактах із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, оскільки той регулярно спілкується з Путіним. США не впевнені у змісті цих розмов, але прагнули бути певними, що їхні сигнали доходять до Кремля.

Келлог зазначив, що відновлення відносин із Мінськом було зроблене саме з цією метою. Звільнення політичних в’язнів, яке відбулося пізніше, стало лише побічним наслідком, а не основною ціллю американської дипломатії.

"Нашою метою було знайти найкращий спосіб вирішення війни між Україною та Росією", - підкреслив представник США.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Автор: 

Білорусь (8090) путін володимир (24861) США (24417) Келлог Кіт (235)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
трампу подарували контрольний пакет белавіа?
пісділ!!!
показати весь коментар
30.09.2025 12:23 Відповісти
хитродупому бульбофюреру віри нема
наїпе, продасть, а потім ще раз наїпе
показати весь коментар
30.09.2025 12:24 Відповісти
Ну до чого це призвело всі побачили. Тепер країни НАТО атакують вже не тільки безпілотники а і літаки а Бульбофюрер настільки роздухарився що погрожує вже НАТО ядерною зброєю. Коли вже до всіх дійде що скажену собаку не облизувати потрібно а пристрілити
показати весь коментар
30.09.2025 12:31 Відповісти
невдахи...
показати весь коментар
30.09.2025 12:34 Відповісти
Угу. То есть, трамповские шестёрки каждый день в Москву мотаются, что-то с Вовой перетирают, а тут понадобился бацька, чтобы донёс сигнал. Клоуны
показати весь коментар
30.09.2025 12:55 Відповісти
***** Трампона найух послав, то вони зробили ще один заход, шоб ***** послав Трампона ще й через Лукашенку. ***** переговірники 80 левела...
показати весь коментар
30.09.2025 13:31 Відповісти
А на Алясці комунікації не було? Забріхане воно вкрай…
показати весь коментар
30.09.2025 13:52 Відповісти
Зняття санкцій з Белавіа мало на меті забезпечення мордора запчатинами до літаків?
показати весь коментар
30.09.2025 14:09 Відповісти
 
 