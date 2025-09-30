Переговори США з Білоруссю мали на меті комунікацію з Путіним, - Келлог

Переговори США з білоруським режимом проводилися насамперед для забезпечення каналів зв'язку з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це заявив спецпредставник США Кіт Келлог, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За його словами, Вашингтон зосередився на контактах із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, оскільки той регулярно спілкується з Путіним. США не впевнені у змісті цих розмов, але прагнули бути певними, що їхні сигнали доходять до Кремля.

Келлог зазначив, що відновлення відносин із Мінськом було зроблене саме з цією метою. Звільнення політичних в’язнів, яке відбулося пізніше, стало лише побічним наслідком, а не основною ціллю американської дипломатії.

"Нашою метою було знайти найкращий спосіб вирішення війни між Україною та Росією", - підкреслив представник США.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!