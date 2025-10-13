УКР
Щонайменше 314 громадян Білорусі, які воювали проти України на боці РФ, загинули, - "Хочу жить". ПЕРЕЛІК

Білоруси воюють на боці РФ. Озвучено втрати

Понад 1,3 тис. громадян Білорусі воюють на боці Росії проти України. Щонайменше 314 із них вже загинули.

Про це повідомив проєкт "Хочу жить", передає Цензор.НЕТ.

"Відразу наголосимо: цей список не є повним. Ймовірно, реальна кількість загиблих і зниклих безвісти білорусів значно більша.

Російська влада приховує як власні втрати, так і загибель своїх найманців. Проте вже встановлені нами 314 загиблих – це величезна цифра для будь-якої країни. Для порівняння: за десять років Афганської війни загинуло 723 білоруси", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Переговори США з Білоруссю мали на меті комунікацію з Путіним, - Келлог

Найстаршим із загиблих є Шкорник Василь Казимирович, 20.08.1962 року народження. Йому було 63 роки. За чотири місяці після підписання контракту його було ліквідовано.

Наймолодший - Кореньков Михайло Миколайович, 21.02.2007 року народження. Він зник безвісти у віці 18 років.

"У середньому від моменту підписання контракту до визнання загиблим проходить близько 6,5 місяців. Найбільше загиблих служили у частинах 150-ї мотострілецької дивізії.

Багато хто з загиблих був завербований у російських в'язницях. Проте серед білорусів, що воюють проти України, є й більш примітні постаті - насамперед військовослужбовці 5-ї окремої бригади спеціального призначення з Мар'їної Горки.

Як білоруські спецназівці опиняються на війні, а також скільки з них уже загинуло чи поранено - це окреме питання, на яке варто було б звернути увагу білоруським ЗМІ", - додали там.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Хочете сказати що це без дозволу Бульбофюрера вони пішли воювати проти України? Бульбофюрер вже веде війну проти України тільки боїться це сказати в голос
13.10.2025 16:53 Відповісти
Рядовой, єфрєйтор, сєржант, мясо короче картопляне одне
13.10.2025 16:58 Відповісти
Ксеніє! немало тих "українських" прізвищ, є , насправді, білоруськими... У білорусів та українців, є велика спорідненість у створенні прізвищ...
13.10.2025 17:00 Відповісти
Серед прізвищ окупантів достатньо і українських.
Коли ж раіська для вас батьківщиною стала....гниди ви
молодці що скопитились
13.10.2025 16:50 Відповісти
Ксеніє! немало тих "українських" прізвищ, є , насправді, білоруськими... У білорусів та українців, є велика спорідненість у створенні прізвищ...
13.10.2025 17:00 Відповісти
Хочете сказати що це без дозволу Бульбофюрера вони пішли воювати проти України? Бульбофюрер вже веде війну проти України тільки боїться це сказати в голос
13.10.2025 16:53 Відповісти
Рядовой, єфрєйтор, сєржант, мясо короче картопляне одне
13.10.2025 16:58 Відповісти
Цікаво, кацапських самок білими "Ладами" отоварюють, а чим лукашенковських?
13.10.2025 17:13 Відповісти
Ця лицемірна тварюка Лука тільки придурюється безвинною вівцею, а насправді Лука, який називає себе президентом Білорусі, заявив, що нібито не знав про заплановане країною-агресором вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Про це він сказав в інтерв'ю журналу https://time.com/7308021/lukashenko-belarus-minsk-backchannel-trump-putin/ Time, відеоверсію розмови 8 серпня опублікувало https://www.youtube.com/watch?v=f342f1cpHV4 БЕЛТА.

За словами Лукашенка, його нібито збентежила велика кількість військовослужбовців (25 тис.), які прибули з москоії до ********* для участі у рашко-*********** військових навчаннях, а про початок війни він дізнався з відеозвернення нелегітимного президента рашки Блідої Молі.

Оскільки навчання відбувалися на півдні ********, після їх закінчення війська москоії проходили через "складний" кордон з Україною і вздовж дороги Ленінград - Одеса, за версією луки, "зайшли" на "кілька годин" в Україну.

"Чому московські війська через Київ пішли на схід московії? Чому )(уйло виводив їх через Київ до московії? Ну, це до [президента України Володимира] Зеленського питання і до )(уйла", - сказав лука.

Такі заяви лука робить не вперше. У жовтні 2024 року він в інтерв'ю ВВС News говорив, що https://gordonua.com/news/military-actions/eho-sprovotsirovali-lukashenko-zajavil-chto-ne-daval-putinu-razreshenija-atakovat-ukrainu-iz-belarusi-1722728.html нібито не дозволяв московії атакувати Україну з території *********. За його словами, )(уйло почав відводити ці війська дорогою вздовж кордону з Україною і "у якийсь момент" перескерував частину цих військ до Києва. Він сказав, що )(уйла "спровокували". Хто саме і як - не уточнив.
13.10.2025 17:15 Відповісти
собаці собача смерть .
13.10.2025 17:15 Відповісти
І ще приблизно 150 білорусів загинуло воюючи за Україну.
13.10.2025 17:16 Відповісти
Білоруси в полку Калиновського, а це підари бульбопюрера.
13.10.2025 17:27 Відповісти
Недокацапи💩
13.10.2025 17:38 Відповісти
 
 