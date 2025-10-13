Щонайменше 314 громадян Білорусі, які воювали проти України на боці РФ, загинули, - "Хочу жить". ПЕРЕЛІК

Понад 1,3 тис. громадян Білорусі воюють на боці Росії проти України. Щонайменше 314 із них вже загинули.

Про це повідомив проєкт "Хочу жить", передає Цензор.НЕТ.

"Відразу наголосимо: цей список не є повним. Ймовірно, реальна кількість загиблих і зниклих безвісти білорусів значно більша.

Російська влада приховує як власні втрати, так і загибель своїх найманців. Проте вже встановлені нами 314 загиблих – це величезна цифра для будь-якої країни. Для порівняння: за десять років Афганської війни загинуло 723 білоруси", - йдеться в повідомленні.

Найстаршим із загиблих є Шкорник Василь Казимирович, 20.08.1962 року народження. Йому було 63 роки. За чотири місяці після підписання контракту його було ліквідовано.

Наймолодший - Кореньков Михайло Миколайович, 21.02.2007 року народження. Він зник безвісти у віці 18 років.

"У середньому від моменту підписання контракту до визнання загиблим проходить близько 6,5 місяців. Найбільше загиблих служили у частинах 150-ї мотострілецької дивізії.

Багато хто з загиблих був завербований у російських в'язницях. Проте серед білорусів, що воюють проти України, є й більш примітні постаті - насамперед військовослужбовці 5-ї окремої бригади спеціального призначення з Мар'їної Горки.

Як білоруські спецназівці опиняються на війні, а також скільки з них уже загинуло чи поранено - це окреме питання, на яке варто було б звернути увагу білоруським ЗМІ", - додали там.

