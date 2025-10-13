Щонайменше 314 громадян Білорусі, які воювали проти України на боці РФ, загинули, - "Хочу жить". ПЕРЕЛІК
Понад 1,3 тис. громадян Білорусі воюють на боці Росії проти України. Щонайменше 314 із них вже загинули.
Про це повідомив проєкт "Хочу жить", передає Цензор.НЕТ.
"Відразу наголосимо: цей список не є повним. Ймовірно, реальна кількість загиблих і зниклих безвісти білорусів значно більша.
Російська влада приховує як власні втрати, так і загибель своїх найманців. Проте вже встановлені нами 314 загиблих – це величезна цифра для будь-якої країни. Для порівняння: за десять років Афганської війни загинуло 723 білоруси", - йдеться в повідомленні.
Найстаршим із загиблих є Шкорник Василь Казимирович, 20.08.1962 року народження. Йому було 63 роки. За чотири місяці після підписання контракту його було ліквідовано.
Наймолодший - Кореньков Михайло Миколайович, 21.02.2007 року народження. Він зник безвісти у віці 18 років.
"У середньому від моменту підписання контракту до визнання загиблим проходить близько 6,5 місяців. Найбільше загиблих служили у частинах 150-ї мотострілецької дивізії.
Багато хто з загиблих був завербований у російських в'язницях. Проте серед білорусів, що воюють проти України, є й більш примітні постаті - насамперед військовослужбовці 5-ї окремої бригади спеціального призначення з Мар'їної Горки.
Як білоруські спецназівці опиняються на війні, а також скільки з них уже загинуло чи поранено - це окреме питання, на яке варто було б звернути увагу білоруським ЗМІ", - додали там.
Коли ж раіська для вас батьківщиною стала....гниди ви
молодці що скопитились
За словами Лукашенка, його нібито збентежила велика кількість військовослужбовців (25 тис.), які прибули з москоії до ********* для участі у рашко-*********** військових навчаннях, а про початок війни він дізнався з відеозвернення нелегітимного президента рашки Блідої Молі.
Оскільки навчання відбувалися на півдні ********, після їх закінчення війська москоії проходили через "складний" кордон з Україною і вздовж дороги Ленінград - Одеса, за версією луки, "зайшли" на "кілька годин" в Україну.
"Чому московські війська через Київ пішли на схід московії? Чому )(уйло виводив їх через Київ до московії? Ну, це до [президента України Володимира] Зеленського питання і до )(уйла", - сказав лука.
Такі заяви лука робить не вперше. У жовтні 2024 року він в інтерв'ю ВВС News говорив, що https://gordonua.com/news/military-actions/eho-sprovotsirovali-lukashenko-zajavil-chto-ne-daval-putinu-razreshenija-atakovat-ukrainu-iz-belarusi-1722728.html нібито не дозволяв московії атакувати Україну з території *********. За його словами, )(уйло почав відводити ці війська дорогою вздовж кордону з Україною і "у якийсь момент" перескерував частину цих військ до Києва. Він сказав, що )(уйла "спровокували". Хто саме і як - не уточнив.