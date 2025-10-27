РФ втратила 346 тис. військових від початку року. Стільки ж, скільки й мобілізувала, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що російська армія від початку 2025 року втратила 346 тисяч військових вбитими та пораненими.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.
Це главі держави повідомили українські генерали, пише видання.
"Це майже ідентично кількості, яку вона мобілізувала за цей час", - сказав Зеленський.
За словами президента, українська розвідка встановила, що Путін таємно хвалився союзникам, що РФ окупує весь Донбас до 15 жовтня.
"Росія не може цього зробити. У неї недостатньо людей. Його сильні батальйони знищені. Сьогодні на полі бою ми залишаємося здебільшого там, де стояли протягом останніх 2-3 місяців", - пояснив Зеленський.
Втрати РФ на війні проти України
За даними британської розвідки, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 118 000 військових, зокрема цього року - до 332 тисяч представників своєї армії.
Британське видання The Economist підрахувало, що за збереження нинішніх темпів російського наступу на повну окупацію України у країни-агресорки піде 103 роки.
кілька днів тому було повідомлення на Цензорі
"щомісяця в Україні мобілізують 30 тис."
Вєніславський (слуга Урода )
.
Одні перемоги і здобуття.
Сирський не дасть збрехати!
Казочки про 150 мільонів були актуальні десять років тому. Шоб було все так круто, то не було б штурмів кацапськіх інвалідів на костилях.
а терпіти тяготи та лішенія війни кацапи з буйлом не домовлялись,
згода була на СВО "Киев за три дня"
.
Так за 2-й квартал було законтрактовано лише 37,9 тис. голів, що майже у 2,5 рази нижче показника за 1-й квартал 2025 року.
