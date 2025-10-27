УКР
РФ втратила 346 тис. військових від початку року. Стільки ж, скільки й мобілізувала, - Зеленський

Зеленський назвав втрати росіян від початку року

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська армія від початку 2025 року втратила 346 тисяч військових вбитими та пораненими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.

Це главі держави повідомили українські генерали, пише видання.

"Це майже ідентично кількості, яку вона мобілізувала за цей час", - сказав Зеленський.

За словами президента, українська розвідка встановила, що Путін таємно хвалився союзникам, що РФ окупує весь Донбас до 15 жовтня.

"Росія не може цього зробити. У неї недостатньо людей. Його сильні батальйони знищені. Сьогодні на полі бою ми залишаємося здебільшого там, де стояли протягом останніх 2-3 місяців", - пояснив Зеленський.

Втрати РФ на війні проти України

За даними британської розвідки, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 118 000 військових, зокрема цього року - до 332 тисяч представників своєї армії.

Британське видання The Economist підрахувало, що за збереження нинішніх темпів російського наступу на повну окупацію України у країни-агресорки піде 103 роки.

армія рф (19209) Зеленський Володимир (25969) втрати (4608)
Топ коментарі
+9
А цей статист недоколиханний знає про наші втрати.... непорозуміння.....
показати весь коментар
27.10.2025 12:32 Відповісти
+2
А ми скільки втратили?
показати весь коментар
27.10.2025 12:32 Відповісти
+1
Останавливать войну по линии фронта.
показати весь коментар
27.10.2025 12:54 Відповісти
А ми скільки втратили?
показати весь коментар
27.10.2025 12:32 Відповісти
Это для служебного пользования.
показати весь коментар
27.10.2025 13:05 Відповісти
Ну президент вже казав що приблизно 1:6. З урахуванням оптимізму, співвідношення певно трохи інше. Втрати РФ зараз десь 1,137 млн. Можна легко порахувати. Але мобресурсу ще вистачить на довгі роки (а матеріальної допомоги вірних союзників ще на довше), тому причин для тривоги немає.
показати весь коментар
27.10.2025 13:19 Відповісти
порахуйте самі:
кілька днів тому було повідомлення на Цензорі
"щомісяця в Україні мобілізують 30 тис."
Вєніславський (слуга Урода )
показати весь коментар
27.10.2025 13:49 Відповісти
А цей статист недоколиханний знає про наші втрати.... непорозуміння.....
показати весь коментар
27.10.2025 12:32 Відповісти
Потрібно розголошувати втрати на телемарафоні, а то дюди думають, що потєрь нєт, то чого до того війська і йти. Все ж ЗЕшибісь
показати весь коментар
27.10.2025 12:36 Відповісти
і села здаємо щодня...

.
показати весь коментар
27.10.2025 13:50 Відповісти
Навіть на Заході розповідають тільки про мільйони втрат кацапів. Навіщо йому це.
показати весь коментар
27.10.2025 12:39 Відповісти
В нас все добре.
Одні перемоги і здобуття.
Сирський не дасть збрехати!
показати весь коментар
27.10.2025 12:58 Відповісти
Ніхто ніколи в жодній віні не розказує про власні втрати. Ну хіба шо може Ізраїль.. та і то, не думаю шо там оприлюднюють таку статистику під час військових дій.
показати весь коментар
27.10.2025 13:02 Відповісти
И толк с того? У них население в стране 150 миллионов, они воевать еще лет 20 спокойно смогут! И то какие у них потери должно кого-то успокаивать? Вы на карту фронта посмотрите пожалуйста
показати весь коментар
27.10.2025 12:37 Відповісти
Не можуть вони воювати 20 років. В них кабзда в економіці, в усіх без вийнятку галузях промисловості і сільського господарства. В них величезна нехватка працівників і (шо саме цікаве) зростаюче безробіття в той самий час.
Казочки про 150 мільонів були актуальні десять років тому. Шоб було все так круто, то не було б штурмів кацапськіх інвалідів на костилях.
показати весь коментар
27.10.2025 13:00 Відповісти
"спокійно" воювати не зможуть,

а терпіти тяготи та лішенія війни кацапи з буйлом не домовлялись,
згода була на СВО "Киев за три дня"

.
показати весь коментар
27.10.2025 13:53 Відповісти
Твої зелені слуги кажуть що Україна щомісяця мобілізує 30 тисяч, з початку року це якраз 10 місяців, помножити одне на інше - і виходить що?
показати весь коментар
27.10.2025 12:40 Відповісти
Мобилизация=утилизация обычная кацапская забава, чем больше ваты уничтожим тем лучше...
показати весь коментар
27.10.2025 12:47 Відповісти
На пітьмі пішла тенденція до різкого зниження набору по контракту у армію російських загарбників вже починаючи з другого кварталу цього року.
Так за 2-й квартал було законтрактовано лише 37,9 тис. голів, що майже у 2,5 рази нижче показника за 1-й квартал 2025 року.

Інфографіка:
показати весь коментар
27.10.2025 12:48 Відповісти
В них бабла нема. На піку платили 2-3 лями ржублів за контракт. Зараз ціна впала до 600-800 тищ. Для багатьох капських підарів це все ще захмарна ціна, але там вже всі розуміють, шо це квиток в один кінець. Тож ідуть ті, кому вже зовсім нема шо ловити в цьому житті і які не встигли продати свою сраку, коли давали по 3 лями. А таких все менше і менше.
показати весь коментар
27.10.2025 12:57 Відповісти
Що пропонуєш?
показати весь коментар
27.10.2025 12:52 Відповісти
Останавливать войну по линии фронта.
показати весь коментар
27.10.2025 12:54 Відповісти
Кацапи відмовляються.
показати весь коментар
27.10.2025 13:03 Відповісти
А чого ти сам не воюєш?
показати весь коментар
27.10.2025 13:34 Відповісти
ти про своїх думай
показати весь коментар
27.10.2025 13:16 Відповісти
Це зрозуміло, що йде перемелювання свинособак на лайно у промислових масштабах. Але ж кінцю краю цього не видно.
показати весь коментар
27.10.2025 13:33 Відповісти
 
 