За нинішніх темпів наступу Росії знадобилося б 103 роки на повну окупацію України, - The Economist
Британське видання The Economist підрахувало, що за збереження нинішніх темпів російського наступу на повну окупацію України у країни-агресорки піде 103 роки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Economist.
"З моменту стабілізації лінії фронту після закінчення першого контрнаступу України в жовтні 2022 року вона практично не змінилася. Жодне велике місто не перейшло з рук в руки. За темпами останніх 30 днів, захоплення того, що залишилося від чотирьох регіонів, на які вже претендує Путін – Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей – займе час до червня 2030 року. Щоб Росія окупувала всю Україну, знадобиться ще 103 роки", - пише видання.
Окрім цього, у статті сказано, що літній наступ не приніс РФ очікуваних результатів, а натомість обернувся колосальними втратами на фронті.
Втрати армії РФ
Також видання підрахувало втрати російської армії на полі бою. Так, з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року і до січня 2025 року Росія, за підрахунками, втратила 640-877 тисяч одиниць живої сили, серед яких 137-228 тисяч ліквідовано.
З 1 січня до 13 жовтня 2025 року втрати РФ зросли майже на 60%. Зараз вони складають щонайменше 984-1438 тисяч одиниць живої сили, в тому числі від 190 до 480 тисяч ліквідованих.
Раптовий прорив оборони України малоймовірний
"Раптовий крах оборонних ліній України малоймовірний, враховуючи те, як ведуть війну дві армії. Постійне спостереження за допомогою безпілотників у поєднанні з високоточною зброєю великої дальності зробило скупчення сил поблизу фронту самогубним", - йдеться у статті.
Аналітики додають, що здатність Росії продовжувати війну в сьогоднішньому темпі також може добігати кінця.
"І якщо Путін буде наполягати на продовженні війни, він ризикує ще більше. Після трьох років невдалих наступальних операцій раптовий крах може стати більш ймовірним для російської військової економіки, ніж для оборонних ліній України", - пише The Economist.
https://youtu.be/I0PAK4osxKc?si=RADnSUsOjDrgPIzG
ТРОЄ ШТУРМОВИКІВ https://www.youtube.com/@1%D0%9E%D0%A8%D0%9F @1ОШП ВІДБИЛИ АТАКУ РОСІЙСЬКОГО СПЕЦПІДРОЗДІЛУ ГРУ.
Командування подало документи на присвоєння "Героя України" воїна "Жокея" !
The Economist це просто підтвердив.
вони що, самозаспокоюються такими дописами?
The Economist - це щотижневий британський журнал (виходить із 1843 року), один із найвпливовіших у світі в галузі аналітики, політики, економіки, науки та міжнародних відносин.
Ось кілька ключових фактів про нього:
Редакційна позиція: ліберально-центристська (класичний лібералізм). Підтримує вільні ринки, демократію, верховенство права, свободу слова й раціональну, доказову політику
Формат: більшість статей анонімні - публікуються без підписів авторів, бо редакція вважає, що важливі ідеї, а не імена.
Репутація: у світі це джерело часто цитують дипломати, економісти, інвестори, викладачі університетів і навіть політики (навіть ті, кого журнал іноді критикує).
найкоротші докази -Конституція США це конституція ЛІБЕРАЛЬНОЇ ідеї. (тут вище це пеорлічується як РЕДАКЦІЙНАПОЛІТИКА
Але двохпартійна бійка політичних еліт перетворила надбання ліберальної демократії у загальному сенсі у війну партії республіканців з ЄДИНИМ електоральним опонентом . А слова- поняття ЛІБЕРАЛЬНА ДЕМОКРАТІЯ стали жертвою дебільної однобокості до назви партії.
Правий таки був Задорнов?