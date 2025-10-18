УКР
За нинішніх темпів наступу Росії знадобилося б 103 роки на повну окупацію України, - The Economist

окупанти, загарбники

Британське видання The Economist підрахувало, що за збереження нинішніх темпів російського наступу на повну окупацію України у країни-агресорки піде 103 роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Economist.

"З моменту стабілізації лінії фронту після закінчення першого контрнаступу України в жовтні 2022 року вона практично не змінилася. Жодне велике місто не перейшло з рук в руки. За темпами останніх 30 днів, захоплення того, що залишилося від чотирьох регіонів, на які вже претендує Путін – Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей – займе час до червня 2030 року. Щоб Росія окупувала всю Україну, знадобиться ще 103 роки", - пише видання.

Окрім цього, у статті сказано, що літній наступ не приніс РФ очікуваних результатів, а натомість обернувся колосальними втратами на фронті.

Втрати армії РФ 

Також видання підрахувало втрати російської армії на полі бою. Так, з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року і до січня 2025 року Росія, за підрахунками, втратила 640-877 тисяч одиниць живої сили, серед яких 137-228 тисяч ліквідовано.

З 1 січня до 13 жовтня 2025 року втрати РФ зросли майже на 60%. Зараз вони складають щонайменше 984-1438 тисяч одиниць живої сили, в тому числі від 190 до 480 тисяч ліквідованих.

Читайте також: Понад мільйон росіян загинули або дістали серйозні поранення у війні проти України, - Рютте

Раптовий прорив оборони України малоймовірний 

"Раптовий крах оборонних ліній України малоймовірний, враховуючи те, як ведуть війну дві армії. Постійне спостереження за допомогою безпілотників у поєднанні з високоточною зброєю великої дальності зробило скупчення сил поблизу фронту самогубним", - йдеться у статті.

Аналітики додають, що здатність Росії продовжувати війну в сьогоднішньому темпі також може добігати кінця.

"І якщо Путін буде наполягати на продовженні війни, він ризикує ще більше. Після трьох років невдалих наступальних операцій раптовий крах може стати більш ймовірним для російської військової економіки, ніж для оборонних ліній України", - пише The Economist.

Читайте також: Росія втратила понад 1,1 мільйона військових від початку вторгнення в Україну, - британська розвідка

+8
а українців на 103роки вистачить, математики уєві ?
18.10.2025 19:42 Відповісти
+3
Треба робити ЯЗ. Нашо такий світ, якщо в ней не буде України?
18.10.2025 19:53 Відповісти
+2
Я ще вранці переглядав відео від 1-го ОШП, а це вже і Ю. Бутусов на своєму каналі виклав бій наших захисників зі спецурою орків до останнього патрона і останньої гранати, а далі бій продовжився на ножах і наш воїн з позивним "Жокей" зарізав кацапську свинособаку!
https://youtu.be/I0PAK4osxKc?si=RADnSUsOjDrgPIzG
ТРОЄ ШТУРМОВИКІВ https://www.youtube.com/@1%D0%9E%D0%A8%D0%9F ‪@1ОШП‬ ВІДБИЛИ АТАКУ РОСІЙСЬКОГО СПЕЦПІДРОЗДІЛУ ГРУ.
Командування подало документи на присвоєння "Героя України" воїна "Жокея" !
18.10.2025 19:48 Відповісти
а українців на 103роки вистачить, математики уєві ?
18.10.2025 19:42 Відповісти
На фронті воює лише близько 200 тисяч воїнів, тоді як решта 99% українських чоловіків це ухилянти, СЗЧшники, дезертири, заброньовані, відстрочені, резервісти, тиловики, інваліди, багатодітні тощо. З таким мобілізаційним ресурсом воювати можна не просто 103 роки, а вічно
18.10.2025 20:04 Відповісти
а воювати Ви плануєте бракованими мінами та снарядами.. неіснуючими фламінго, паляницями та під командуванням руснявого сирка з батьками на паРаші?
18.10.2025 20:09 Відповісти
Воюйте вічно, Вам хтось забороняє? Чи Ви намагаєтеся переконати в тому інших? Тоді то інша справа
18.10.2025 20:20 Відповісти
З Вашими математичними здібностями потрібно проектувати ракети. А якщо серйозно, не беріться за підрахунок того, що Вам не під силу. ******* калорії, кількості приправ, то саме Ваше.
18.10.2025 20:54 Відповісти
Больше всего эти цифры "порадуют" мобилизованных(выходит, шо пожизненно).
18.10.2025 19:45 Відповісти
Для прикладу, євреї воюють ще з 1920-х років, ще з часів алій, задовго до проголошення Держави Ізраїль, але тим не менш вони пристосувалися до нової реальності, створюють сім'ї, народжують дітей, навчають їх, а не скаржаться та не чекають на пощаду ворогів
18.10.2025 20:08 Відповісти
В Україні така реальність означає диктатуру де купка верхівки наживається на війні. Це каста панів. Підпанки - це так звана опозиція , блогери на зарплаті різних фондів, лазять по телеканалах і розповідають, що Україна мусить вічно воювати і критикують панів, що недостатньо виховують крапаків. Решту 90 відсотків населення мусять вічно воювати, щоб каста 10-процентних панів та підпанків могла наживати капітали і показувати свою потужність. Самі вониі їхні сімї чомусь не хочуть воювати. Це якби дуже нагадує вже революційну ситуацію на рашці в 17 році.
18.10.2025 20:18 Відповісти
Я не розумію одного - що заважає особисто Вам втілювати написане в життя? Той, хто робе реальні справи, дуже не часто за них агітує. Він їх просто робить. Я переконаний, що своїм коментарем Ви намагаєтеся переконати інших робити те, що не робите самі.
18.10.2025 20:19 Відповісти
Для військовопридатних чоловіків це не вибір, а обовязок. А тому вас навіть і не намагатимуться переконувати, для цього є набагато дієвіші законні адміністративні заходи, у крайніх випадках кримінальна відповідальність
18.10.2025 20:31 Відповісти
Ваша думка дуже важлива для загалу. Але потрібно, щоб якомога більше людей про неї дізналася. Тому спробуйте вийти до найближчого супермаркету і декілька разів проволати її. Ви принесете користь суспільству.
18.10.2025 20:50 Відповісти
Ви лише шкодите Україні. Замість того щоб самому мобілізуватися та допомагати правоохоронцям ловити злочинців (ухилянтів, СЗЧшників, дезертирів), ви зневажаєте законодавство України, саботуєте мобілізацію і глорифікуєте СЗЧ та дезертирство
18.10.2025 21:01 Відповісти
Ти вже мобілізувалася?
18.10.2025 21:07 Відповісти
В мае бути вибір.
18.10.2025 21:05 Відповісти
Самая длительная полномасштабная война(Война Судного Дня) для Израиля, шла аж 19 дней. Так шо пример не очень.
18.10.2025 20:34 Відповісти
Я ще вранці переглядав відео від 1-го ОШП, а це вже і Ю. Бутусов на своєму каналі виклав бій наших захисників зі спецурою орків до останнього патрона і останньої гранати, а далі бій продовжився на ножах і наш воїн з позивним "Жокей" зарізав кацапську свинособаку!
https://youtu.be/I0PAK4osxKc?si=RADnSUsOjDrgPIzG
ТРОЄ ШТУРМОВИКІВ https://www.youtube.com/@1%D0%9E%D0%A8%D0%9F ‪@1ОШП‬ ВІДБИЛИ АТАКУ РОСІЙСЬКОГО СПЕЦПІДРОЗДІЛУ ГРУ.
Командування подало документи на присвоєння "Героя України" воїна "Жокея" !
18.10.2025 19:48 Відповісти
зєля з єрмаком можуть пришвидшити. вони і так для цього роблять все можливе.
18.10.2025 19:49 Відповісти
захоплення того, що залишилося від чотирьох регіонів, на які вже претендує Путін - Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей - займе час до червня 2030 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3580433

18.10.2025 19:51 Відповісти
на рф все давно порахували і їх це влаштовує..
18.10.2025 19:51 Відповісти
Треба робити ЯЗ. Нашо такий світ, якщо в ней не буде України?
18.10.2025 19:53 Відповісти
за 4 роки в бою вони не взяли ні одного обласного центру,так можна і 400 років воювати тільки бабло у них закінчиться скоріше а далі 91 рік
18.10.2025 19:54 Відповісти
Україна ніколи не виграє війну - бо при владі агент фсб,ставленник агрессора.так і напишіть.
18.10.2025 20:00 Відповісти
Не вийде. Зелька стільки не проживе.
18.10.2025 20:01 Відповісти
103 года Россия будет мучать пытками Украину, пока не убьет. Хорошую перспективу нам Запад предвещает. Или мучаться и сдохнуть или сдаться. Потому что победить выбора они не дадут судя по всему.
18.10.2025 20:04 Відповісти
Чудова маніпуляція. Тільки за ці незначні просування хтось буквально втрачає життя. Мабуть неважко здогадатися, що подібної інтенсивності війна навіть 10 років тривати не буде.
18.10.2025 20:05 Відповісти
Один маленький але дошкульний укус ***** у дописі Трампа після 2,5 год перемовин 16 жовтня... Він назвав війну свого руZZького друга "inglorios War" - безславною Війною...
The Economist це просто підтвердив.
18.10.2025 20:07 Відповісти
Й от що цікаво - ******************** показала Трмпа й переклала його відповідь журналісту про півтора мільйони загублених росіян ( ну правда коментували це дебільними здібностями амеророзвідки) ... А от розповідаючи СВОЇМИ словами його допис після розмови з хйлом , слова про "безславну війну"как-та упустілі ...
18.10.2025 20:13 Відповісти
ліваки все рахують лінійно, вони не розуміють що енергооб'єкти, експортний потенціал та транспортні можливості України розподілені нерівномірно по всій її території

вони що, самозаспокоюються такими дописами?
18.10.2025 20:10 Відповісти
ну нарешті УЛАВІТЕ РАЗНІЦУ між ЛІБЕРАЛ та ЛІВАК

The Economist - це щотижневий британський журнал (виходить із 1843 року), один із найвпливовіших у світі в галузі аналітики, політики, економіки, науки та міжнародних відносин.

Ось кілька ключових фактів про нього:

Редакційна позиція: ліберально-центристська (класичний лібералізм). Підтримує вільні ринки, демократію, верховенство права, свободу слова й раціональну, доказову політику

Формат: більшість статей анонімні - публікуються без підписів авторів, бо редакція вважає, що важливі ідеї, а не імена.

Репутація: у світі це джерело часто цитують дипломати, економісти, інвестори, викладачі університетів і навіть політики (навіть ті, кого журнал іноді критикує).

найкоротші докази -Конституція США це конституція ЛІБЕРАЛЬНОЇ ідеї. (тут вище це пеорлічується як РЕДАКЦІЙНАПОЛІТИКА
Але двохпартійна бійка політичних еліт перетворила надбання ліберальної демократії у загальному сенсі у війну партії республіканців з ЄДИНИМ електоральним опонентом . А слова- поняття ЛІБЕРАЛЬНА ДЕМОКРАТІЯ стали жертвою дебільної однобокості до назви партії.
Правий таки був Задорнов?
18.10.2025 20:23 Відповісти
3 роки мільйон кацапов ,103:3=34 мільйона кацапов
18.10.2025 20:14 Відповісти
Через рік війна буде засобом заробітку з обох сторін. Буде схоже на чечню2. Товар-гроші-товар
18.10.2025 20:18 Відповісти
Вони всьому вчаться, а ви так і залишитеся балакучими пі*арасами.
18.10.2025 20:22 Відповісти
Це що за парашин щербет )(уєв? Ти помреш з голоду, а не Украінський народ. Краще на Мерца. Тараси. Там Украінці приклари руку.
18.10.2025 20:58 Відповісти
 
 