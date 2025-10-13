Понад мільйон росіян загинули або дістали серйозні поранення у війні проти України, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що не варто недооцінювати загрозу з боку Росії, але й переоцінювати можливості Росії також.

"Попри їхні заяви, вони не змогли реалізувати свої амбіції (перемогти в Україні. - Ред.) і неймовірною ціною понад мільйон росіян загинули або отримали серйозні поранення", - наголосив очільник Альянсу.

Рютте вважає, що РФ, Китай, КНДР та Іран працюють разом, щоб спробувати змінити світовий порядок.

"Зараз Росія виділяє 40% свого бюджету на військову економіку. І лише цього року очікується, що буде розгорнуто щонайменше 1 тис. 500 танків, 3 тис. бронетехніки та сотні ракет "Іскандер". Китай також швидко розширює свій військовий потенціал, включаючи ядерний арсенал", - сказав генсек НАТО.

Він також нагадав, що на саміті НАТО в Гаазі цьогоріч союзники ухвалили рішення інвестувати 5% ВВП на оборону, як на основні оборонні витрати, так і на інвестиції, пов’язані з обороною та безпекою.

"У Гаазі ми зобов’язалися швидко розширити виробництво оборонної продукції по всьому Альянсу, щоб наші збройні сили мали можливості, необхідні для підтримки нашої сильної сили стримування та оборони сьогодні та в майбутньому", - додав Рютте.

