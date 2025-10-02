УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9968 відвідувачів онлайн
Новини Відео Зустріч Зеленського з Рютте
197 0

Зеленський і Рютте узгодили кроки в межах співпраці між Україною і НАТО й обговорили наступний "Рамштайн". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Також читайте: Україна буде захищена після мирної угоди чи припинення вогню з РФ, - Рютте

Так, Зеленський розповів, що обговорив із Рютте протидію російським провокаціям і наповнення ініціативи PURL новими внесками.

"Узгодили наші наступні кроки в межах співпраці між Україною і НАТО й обговорили наступну зустріч у форматі "Рамштайн", яка відбудеться на рівні міністрів оборони", - зазначив президент.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Також Зеленський подякував особисто генсеку Рютте і країнам НАТО за підтримку України.

Автор: 

Зеленський Володимир (25682) НАТО (6862) Рютте Марк (536)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 