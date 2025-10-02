Зеленський і Рютте узгодили кроки в межах співпраці між Україною і НАТО й обговорили наступний "Рамштайн". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Так, Зеленський розповів, що обговорив із Рютте протидію російським провокаціям і наповнення ініціативи PURL новими внесками.

"Узгодили наші наступні кроки в межах співпраці між Україною і НАТО й обговорили наступну зустріч у форматі "Рамштайн", яка відбудеться на рівні міністрів оборони", - зазначив президент.

Також Зеленський подякував особисто генсеку Рютте і країнам НАТО за підтримку України.