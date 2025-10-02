Зеленский и Рютте согласовали шаги в рамках сотрудничества между Украиной и НАТО и обсудили следующий "Рамштайн". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Так, Зеленский рассказал, что обсудил с Рютте противодействие российским провокациям и наполнение инициативы PURL новыми вкладами.

"Согласовали наши следующие шаги в рамках сотрудничества между Украиной и НАТО и обсудили следующую встречу в формате"Рамштайн", которая состоится на уровне министров обороны", - отметил президент.

Также Зеленский поблагодарил лично генсека Рютте и страны НАТО за поддержку Украины.