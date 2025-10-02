Зеленский и Рютте согласовали шаги в рамках сотрудничества между Украиной и НАТО и обсудили следующий "Рамштайн". ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Так, Зеленский рассказал, что обсудил с Рютте противодействие российским провокациям и наполнение инициативы PURL новыми вкладами.
"Согласовали наши следующие шаги в рамках сотрудничества между Украиной и НАТО и обсудили следующую встречу в формате"Рамштайн", которая состоится на уровне министров обороны", - отметил президент.
Также Зеленский поблагодарил лично генсека Рютте и страны НАТО за поддержку Украины.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль