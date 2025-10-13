Более миллиона россиян погибли или получили серьезные ранения в войне против Украины, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что не стоит недооценивать угрозу со стороны России, но и переоценивать возможности России также.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на Парламентской ассамблее НАТО.

"Несмотря на их заявления, они не смогли реализовать свои амбиции (победить в Украине. - Ред.) и невероятной ценой более миллиона россиян погибли или получили серьезные ранения", - подчеркнул глава Альянса.

Рютте считает, что РФ, Китай, КНДР и Иран работают вместе, чтобы попытаться изменить мировой порядок.

Смотрите: Зеленский и Рютте согласовали шаги в рамках сотрудничества между Украиной и НАТО и обсудили следующий "Рамштайн". ВИДЕО

"Сейчас Россия выделяет 40% своего бюджета на военную экономику. И только в этом году ожидается, что будет развернуто не менее 1 тыс. 500 танков, 3 тыс. бронетехники и сотни ракет "Искандер". Китай также быстро расширяет свой военный потенциал, включая ядерный арсенал", - сказал генсек НАТО.

Он также напомнил, что на саммите НАТО в Гааге в этом году союзники приняли решение инвестировать 5% ВВП на оборону, как на основные оборонные расходы, так и на инвестиции, связанные с обороной и безопасностью.

"В Гааге мы обязались быстро расширить производство оборонной продукции по всему Альянсу, чтобы наши вооруженные силы имели возможности, необходимые для поддержки нашей сильной силы сдерживания и обороны сегодня и в будущем", - добавил Рютте.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ