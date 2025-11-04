РФ потеряла более 1,14 млн военных с начала вторжения в Украину, - британская разведка. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потенциально понесла около 1 миллиона 140 тысяч потерь в живой силе.

Об этом говорится в анализе разведки Великобритании

Потери РФ в 2025 году

По оценке британских аналитиков, только в 2025 году российские войска могли потерять примерно 353 тысячи военнослужащих. Несмотря на это, темпы потерь в августе-октябре этого года стали одними из самых низких с апреля 2024 года.

Окружение Покровска

Разведка отмечает, что российские войска продолжают попытки окружить Покровск в Донецкой области, одновременно неся значительные потери. РФ также оказывает давление на Родинское и Мирноград, расположенные рядом с Покровском.

В британской разведке считают, что направление на Покровск остается приоритетным для России, поскольку именно здесь фиксируется наибольшее количество ежедневных атак по всей линии фронта. В то же время украинские силы недавно провели контратаки возле Доброполья, в 25 км к северу от Покровска.

