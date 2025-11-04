РУС
РФ потеряла более 1,14 млн военных с начала вторжения в Украину, - британская разведка. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потенциально понесла около 1 миллиона 140 тысяч потерь в живой силе.

Об этом говорится в анализе разведки Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Потери РФ в 2025 году

По оценке британских аналитиков, только в 2025 году российские войска могли потерять примерно 353 тысячи военнослужащих. Несмотря на это, темпы потерь в августе-октябре этого года стали одними из самых низких с апреля 2024 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За 10 месяцев РФ запустила более 44 тыс. "Шахедов" - в 4 раза больше, чем в прошлом году, - Sky News. ИНФОГРАФИКА

Окружение Покровска

Разведка отмечает, что российские войска продолжают попытки окружить Покровск в Донецкой области, одновременно неся значительные потери. РФ также оказывает давление на Родинское и Мирноград, расположенные рядом с Покровском.

В британской разведке считают, что направление на Покровск остается приоритетным для России, поскольку именно здесь фиксируется наибольшее количество ежедневных атак по всей линии фронта. В то же время украинские силы недавно провели контратаки возле Доброполья, в 25 км к северу от Покровска.

+2
Менше. Тим більше тут дають цифру вбитих і поранених.
04.11.2025 15:47 Ответить
+1
Ніт .
Взагалі не писав би - німці не планували , на захоплених територіях , давати освіту поневоленим народам
04.11.2025 16:02 Ответить
+1
Британська розвідка брехати не буде
04.11.2025 16:03 Ответить
це більше чим німці у Другій Світовій
04.11.2025 15:39 Ответить
Менше. Тим більше тут дають цифру вбитих і поранених.
04.11.2025 15:47 Ответить
більше !
04.11.2025 15:52 Ответить
менше
04.11.2025 15:53 Ответить
порівну !
04.11.2025 15:54 Ответить
Німці у Другій Світовій - 11000000 втрат.
04.11.2025 15:48 Ответить
Це втрати військових на двох фронтах плюс Африка і плюс втрати цивільних від доволі масованих бомбардувань.
На Східному фронті у 2 Світову загинуло близько 7 млн німецьких солдат.
04.11.2025 15:58 Ответить
один нуль прибери
04.11.2025 15:59 Ответить
Жалею что Вермахт проиграл во второй мировой. Надо было сначала стереть с лица земли кацапскую орду, а потом пойти на мировую с британией и американцами. Если бы тогда президентом был Трамп-так бы всё и случилось
04.11.2025 15:53 Ответить
Ніт .
Взагалі не писав би - німці не планували , на захоплених територіях , давати освіту поневоленим народам
04.11.2025 16:02 Ответить
Французи були би без освіти...
04.11.2025 16:08 Ответить
І тому лікували хворих українських дітей?
04.11.2025 16:36 Ответить
Британська розвідка брехати не буде
04.11.2025 16:03 Ответить
Секельов з Соловйовим тим паче.
04.11.2025 16:09 Ответить
Ти Сєкєльов? Ну кажи правду, Сєкєльов.
04.11.2025 16:12 Ответить
Цікаво скільки в тих цифрах справжніх узьких, якщо відкинути нашу сєпарню із сонячного ордло
04.11.2025 16:12 Ответить
 
 