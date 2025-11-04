За 10 месяцев РФ запустила более 44 тыс. "шахедов" - в 4 раза больше, чем в прошлом году, - Sky News. ИНФОГРАФИКА
За первые десять месяцев 2025 года Россия запустила по Украине более 44 000 дронов типа "Шахед" и их модификаций - в четыре раза больше, чем за весь 2024 год.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные аналитического Центра стратегических и международных исследований (CSIS), передает Цензор.НЕТ.
По оценке аналитиков, количество запусков выросло на 303% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на масштабные атаки, Украине удается уничтожать значительную часть аппаратов: по данным CSIS, в этом году около 64% запущенных "шахедов" было перехвачено (в прошлом году - 68%). Аналитики предупреждают, что из-за рекордных объемов атак возможности украинской противовоздушной обороны все больше перегружаются.
Модификация "шахедов"
Специалисты также фиксируют эволюцию "шахедов": россияне увеличивают вес боевых частей (до 90 кг) и используют осколочно-фугасные и термобарические боеголовки, что повышает разрушительный эффект по людям и инфраструктуре. Как отмечают эксперты EODynamics, это направлено на максимизацию ущерба личному составу и сооружениям.
Массированные запуски
Аналитик CSIS Ясир Аталан отметил, что "очевидно, что Россия проводит массовые запуски "шахедов" в течение последних нескольких месяцев... Это означает, что наблюдается значительное увеличение производственных и пусковых мощностей". В июле в российских СМИ появились кадры с завода в спецзоне Алабуга (Татарстан), где, по сообщениям, планируют производить до 25 тыс. дронов в год.
Цель массированных атак, по оценке аналитиков, — истощить оборонные возможности Украины и гражданское население. Стоимость одного "шахеда" оценивают в $20-50 тыс., тогда как ракета ПВО стоит в сотни тысяч долларов, поэтому украинские силы все чаще используют более дешевые дроны-перехватчики, чтобы минимизировать дисбаланс расходов.
