За 10 місяців РФ запустила понад 44 тис. "Шахедів" - у 4 рази більше, ніж торік, - Sky News. ІНФОГРАФІКА
За перші десять місяців 2025 року Росія запустила по Україні понад 44 000 дронів типу "Шахед" та їхніх модифікацій - вчетверо більше, ніж за весь 2024 рік.
Про це повідомляє Sky News з посиланням на дані аналітичного Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), передає Цензор.НЕТ.
За оцінкою аналітиків, кількість запусків зросла на 303% у порівнянні з минулим роком. Попри масштабні атаки, Україні вдається знищувати значну частину апаратів: за даними CSIS, цьогоріч близько 64% запущених "Шахедів" було перехоплено (торік - 68%). Аналітики попереджають, що через рекордні обсяги атак можливості української протиповітряної оборони дедалі більше перевантажуються.
Модифікація "Шахедів"
Фахівці також фіксують еволюцію "Шахедів": росіяни збільшують вагу бойових частин (до 90 кг) і використовують осколково-фугасні та термобаричні боєголовки, що підвищує руйнівний ефект по людях і інфраструктурі. Як зауважують експерти EODynamics, це спрямовано на максимізацію шкоди особовому складу та спорудам.
Масовані запуски
Аналітик CSIS Ясір Аталан відзначив, що "очевидно, що Росія проводить масові запуски "Шахедів" упродовж останніх кількох місяців... Це означає, що спостерігається значне збільшення виробничих та пускових потужностей". У липні у російських медіа зʼявилися кадри з заводу у спецзоні Алабуга (Татарстан), де, за повідомленнями, планують виробляти до 25 тис. дронів на рік.
Мета масованих атак, за оцінкою аналітиків, - виснажити оборонні можливості України та цивільне населення. Вартість одного "Шахеда" оцінюють у $20-50 тис., тоді як ракета ППО коштує в сотні тисяч доларів, тому українські сили дедалі частіше використовують дешевші дрони-перехоплювачі, аби мінімізувати дисбаланс витрат.
