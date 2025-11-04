РФ атакувала ракетами та 130-ма БпЛА: знешкоджено 92 цілі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 4 листопада російські окупанти випустили по Україні ракети та безпілотники різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Чим атакував ворог?
РФ здійснила пуск балістичної ракети Іскандер-М із Ростовської області, а також 6 зенітних керованих ракети С-300 із Курської області.
Зафіксовано пуски 130 БпЛА типу Shahed, Гербера та інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - ТОТ АР Крим.
Близько 80 із них - "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/придушено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Влучання
Зафіксовано влучання ракет та 31 ударного БпЛА на 14 локаціях.
Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Що передувало?
- У ніч на 4 листопада російські окупанти вдарили по Синельниківському, Нікопольському та Павлоградському районах Дніпропетровщини. Загинула жінка, є постраждалі, зокрема діти.
- Також росіяни вдарили по портовій та енергетичній інфраструктурі Одеської області.
