РФ атакувала ракетами та 130-ма БпЛА: знешкоджено 92 цілі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 4 листопада російські окупанти випустили по Україні ракети та безпілотники різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Чим атакував ворог?

РФ здійснила пуск балістичної ракети Іскандер-М із Ростовської області, а також 6 зенітних керованих ракети С-300 із Курської області.

Зафіксовано пуски 130 БпЛА типу Shahed, Гербера та інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - ТОТ АР Крим.

Близько 80 із них - "шахеди".

Читайте: Ніч на Дніпропетровщині: ворог атакував три райони, є загибла та поранені. Серед постраждалих - діти (оновлено). ФОТОрепортаж

Як відпрацювала ППО?

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/придушено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Читайте: Ворог масовано атакував дронами Одещину: є влучання у портову та енергетичну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Влучання

Зафіксовано влучання ракет та 31 ударного БпЛА на 14 локаціях.

Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передувало?

У ніч на 4 листопада російські окупанти вдарили по Синельниківському, Нікопольському та Павлоградському районах Дніпропетровщини. Загинула жінка, є постраждалі, зокрема діти.

Також росіяни вдарили по портовій та енергетичній інфраструктурі Одеської області.

Також дивіться: Оператори 14-го полку СБС уразили підстанції на окупованій Луганщині - частина області без світла. ВIДЕО