Оператори 14-го полку СБС уразили підстанції на окупованій Луганщині - частина області без світла. ВIДЕО

Воїни 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів/1-го окремого Центру Сил безпілотних систем уразили енергетичну інфраструктуру російських загарбників на окупованій Луганщині.

Який БпЛА застосовували для ударів?

Захисники розповіли, що удари завдавали БпЛА "FP-1".

Що уражено?

Оборонці атакували підстанції "Киснева-2", "Перемога", "Новодонбаська", "Комунарська", "Липецька" та "Черкаська", що живлять окуповану Луганську область.

Наслідки

Внаслідок атаки більшу частину окупованої Луганщини було знеструмлено.

У полку зазначили, що атака є відповіддю на удари російських військ по енергетичній інфраструктурі підконтрольної Україні частини Донецької області.

Ураження вузлових підстанцій ускладнює для ворога можливості відновлювати логістику та господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях.

БпЛА FP-1

FP-1 - це керований ударний безпілотник, що виготовляється компанією Fire Point. БпЛА такого типу застосовують для ударів по інфраструктурних та військових об'єктах.

14-й полк БпАК є одним із ключових виконавців операцій із застосуванням ударних БпЛА у складі Сил безпілотних систем.

Що передувало?

30 жовтня у мережі повідомляли, що у всіх населених пунктах окупованої Луганщини зникло світло. Також було опубліковано відео задимлення в районі Луганської ТЕС.

