Операторы 14-го полка СБС поразили подстанции на оккупированной Луганщине - часть области без света. ВИДЕО

Воины 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов/1-го отдельного Центра Сил беспилотных систем поразили энергетическую инфраструктуру российских захватчиков на оккупированной Луганщине.

Какой БПЛА применяли для ударов?

Защитники рассказали, что удары наносили БПЛА FP-1.

Что поражено?

Защитники атаковали подстанции "Киснева-2", "Победа", "Новодонбасская", "Коммунарская", "Липецкая" и "Черкасская", питающие оккупированную Луганскую область.

Последствия

В результате атаки большая часть оккупированной Луганской области была обесточена.

В полку отметили, что атака является ответом на удары российских войск по энергетической инфраструктуре подконтрольной Украине части Донецкой области.

