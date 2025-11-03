Операторы 14-го полка СБС поразили подстанции на оккупированной Луганщине - часть области без света. ВИДЕО
Воины 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов/1-го отдельного Центра Сил беспилотных систем поразили энергетическую инфраструктуру российских захватчиков на оккупированной Луганщине.
Об этом они сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Какой БПЛА применяли для ударов?
Защитники рассказали, что удары наносили БПЛА FP-1.
Что поражено?
Защитники атаковали подстанции "Киснева-2", "Победа", "Новодонбасская", "Коммунарская", "Липецкая" и "Черкасская", питающие оккупированную Луганскую область.
Последствия
В результате атаки большая часть оккупированной Луганской области была обесточена.
В полку отметили, что атака является ответом на удары российских войск по энергетической инфраструктуре подконтрольной Украине части Донецкой области.
