По данным ГУР, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей более трех тысяч предприятий полностью остановили деятельность.

В результате лишь около 30% населения имеют работу, в основном - временную, низкооплачиваемую или связанную с оккупационными структурами.

По данным ЦНС, часть людей заставляют работать на объектах "военно-восстановительного" характера - в коммунальных службах, на стройках оборонительных сооружений и ремонтных подразделениях, которые подчиняются российским военным. Оплата за такой труд часто задерживается или выдается продуктовыми наборами.

Массовое закрытие заводов на ВОТ

Оккупационные администрации массово закрывают местные заводы и шахты, производственные мощности вывозятся в Россию или передаются под контроль российских компаний. Часть работников формально "сокращена", чтобы не учитывать их в статистике безработных.

Внутри оккупационных структур признают, что экономика региона фактически разрушена: промышленность не восстанавливается, новых инвестиций нет, все ресурсы направляются на военные нужды. Уровень безработицы в три раза превышает показатели 1992 года, а уровень жизни остается катастрофическим.

В ЦНС отмечают, что Донбасс, который Россия обещала "поднять с колен", превратился в зону социального упадка, где выживание стало единственной "работой".

